Spot HYPE ETF’lerinde 153 milyon dolarlık giriş görüldü! Kurumsal ilgi ne söylüyor?

Spot HYPE ETF’leri, işlem görmeye başladıkları ilk ayda toplam 153 milyon dolar net giriş kaydetti. Aynı dönemde piyasadaki üç ürünün toplam işlem hacmi ise 900 milyon dolara yaklaştı. Veriler, Hyperliquid ekosistemine düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden erişim arayan kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlenebileceğine işaret etti.

İlk ay verileri dikkat çekti

Piyasada şu anda HYPE’a aracı kurumlar üzerinden erişim sağlayan üç düzenlenmiş ürün bulunuyor. Bunlar 21Shares’in THYP ürünü, Bitwise’ın BHYP ürünü ve Grayscale’in HYPG ürünü olarak sıralanıyor. Üç ihraççı da HYPE varlığını doğrudan portföyünde tutuyor ve staking getirilerini yatırımcılara aktarıyor.

İlk bir aylık tabloda spot HYPE ETF’lerinde 153 milyon dolar net giriş ve 900 milyon dolara yaklaşan toplam işlem hacmi oluştu.

İşlem hacmi ürünler arasında eşit dağılmadı. Şu ana kadarki verilerde BHYP ve THYP öne çıkarken, daha yeni piyasaya çıkan HYPG’nin henüz başlangıç aşamasında olduğu görüldü. Bu farkın, yatırımcı tercihi kadar ürünlerin piyasaya çıkış zamanı ve dağıtım kapasitesiyle de bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

21Shares, Avrupa merkezli bir varlık yöneticisi olarak özellikle kripto borsa yatırım ürünleriyle biliniyor. Bitwise ve Grayscale de dijital varlık temalı yatırım ürünleri sunan sektör oyuncuları arasında yer alıyor.

Staking getirisi ve token yapısı öne çıktı

Söz konusu üç ETF’nin ortak özelliği, HYPE’ı doğrudan tutmaları ve staking gelirini yatırımcıya yansıtmaları oldu. Verilere göre ödüller her dakika birikiyor, günlük olarak dağıtılıyor ve otomatik biçimde bileşik getiriye ekleniyor. Mevcut staking düzeyine göre yıllık getiri oranı yaklaşık %2,25 seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağın işleyişine katkı sunmak için kilitlenmesi ve bunun karşılığında ödül elde edilmesi anlamına gelir. ETF yapısında bu gelir yatırımcıya aktarılırsa, ürün yalnızca fiyat hareketine değil ek getiri potansiyeline de bağlı hale gelir.

Şu anda yaklaşık 434 milyon HYPE tokeninin stake edildiği, bunun da stake edilebilir arzın yaklaşık %45’ine karşılık geldiği aktarıldı. Bu oran, ETF talebinin ötesinde zincir üstü katılımın da anlamlı bir düzeyde bulunduğunu gösterdi.

Geri alım mekanizması HYPE’ı ayrıştırıyor

HYPE için öne çıkan bir başka unsur da Hyperliquid işlem ücretlerinin yaklaşık %97’sinin Assistance Fund’a aktarılması oldu. Bu yapı, platformdaki işlem hacmine bağlı otomatik bir HYPE geri alım mekanizması oluşturuyor.

Böylece platform etkinliği ile token talebi arasında daha doğrudan bir bağ kuruluyor. Hyperliquid üzerindeki işlem hacmi arttıkça, HYPE için programlı talebin de büyümesi beklenebilir. Bu yönüyle varlığın, yalnızca piyasa anlatılarına dayanan bazı tokenlardan ayrıştığı belirtiliyor.

ETF yapısı ayrıca kripto varlıkları doğrudan tutamayan kurumsal yatırımcılar için ek erişim kolaylığı sağlıyor. Fonlar, aile ofisleri ve büyük ölçekli yatırımcılar açısından düzenlenmiş aracı kurum kanalıyla işlem yapılabilmesi, ilk ayda görülen güçlü girişlerin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Karşılaştırma açısından ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin kümülatif işlem hacmi 2 trilyon dolar eşiğine yaklaşıyor. Bu seviyeye ulaşılması yıllar aldı. HYPE ETF’lerinin önümüzdeki aylardaki performansı ise bu ilk ilginin kalıcı olup olmadığını daha net ortaya koyabilir.