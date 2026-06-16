Binance’ta 143 milyon dolarlık dikkat çeken başlangıç! Hisse işlemlerinde hangi tablo öne çıktı?

Binance’in ABD hisselerine erişim sunan yeni ürünü, açılışın ardından ilk dokuz günde günlük ortalama 143 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. CoinDesk Research verilerine göre bu seviye, tokenleştirilmiş hisse senedi spot piyasalarında görülen en yoğun hafta içi hacimlerin üzerine çıktı.

İlk dokuz günde 1 milyar dolar eşiği aşıldı

Platform, uygun durumdaki ABD dışı kullanıcılara 7 binden fazla ABD hissesi ve ETF işlemi sunuyor. Ürün kapsamında gerçek kesirli hisse alımı, sıfır komisyon ve haftada yaklaşık 24 saatten 5 gün işlem imkanı sağlanıyor. Binance bu hizmeti 1 Haziran 2026’da, ADGM bünyesindeki aracı kurum yapısı Alpaca üzerinden devreye aldı.

İlk dokuz günlük dönemde toplam işlem hacmi 1 milyar doları geçti. Günlük aktif yatırımcı sayısı ise 30.700 ile zirve yaptı. Bu tablo, ürünün kısa sürede önemli bir kullanıcı ilgisi gördüğüne işaret etti.

CoinDesk Research verilerine göre Binance’in ABD hisseleri ürünü, ilk dokuz günde günlük ortalama yaklaşık 143 milyon dolar işlem hacmi üreterek tokenleştirilmiş hisse senedi spot piyasalarının en yüksek hafta içi aralığını geride bıraktı.

Tokenleştirilmiş hisse senedi spot piyasasında daha önce görülen en yüksek hafta içi hacim yaklaşık 35 milyon ila 40 milyon dolar aralığında kalmıştı. Binance’in yeni ürünü, erişimin açılmasının ardından bu seviyeyi belirgin biçimde aşmış oldu.

Kripto hacmi hala çok daha büyük

Buna karşın Binance’in ana likidite kaynağı değişmiş değil. Borsanın spot ve vadeli işlemler dahil kripto piyasalarındaki günlük hacmi yaklaşık 52 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu da kripto işlem hacminin, hisse ürününe kıyasla yaklaşık 364 kat daha büyük olduğunu gösteriyor.

Veriler aynı zamanda pazar genişliği farkını da ortaya koydu. Binance tarafında 7 binden fazla hisse ve ETF yer alırken, tokenleştirilmiş hisse ürünlerinde dolaşımdaki varlık sayısı yaklaşık 200 token seviyesinde bulunuyor.

Hisse talebi farklı ürünlere yayılıyor

Tokenleştirilmiş hisseler, uzun süredir kullanıcıların kripto altyapısı üzerinden ABD hisselerine erişmesinin yollarından biri olarak öne çıkıyordu. Bu kategoride toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan 200’den fazla token bulunuyor. Ancak bu yapı, farklı ihraççılar ve dağınık işlem alanları nedeniyle büyük borsa dağıtım gücüne sahip değildi.

CoinDesk Research ayrıca hisse bağlantılı sürekli vadeli kontratlarda da hareketlilik gözlendiğini aktardı. Bu ürünler, hisse senetleri, endeksler, emtialar ve halka arz öncesi şirketlere sentetik fiyat erişimi sunabiliyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli kontratlar, belirli bir vade sonu olmadan işlem gören türev ürünlerdir. Sentetik fiyat erişimi ise yatırımcının dayanak varlığı doğrudan satın almadan, o varlığın fiyat hareketine bağlı pozisyon alabilmesi anlamına gelir.

Mayıs ayında TradFi kategorisindeki sürekli vadeli kontratlar içinde hisse bağlantılı ürünlerin payı ay başındaki yaklaşık %10 düzeyinden ay sonunda %40’a çıktı. Spot tokenleştirilmiş hisseler ile bu kontratlar aynı yapı olmasa da, iki alandaki eğilim kullanıcıların kripto bağlantılı platformlar üzerinden ABD hisselerine daha fazla yöneldiğini gösterdi.

İşlem tercihlerinde sektör ayrışması görüldü

Binance’in gerçek hisseye dayalı ürününde işlem ilgisinin daha çok yarı iletken ve yapay zeka donanımı şirketlerinde toplandığı aktarıldı. En çok işlem gören ilk 10 hissenin 6’sı yarı iletken sektöründen geldi. İlk 5 hisse toplam hacmin %43’ünü oluştururken, Marvell tek başına yaklaşık %15 pay aldı.

Tokenleştirilmiş hisse platformlarında ise farklı bir dağılım izlendi. Coinbase, Robinhood ve MicroStrategy gibi kripto bağlantılı şirket hisseleri bu tarafta daha üst sıralarda yer aldı. Veriler, spot tokenler, sürekli vadeli kontratlar ve gerçek hisselerin, aynı geniş pazar içinde farklı yatırımcı gruplarına hitap etmeye başladığını gösterdi.