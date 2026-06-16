Bitcoin 75.000 doların altına indikten sonra toparlansa da orta vadeli düşüş eğilimini korudu

Haziran diplerinden gelen son toparlanmaya rağmen Bitcoin ve bazı büyük altcoinlerde teknik görünümün hala zayıf kaldığı görülüyor. İncelenen varlıklarda fiyatlar kısa vadede tepki verse de, genel yapı orta vadeli düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Analizde öne çıkan ortak nokta, son yükselişlerin kalıcı bir trend dönüşünden çok sınırlı bir rahatlama hareketi olarak değerlendirilmesi oldu.

Bitcoin’de direnç bölgesi öne çıkıyor

Bitcoin, 75.000 ile 78.000 dolar aralığından sert biçimde aşağı kırıldıktan sonra yüksek hacimli bir satış dalgasıyla 60.000 dolar bölgesine kadar geriledi. Sonrasında gelen toparlanma dikkat çekse de fiyatın hala 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, piyasa yapısının şimdilik satıcılardan yana olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’de mevcut toparlanma, şu aşamada net bir trend dönüşünden çok daha geniş düşüş eğilimi içinde gerçekleşen kısa süreli bir tepki hareketi görünümü veriyor.

Bitcoin için en kritik direnç alanı, 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 67.000 dolar ile 50 günlük basit hareketli ortalamanın yer aldığı 74.000 dolar arasında bulunuyor. Alıcıların yeniden denetimi ele aldığına işaret edebilmesi için fiyatın bu bölgenin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Aksi halde yükseliş denemeleri, çıkış fırsatı arayan satıcılarla karşılaşabilir.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, aşırı satım bölgesinden toparlanarak nötr kabul edilen 50 seviyesine yaklaştı. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir teknik göstergedir. Bu görünüm, aşağı yönlü ivmenin zayıfladığını düşündürse de tek başına yükseliş trendinin başladığını doğrulamıyor. Aşağıda ise 60.000 dolar seviyesi ana destek konumunu koruyor; bu seviyenin kaybedilmesi halinde daha derin destek bölgeleri yeniden gündeme gelebilir.

SOL toparlandı, ancak teknik risk sürdü

Solana ağının yerel varlığı SOL’de de Bitcoin’e benzer bir yapı dikkat çekiyor. SOL, aylar boyunca oluşan daha düşük zirve ve daha düşük diplerin ardından 80 doların üst kısmından 60 doların alt bölümüne doğru sert bir kırılma yaşadı. Fiyatın son dönemde 74 dolara yaklaşması toparlanma işareti verse de teknik riskin ortadan kalkmadığı belirtiliyor.

Varlık halen tüm ana hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 74 ile 75 dolar aralığındaki 20 günlük üssel hareketli ortalama ilk direnç olarak izlenirken, 81 dolardaki 50 günlük basit hareketli ortalama ile 85 dolardaki 100 günlük basit hareketli ortalama yukarı yönü sınırlayabilecek daha yoğun bir direnç alanı oluşturuyor. 200 günlük hareketli ortalamanın 102 dolar civarında bulunması da uzun vadeli güçlü yapının henüz oldukça uzakta kaldığını gösteriyor.

RSI göstergesinin aşırı satımdan toparlanarak orta noktaya yaklaşması, kısa vadede satıcı baskısının azaldığını düşündürüyor. Bununla birlikte göstergenin henüz belirgin biçimde ne yükseliş ne de düşüş yönünde netleşmediği ifade ediliyor. SOL 75 doların üzerine çıkıp bu seviyeyi koruyabilirse düşük 80 dolar bölgesine doğru yeni bir hareket görülebilir. Buna karşılık direncin aşılamaması halinde 63 ile 65 dolar bandındaki son diplerin yeniden test edilme olasılığı artabilir.

XRP’de hacim destek verdi, SHIB’de yapı zayıf kaldı

XRP tarafında çok aylı düşen üçgen yapısının aşağı kırılmasının ardından bir toparlanma çabası öne çıktı. Fiyat, kırılma öncesinde aşağı eğimli direnç çizgisi ile 1,25 dolar desteği arasında uzun süre sıkıştı. Satış baskısının artmasıyla XRP 1,05 ile 1,10 dolar aralığına çekildi, ardından alıcılar yeniden devreye girdi. Son yükselişle fiyatın 1,22 ile 1,25 dolar arasındaki eski destek bölgesine dönmesi olumlu görülse de genel eğilim henüz negatife yakın kalıyor.

XRP’de satış dalgası sırasında artan hacmin toparlanma sürecinde de yüksek kalması, hareketin yalnızca teknik tepkiyle sınırlı olmayabileceğine işaret ediyor.

XRP de 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmeyi sürdürüyor. İlk önemli sınav 20 günlük üssel hareketli ortalama olurken, 1,32 ile 1,38 dolar aralığındaki 50 günlük basit hareketli ortalama daha güçlü direnç olarak öne çıkıyor. RSI’ın 50 seviyesinin üzerine çıkması ivmenin arttığını gösterse de, daha kalıcı bir dönüş için 50 günlük ortalamanın aşılması gerekiyor. Fiyat 1,22 doların üzerinde kaldığı sürece 1,35 ile 1,40 dolar bandına doğru toparlanma ihtimali korunuyor.

İncelenen varlıklar arasında en zayıf teknik yapının SHIB’de olduğu değerlendiriliyor. Birkaç ay boyunca yükselen takoz formasyonu oluşturan varlık, bu yapının aşağı kırılmasıyla 0,0000045 seviyesindeki son diplerine doğru sert düştü. Fiyat daha sonra 0,0000051 seviyesine toparlansa da bu hareketin henüz erken aşamada ve doğrulanmamış olduğu belirtiliyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama yakın direnç görevi görürken, 0,0000055 ile 0,0000057 aralığındaki kırılmış takoz desteğinin yeniden kazanılması kısa vadede temel hedef olarak izleniyor.