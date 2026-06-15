🚨 HBAR son 24 saatte %7,7 yükselerek $0,0835 seviyesine çıktı.

HBAR, son 24 saatte yaklaşık %7,7 değer kazanarak $0,0835 civarında işlem gördü. Kısa vadeli TradingView verilerinde fiyatın $0,0842 seviyesine kadar çıktığı görüldü. Yükselişin, $0,077 ile $0,079 aralığında yaşanan sıkışmanın ardından geldiği aktarıldı.

Teknik kırılma sonrası alımlar güç kazandı

Fiyat hareketi, daralan yapı içinde satıcıların etkisini kademeli olarak yitirmesiyle şekillendi. Alıcılar daha sonra üst trend çizgisinin üzerine taşıdığı fiyatla yakın direnç bölgesini yeniden aldı. Böylece kısa vadeli görünümde yukarı yönlü ivme öne çıktı.

Crypto With Gopal tarafından paylaşılan grafikte, HBAR’ın nisan başındaki zirvelerden sonra uzun süren düşüşün ardından yuvarlak taban oluşturduğu görüldü. Grafikte iki belirgin dip dikkat çekerken, ikinci dip düşen kama formasyonu içinde gelişti.

HBAR, $0,077 yakınındaki desteği koruduktan sonra alçalan direnç çizgisinin üzerine çıktı ve bu hareketin ardından alım ilgisi artarak fiyatı $0,082 seviyesinin üstüne taşıdı.

Analizde iki olası yukarı hedef öne çıktı. İlk bölge $0,086 seviyesinde, daha yüksek hedef ise $0,090 civarında yer aldı. Bu seviyelerin, önceki toparlanma denemelerinde satışların yoğunlaştığı eski işlem alanlarıyla örtüştüğü belirtildi.

Seviye Anlamı $0,081 Olası kısa vadeli yeniden test bölgesi $0,079 Yapının zayıflayabileceği eşik $0,086 İlk yukarı hedef $0,090 İkinci yukarı hedef

Gün içi toparlanma geniş bir bantta gerçekleşti

BraveNewCoin verilerine göre HBAR, $0,08348 seviyesinde işlem görürken gün içi en düşük değer $0,07691 oldu. Bu tablo, fiyatın seansın alt bölgesinden güçlü biçimde toparlandığını gösterdi. Piyasa değeri yaklaşık $3,61 milyar, işlem hacmi ise $96 milyon olarak kaydedildi.

Veriler, fiyatın önce $0,077 altından toparlandığını, ardından $0,079 seviyesini aştığını ve $0,080 çevresinde dengelendiğini ortaya koydu. Seansın ilerleyen bölümünde gelen ikinci alım dalgası HBAR’ı $0,082 üstüne taşıdı ve kapanış üst banda yakın gerçekleşti.

24 saatlik görünüm, tek seferlik sert bir sıçramadan çok, gün içine yayılan kademeli bir yükselişe işaret etti.

Göstergeler kısa vadede pozitif sinyal verdi

Teknik göstergeler de kısa vadeli yükselişi destekledi. MACD çizgisi 0,00078 ile sinyal çizgisi olan 0,00068’in üzerinde kaldı. Histogramın 0,00010 ile pozitif bölgede bulunması, yukarı yönlü ivmenin sürdüğüne işaret etti.

Chaikin Money Flow göstergesi 0,19 seviyesine çıktı.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, fiyat ile hacmi birlikte değerlendirerek piyasaya para girişini ve çıkışını ölçen bir göstergedir. Sıfırın üzerindeki değerler genellikle alım baskısının daha güçlü olduğuna işaret eder.

TradingView verilerine göre HBAR şimdi ilk direnç bölgesine yaklaşıyor. Fiyatın yükselişi sürdürebilmesi için önce $0,085 seviyesini aşması, ardından $0,088 ve $0,090 bölgelerine yönelmesi gerekiyor. Aşağıda ise ilk destek $0,082, ardından $0,080 seviyesinde bulunuyor. Fiyatın $0,079 altına dönmesi halinde önceki kama yapısı yeniden gündeme gelebilir.