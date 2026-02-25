Spot Bitcoin ETF’lerde Dört Günlük Yükseliş: Kurumsal Yatırımcılar Piyasayı Hareketlendiriyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, art arda dördüncü gününü pozitif net girişlerle kapattı. İşlem hacmindeki bu canlanma, Bitcoin’in birkaç hafta aradan sonra yeniden 65.000 dolar seviyesini aşmasıyla çakıştı. Kurumsal talepteki yükselişle birlikte, düzenlenmiş kripto ürünlerine olan ilgi dikkat çekici biçimde artış gösterdi.

Kurumsal Yatırımcıların Etkisi

Spot Bitcoin ETF’lerindeki son sermaye akışının büyük ölçüde önde gelen varlık yöneticileri tarafından yönlendirildiği görülüyor. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu piyasa liderliğini korurken, uzun süredir yatay seyreden girişler üç haftalık bir durgunluk sonunda yeniden canlandı. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ile BlackRock, yatırım miktarında başı çekerken, Ark Invest ve 21Shares iş birliğiyle kurulan ARKB fonuna da önemli bir yatırım gerçekleştirildi. Grayscale’in Bitcoin Trust fonu ise uzun süredir yaşanan çıkışların ardından nadir bir olumlu güne imza attı.

Şeffaf Raporlama ve Yatırımcı Güveni

Son dönemde açıklanan 13F formları, kurumsal yatırımcıların ilgisinin elle tutulur veriyle ortaya konmasını sağladı. Morgan Stanley ve Millennium Management gibi büyük finans kuruluşları, spot Bitcoin ETF’lerine ciddi tutarlarda yatırım yaptıklarını gösterdi. Özellikle Millennium Management, beş farklı Bitcoin fonunda toplamda milyar doları aşan varlık bulundurduklarını ilan etti. Bu gelişmeler kurumsal oyuncuların kısa vadeli dalgalanmadan öte, daha uzun vadeli yatırımlarına odaklandıklarına işaret ediyor.

Makro Gelişmeler ve Piyasa Hissi

Bitcoin’de görülen değer artışı, yalnızca kripto piyasalarındaki gelişmelerle sınırlı kalmadı. ABD ekonomisinde büyümenin sürmesi ve son dönemdeki gayrisafi yurtiçi hasıla verilerinin olumlu gelmesi, genel risk iştahına katkıda bulundu. 65.000 dolar üstüne gerçekleşen bu yükseliş, geçtiğimiz yazdan beri test edilen önemli direnç seviyelerinin aşılması anlamına geliyor.

Geleneksel özel kredi fonları ile Bitcoin teminatlı yeni nesil dijital kredi ürünleri arasında giderek artan performans farkları da dikkat çekiyor. Piyasalarda, bu ürünlerin getiri ve fiyat istikrarı açısından karşılaştırılmaya başlandığı görülüyor.

Amerika’da özel kredi sektöründe faaliyet gösteren büyük iş geliştirme şirketlerinden FSK’nın son bir yılda yaşadığı hisse senedi değer kaybı, portföy değerlemelerine yönelik yatırımcı şüphelerinin yoğunlaştığını gösteriyor. Şirketin hisse fiyatının net varlık değerinin oldukça altında işlem görmesi, sektörde kredi risklerinin arttığına işaret ediyor.

Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, düzenlenmiş kripto ürünlerindeki büyümenin hızlanmasına neden olarak, sektörün kurumsallaşma sürecinde önemli bir basamaktı. Bitcoin’in kritik fiyat aralıklarını yeniden test etmesiyle birlikte, geleneksel finans ve yeni nesil dijital varlıklar arasındaki yakınsamanın belirginleştiği ifade ediliyor.

Bitcoin ETF’lerine yönelik yüksek sermaye akışı ve piyasa fiyatlarında gerçekleşen değişimler, hem kripto ekosisteminde hem de geleneksel finans dünyasında yeni stratejilerin ön plana çıktığını gösteriyor.