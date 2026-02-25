Winvest — Bitcoin investment
ABD Senatosu’nda Binance’e Yönelik Yaptırım Soruşturması Başlatıldı

Özet

  • ABD Senatosu, Binance’in yaptırım ihlalleri iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, İran ve Rusya bağlantılı işlemler ile şirketin iç denetimlerini odağına alıyor.
  • Binance yönetimi, iddiaları reddederken düzenleyicilerle iş birliğine devam ediyor.
ABD’nin kıdemli senatörlerinden Richard Blumenthal, Binance borsasının yaptırım uygulanan İran bağlantılı kurumlar ve Rusya’ya ait “gölge filo”yla ilişkili 1,7 milyar dolarlık işlemleri işlediğine yönelik iddialar üzerine resmi soruşturma başlattı. Blumenthal, ABD Senatosu Daimi Soruşturma Alt Komitesi’nin üst düzey üyelerinden biri ve kamu güvenliği, dijital finans düzenlemeleri gibi alanlarda etkin çalışmalarıyla biliniyor.

İçindekiler
1 Soruşturmanın Kapsamı ve Resmi Talepler
2 İran ve Rusya’ya Uzanan İddialar
3 Uyum Politikalarına İlişkin Tartışmalar

Soruşturmanın Kapsamı ve Resmi Talepler

Blumenthal tarafından Binance CEO’su Richard Teng’e gönderilen mektupta, söz konusu şüpheli işlemlerin nasıl gerçekleştiği ve şirketin bu durumlara nasıl yanıt verdiğine dair ayrıntılı iç kayıtların paylaşılması istendi. Soruşturma kapsamında, aktarılan 1,7 milyar dolarlık transferlerin yanı sıra borsa içinde uyumsuzluğa işaret eden faaliyetlerin personel tarafından tespit edilip edildiği ve bu süreçlere müdahalede bulunulup bulunulmadığına da odaklanılıyor.

İran ve Rusya’ya Uzanan İddialar

The New York Times ve The Wall Street Journal’ın haberlerine göre, Binance soruşturmacıları İran’dan erişildiği öne sürülen 1.500’den fazla hesabı belirledi. İlgili fonların aktarımlarında Hexa Whale ve Blessed Trust gibi aracıların kullanıldığı ve izlerin, İran Devrim Muhafızları’na bağlı kurumlara kadar uzandığı iddia edildi. Ayrıca bu transferlerin, Batılı ülkelerin yaptırımlarını aşmaya çalışan Rus gemileriyle bağlantılı olduklarına da dikkat çekildi.

Blumenthal’ın göndermiş olduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:

Binance, tekrarlayan ihlallerde bulunuyor.

Senatör, borsanın İran rejimi ve bağlantılı grupların platform üzerinden yaptırımları, kara para aklamayı önleme kontrollerini ve diğer finansal kısıtlamaları aşmasına izin verdiği yönünde suçlamalarda bulundu.

Uyum Politikalarına İlişkin Tartışmalar

Binance yönetimi, yakın zamanda yaptıklarının etkili olduğunu ve yaptırıma tabi kuruluşlara dair işlem hacminde 2024 başından 2025 ortasına kadar yüzde 96’lık bir azalma yaşandığını açıkladı. Şirket, şu anda yaptırım uygulanan taraflarla bağlantılı işlemlerin toplam ticaret hacminin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu savunuyor.

Blumenthal’ın ilettiği kaygılar arasında, şirketin 2023 yılında ABD otoriteleriyle yaptığı uzlaşma anlaşmasından sonra bile iç uyarıları dikkate alıp almadığı ve kara para aklamayla mücadele önlemlerini yerine getirip getirmediği soruları da bulunuyor. Ayrıca, Binance bünyesinde şüpheli aktiviteleri raporlayan çalışanların görevden alınmış olabileceğine dair iddialara da vurgu yapıldı ve bu durumun şirketin uyum kültürü açısından sorun oluşturabileceği belirtildi.

Binance, yaptırım ihlalleriyle ilgili iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirket, yaptırım uygulanan hesapları sistemden çıkardığını ve düzenleyici kuruluşlarla iş birliğini sürdürdüğünü belirtiyor.

