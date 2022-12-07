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ABD Menkul Kıymet düzenleyicisi SEC’in başkanı Gary Gensler kripto paralarla ilgili açıklamalar yapıyor. Gensler hali hazırda kriptoyla en yoğun mücadeleyi veren kurumu temsil ediyor. Ripple davasıyla birçok yatırımcının ismini duyduğu SEC aslında menkul kıymetlere dair her konuda söz sahibidir. Gensler kripto paraların menkul kıymet olduğunu düşünüyor.

SEC Başkanı Kripto Para

18:30 itibariyle başlayan yayın kripto paralar özelinde yapılıyor. SEC başkanı FTX çöküşünün ardından birçok cepheden tepkiler almıştı. Ripple gibi şirketlere baskı kuran ve Coinbase’i davayla tehdit eden kurum bugüne kadar FTX’in yaptığı usulsüzlükleri görmedi veya göremedi. ABD’li siyasiler kripto paraları düzenleme yetkisini Emtia düzenleyicisi CFTC’ye vermek istiyor ve son senato duruşmasında CFTC başkanı Behnam eğer yeterli yetkiye sahip olsaydık bunları önleyebilirdik demişti.

Yaho Finance yayınında konuşmaya başlayan Gensler neler söyledi? Önemli başlıkları yayın bitene kadar burada güncellemeye devam edeceğiz.

Yayın başladı.

SEC, kripto paralara direkt olarak müdahil olmalıdır. Bugüne kadar kripto odaklı çok fazla dava açtık.

Menkul kıymet kanunları müşteri varlıklarının ayrı olarak tutulması gerektiğini söyler, bunun hep söyledik. Kripto aracıları yasalara uymalıdır.

Menkul kıymetler yasalarımız ve kripto hakkında uyumsuz hiçbir şey yok

Gensler, mevcut kurallar hakkında uzun süredir devam eden yorumlarını yinelemeye devam ediyor.

Mevcut yasaların kripto para şirketleri için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ancak daha fazla kaynak kullanabiliriz.

SEC, kripto paralar özelinde yasaya ihtiyaç olmadığını düşünüyor.

Genel olarak röportaj Gensler’in önceki açıklamalarına benzer şekildeydi.

Kripto Şirketlerine Uyarı

Gensler daha önce yaptığı açıklamalara benzer şekilde kripto şirketlerinin kendileriyle sıkı iletişim kurmaları gerektiğini vurguladı. Ona göre mevcut yasalar 50 yıldır sorunsuz çalışıyor ve kripto paralar da bunlara pekâlâ uyabilir. Kripto paraların dünya genelinde ilgi gördüğünü kabul eden SEC başkanı itibari paraların birçok ihtiyacı zaten karşıladığından bahsetti. Gensler borsaları ve diğer şirketleri ivedilikle SEC’e kaydolmaya çağırıyor. Bu daha önce yaptığı açıklamalarla aynı ancak FTX çöküşünün ardından onlarca davaya vurgu yaparak bir nevi borsa ve şirketlere göz dağı verdi.

Kripto şirketleri mantıklı olmayan düzeyle ayrıcalıklar istiyor diyen Gensler, diğer şirketlere nasıl muamele ediyorlarsa kripto şirketlerine de aynı davranacaklarını söyledi. Ayrıca mevcut durumda kripto şirketlerinin SEC’in kurallarına göre hareket etmeden uzun süre yaşayamayacaklarını da söyledi. Özellikle borsalardaki saklama, lending ve trade hizmetlerine dikkat çeken Gensler, bunun istismara açık bir şey olduğuna dikkat çekti. Müşteri pozisyonlarını gören, onları yönlendirebilen şirketlerin elindeki gücün yeni FTX’ler doğurmasından endişe ediyor. SEC ve CFTC danışmanı Justin Slaughter ise konuyla ilgili şunları söyledi;