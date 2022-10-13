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Son Dakika: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!

Bitcoin (BTC) zor bir dönemden geçerken, makroekonomik şartlar ve Fed'in para politikası belirleyici unsur olmaya devam ediyor.
15:34
13 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) zor bir dönemden geçerken, makroekonomik şartlar ve Fed’in para politikası belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

Eylül Ayı ABD Enflasyon Verileri, Açıklandı!

Küresel piyasalarda gözler, bugün açıklanacak ABD enflasyonuna çevrilmişti. Özellikle kripto para yatırımcıları ve hisse senedi piyasası kritik verilere odaklandı. Nasdaq ile yüksek korelasyon içerisinde bulunan Bitcoin  Fed’in para politikası nedeniyle büyük bir darbe aldı.  ABD’de enflasyon Ağustos’ta yıllık yüzde 8,5’ten yüzde 8,3’e gerilese de tahminleri aşarak beklentilerin üzerine çıkmıştı. ABD’de Eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 6,5’e yükselmesi  öngörülüyordu. Ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon dolara olan talebi artırabilir. Para politikası açısından atılacak adımları belirleyecek enflasyon verilerinin düşmesi bekleniyordu.  ABD Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) biraz önce açıklandı. Verilere göre:

ABD Yıllık Enflasyon: %8,X (Beklenti %8,1)
Çekirdek Enflasyon: %6,X (Beklenti %6,5)

 

Ekonomistler, ABD‘de iş gücü piyasasının Fed’in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı para politikayla ilgili somut ipuçları vereceğinin altını çizdi. ABD’de enflasyon, son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Bitcoin, Nasıl Etkilenecek?

Uzmanlara göre, Bitcoin fiyat hareketini takip etmek için dolar endeksinin (DXY)  yakından izlenmesi gerekiyor. Dolar endeksindeki değer kaybı, emita fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor. Enflasyonun düşmesi, Fed’in faiz artırımına son vermesi için büyük önem teşkil ediyor.  Bitcoin, Haziran ayından bu yana yaklaşık 18.000 ila 24.000 dolar arasında işlem görüyor. BTC, bu fiyat aralığını geçemedi. Analistlere göre, başkan Powell da dahil olmak üzere bazı Fed üyelerinin geçen hafta söyledikleri göz önüne alındığında, çok fazla iyimserlik tehlikeli olabilir. Bitcoin, an itibariyle yüzde 3 düşüşle 18. 480 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Kasım ayında görülen rekor seviyesinden %60’tan fazla düştü.  Kripto para piyasasında meydana gelen son düşüşler, birçok yatırımcıyı sarstı. Yüksek enflasyon endişesi ve faiz artırımlarına bir de niceliksel sıkılaştırma eklenince, yatırımcılar risk teşkil eden varlıklardan uzaklaşmaya başladı ABD dolarının ivme kazanması ile birlikte, yatırımcılar fonlarını daha güvenli seçeneklere doğru hareket ettirdikçe kripto para birimleri gibi riskli varlıklar nispeten yüksek satış baskısı ile karşı karşıya. Bireysel yatırımcı hala piyasaya karşı temkinli yaklaşırken, kurumsal yatırım da alarm veriyor. FXStreet’teki analistlere göre, Bitcoin 25.000 doların aşarsa bir sonraki hedef 28.000 dolar olabilir

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