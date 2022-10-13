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10’dan Fazla Bilen Analist: Bu 2 Altcoin Patlaya Hazır!

Bitcoin (BTC) düşmeye devam ederken, kıdemli bir analist sürpriz ralliler yapabilecek 2 altcoin'e dikkat çekti. 
16:00
13 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) düşmeye devam ederken, kıdemli bir analist sürpriz ralliler yapabilecek 2 altcoin’e dikkat çekti.

LINK ve SUSHI, İvme Kazanabilir!

Popüler bir analist, Bitcoin (BTC), Sushiswap (SUSHI) ve Chainlink  (LINK) fiyatına dair önemli açıklamalar yaptı. Sektörde Altcoin Sherpa olrak bilinen analist, 184.300 Twitter takipçisine Bitcoin’in toparlanmadan önce muhtemelen biraz daha düşeceğini söylüyor. Analiste göre, BTC 18.000 dolara kadar düşebilir. BTC, an itibariye 18.980 dolardan işlem görüyor. Altcoin Sherpa ayrıca, üstel hareketli ortalamasına (EMA) ve Fibonacci (fib) düzeltmesinin gösterdiği destek ve direnç seviyelerine göre SUSHI’nin yakında sürpriz bir ralli yapabileceğini düşünüyor. Teknik verilere ve mevcut grafiğe işaret eden analist, bir süredir devam eden konsolidasyondan sonra SUSHI’nin ivme kazanacağını iddia ediyor. SUSHI, an itibariye 1,16 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %7,5 düştü.

Analist ayrıca merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink konusunda da iyimser. Balina birikimlerine dikkat çeken analist, eninde sonunda LINK fiyatının artış kaydedeceğini belirtti.  Uzman, ”LINK’i şimdilik bunu bir stablecoin olarak görsem de, uzun vadede  makul bir yatırım tercihi olduğunu düşünüyorum. Bence bir birikim aşamasında ve sonunda gerçekten fiyat artışları göreceğiz.” açıklamasını yaptı. LINK an itibariyle 6.92 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 23. sıradaki atcoin, son 24 saatte %1,44 düştü.

Analistler LINK’te Israrcı!

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe de Chainink‘in  mevcut fiyatının yatırımcılar için nadir bir fırsat sunduğunu belirtti. 629.900 Twitter takipçisine Chainlink’in uzun vadede rekor seviyelere ulaşacağını söyleyen analist, LINK’i “bir ömür boyu fırsat” olarak değerlendiriyor. Analiste göre, 6 ila 8 dolar arasındaki fiyat hala eşsiz bir alım fırsatı.

LINK, 52.70 dolar ile Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Van de Poppe ayrıca, dördüncü çeyrekte LINK için önemli bir ralli öngörüyor. Analiste göre, dolar endeksi (DXY) artmaya devam edecek. Sonuç olarak, kripto para piyasasındaki düzeltmeler devam edecek.  Ama daha da önemlisi, analist işsizlik verilerinin etkili olacağını ve ardından endekslerin yükselmeye devam etmesini bekiyor. Ancak Poppe, 4. çeyrekte Bitcoin’in daha iyi günler göreceğini iddia etti. Bu süreçte, Fed’in para politikası önemli bir rol oynuyor.

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