Solana Ekosisteminde Geliştirici Faaliyetleri Altyapı Projelerine Odaklanıyor

Solana ekosisteminde son dönemdeki öne çıkan yenilik, fiyat hareketlerinden çok geliştirici davranışlarında gözleniyor. Santiment’in derlediği güncel GitHub verileri, özellikle altyapı odaklı projelerin ağ genelinde geliştirme etkinliğinde başı çektiğini gösteriyor. Bu tablo, piyasadaki dalgalanmalardan bağımsız olarak teknik çalışmaların aralıksız sürdüğüne işaret ediyor.

Geliştirme Liderliğinde Öne Çıkan Projeler

Paylaşılan verilere göre, geliştirici faaliyetlerinin büyük bir kısmı oracle altyapısı, çekirdek blockchain güncellemeleri ve zincirler arası bağlantı üzerinde yoğunlaşıyor. Sıralamanın başında, Ethereum ekosistemi ile tanınsa da Solana ile de entegre altyapı sunan Chainlink yer aldı. Chainlink’in 275,57 puanlık geliştirme skoru dikkat çekti. Solana ise 120,03 puanla ikinci sırada yer bularak platformun temel ağ yazılımında sürekli güncellemeler almayı sürdürdüğünü gösterdi.

Listenin üçüncü sırasında, çoklu blockchain ağlarını birbirine bağlayan bir köprü ve zincirler arası mesajlaşma protokolü olan Wormhole yer aldı. Wormhole, son ayda 16,13 puanlık geliştirme faaliyetiyle öne çıktı.

İlk on içerisinde ayrıca Jito, Swarms, Pyth Network, Helium, Metaplex, Meteora ve Drift Protocol gibi çeşitli projeler de yer aldı. Bu projeler altyapıdan merkeziyetsiz finans ve NFT araçlarına kadar uzanan farklı alanları temsil ediyor.

Santiment’in derlediği son veriler, Solana ekosistemindeki önde gelen projelerin geliştirme sıralamasındaki yerini ve son bir ayda yaşanan değişiklikleri ortaya koyuyor.

Altyapı Projeleri Geliştiricilerin Odağında

Sıralamanın en dikkat çeken tarafı, tüketiciye dönük uygulamalardansa, temel altyapı projelerine yoğunlaşılması. Oracles, zincirler arası mesajlaşma protokolleri ve likidite çözümleri sıklıkla öne çıkan başlıklar oldu. Örneğin, Pyth Network ve Chainlink, zincir dışı verileri merkeziyetsiz uygulamalara aktarırken; Wormhole, ağlar arasında geçişi mümkün kılan bir köprü görevini üstleniyor. Jito ise, işlemlerin sıralanmasını ve doğrulayıcıların ödülünü optimize eden altyapı sunuyor. Bu yoğunlaşma, ekosistemde teknik genişleme döneminin yaşandığına işaret ediyor.

Ekosistemdeki Çeşitlilik Devam Ediyor

Altyapı projeleri ağırlık kazansa da Solana üzerinde geliştirilen uygulamaların çeşitliliği korunuyor. NFT üretimi ve yönetimi konusunda Metaplex kritik bir rol oynarken; merkeziyetsiz kablosuz ağ sağlayıcısı konumuna gelen Helium, 2023’te Solana’ya geçişinin ardından altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Drift Protocol ve Meteora ise merkeziyetsiz borsa ile likidite çözümlerini sektöre kazandırıyor. Bu dağılım, geliştirici kaynaklarının DeFi, veri sağlayıcıları ve dijital varlık çözümleri dahil farklı segmentlere yönlendiğini gösteriyor.

Santiment’in kullandığı yöntem, GitHub üzerindeki kod katkılarını ve depo hareketlerini temel alıyor; bu da doğrudan fiyat tahmini sağlamasa da, hangi projelerin aktif mühendislik ekibine sahip olduğunu gösteriyor. Yüksek geliştirme faaliyeti, piyasa ilgisinin düşük olduğu dönemlerde ekiplerin temel teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.