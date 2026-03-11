Binance’ın Kurucusu CZ, Servetini 110 Milyar Dolara Taşıdı

Binance’ın kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, son bir yıl içinde net servetine yaklaşık 47 milyar dolar ekledi. Zhao’nun toplam varlığı, Forbes’un yayımladığı küresel en zenginler listesinde 17. sıraya yükselerek 110 milyar dolara erişti. Bu hızlı toparlanma, büyük ölçüde Binance’ın piyasa değerindeki artıştan kaynaklandı.

Binance’ın Piyasa Değeri ve Zhao’nun Payı

Zhao’nun Binance’da yaklaşık yüzde 90 oranında paya sahip olduğu belirtiliyor. Halihazırda 100 milyar dolar olarak hesaplanan borsa değeri üzerinden, Zhao’nun payının 90 milyar dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor. Geriye kalan 20 milyar dolarlık kısım ise kripto sektöründe elde ettiği diğer varlık ve yatırımlardan oluşuyor. Zhao’nun servetindeki bu büyük artış, Binance’ın zorlu süreçler sonrasında değerini tekrar yükseltmesiyle bağlantılı görülüyor. Şirketin değeri, son bir yılda düzenleyici belirsizlikler ve yönetim değişiklikleri nedeniyle yaşanan düşük seviyelerden, yeniden toparlandı.

Bir buçuk yıl önce cezaevinden çıkan Changpeng Zhao, Binance’ın değer kazanması ve sektördeki bağlantıları sayesinde şimdiye kadarki en yüksek kişisel servetine ulaştı.

Binance’ın operasyonel başarısı, olumsuz soru işaretlerinin giderilmesini sağladı. 2024 ve 2025 yıllarında toplamda 16 ila 17 milyar dolar gelir elde eden borsa, yıllık 30 trilyon doları aşan işlem hacmine ve dünya genelindeki kripto para borsaları arasında yaklaşık yüzde 38’lik bir pazar payına ulaştı. Türev işlemler hacminde de 13,6 trilyon dolara ulaşan Binance, işlem hacmi bakımından en yakın dört rakibinin toplamından daha yüksek seviyeye çıktı. Her yıl 30 trilyon doların üzerinde hacim üreten ve yüzde 38 pazar payını elinde bulunduran borsa, küresel ölçekteki hakimiyetini pekiştirdi.

Piyasa Değeri ve Yatırımcı Değerlendirmesi

Binance’ın 100 milyar dolarlık piyasa değeri, 16 ila 17 milyar dolarlık yıllık gelir üzerinden hesaplandığında yaklaşık 6 katlık bir fiyat-gelir oranına işaret ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Coinbase’in piyasa değeri 44,5 milyar dolar civarında bulunuyor ve bu şirket, yıllık daha düşük bir gelire rağmen daha yüksek bir fiyat-gelir çarpanı ile işlem görüyor. Bunun nedeni, Coinbase’in ABD’de halka açık ve düzenleyici şeffaflığa sahip olması ile birlikte kamu borsası olmasından kaynaklanan prim. Binance’ın değerlemesi ise özel statüsü, çoklu ülkelerde süren düzenleyici karmaşıklık ve denetlenmiş finansal tabloların eksikliği nedeniyle, benzer halka açık şirketlere göre daha temkinli tutuluyor.

Binance’ın halka açık bir borsa seviyesindeki değerleme çarpanı baz alınsaydı, şirket değeri mevcut 100 milyar doların oldukça üzerine çıkabilirdi. Mevcut rakam daha çok risk ayarlı bir piyasa değerlendirmesi olarak öne çıkıyor.

CZ’nin Sektöre Dönüşü ve Güncel Durum

Zhao, 2024 yılı Eylül ayında dört aylık hapis cezasını tamamladı ve o tarihten bu yana kripto para sektöründe daha görünür bir profile büründü. Konferanslara katılan, sosyal medyada aktif olan ve çeşitli yatırım girişimleriyle adından söz ettiren Zhao’nun Binance üzerindeki resmi operasyonel rolü, Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonrası sınırlı kaldı. Buna rağmen şirketteki ekonomik çıkarı, sahip olduğu paylar aracılığıyla devam ediyor.

Zhao’nun net varlığının 110 milyar dolara yükselmesi, Forbes listesinde birçok tanınmış finans ve teknoloji figürünün önünde olmasını sağladı. Ayrıca, bir finansal suç hükmü sonrası en hızlı gerçekleşen servet toparlanmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu servet artışında, kurucusu olduğu fakat artık doğrudan yönetmediği Binance’ın performansı belirleyici rol oynadı.

Borsanın işlem hacmi, gelir üretimi ve pazar payındaki üstünlüğünün, Zhao’nun doğrudan yönetimsel katkısı olmadan sürdürülebilmesi, Binance’ın kurumsal yapısına dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.