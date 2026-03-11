Ripple’ın 100 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi ve Küresel Ödeme Hedefleri

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Reece Merrick, şirketin toplam ödeme hacminin 100 milyar doları aşmasını önemli bir kilometre taşı olarak vurguladı. Ripple, finansal teknoloji alanında özellikle kurumsal ödeme çözümlerine odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Ödeme Altyapısında Global Genişleme

Reece Merrick’in paylaştığı son açıklamalara göre, Ripple artık kurumsal ölçekte operasyon yürüten kapsamlı bir ödeme altyapısı sağlayıcısı haline geldi. Şirketin platformu, 60’tan fazla küresel pazarda faaliyet gösteriyor ve 51 anlık ödeme ağı üzerinden para transferi yapılabiliyor. Dünya genelinde alınan 75’in üzerinde regülasyon lisansı ise, Ripple’ın kurumsal talepleri karşılamadaki yeterliliğini destekliyor.

Ripple’ın sunduğu entegrasyonlar sayesinde, itibari para, kripto varlıklar, stabilcoinler ve saklama çözümleri tek çatı altında yönetilebiliyor. Merrick, bu gelişmenin şirketin yüksek hacimli işlemleri istikrarlı şekilde gerçekleştirebildiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Şirketin kısa süre önce piyasaya sunduğu düzenlemeye tabi stabilcoini Ripple USD (RLUSD), ilk yılında 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. RLUSD, stabilcoin tabanlı ödeme çözümlerine olan ilgiyi artırırken, Ripple’ın fintech dünyasındaki konumunu da güçlendirdi.

Stratejik Satın Almalar ve Platform Gelişimi

Ripple, ödeme altyapısını daha da ilerletmek amacıyla seçici şirket satın alımları gerçekleştirdi. Palisade’in platforma entegrasyonu ile firmanın saklama hizmetleri, cüzdan altyapısı ve hazine otomasyon araçları geliştirildi. Rail’in satın alınması ise küresel çapta sanal hesap hizmetleri ve ödeme toplama işlevlerini sisteme ekledi.

Bu yeni özellikler, şirketlerin sanal hesaplar ve dijital cüzdanlar üzerinden bakiye yönetimi yapmasına imkân tanıdı. Ayrıca, firmalar dünyanın farklı bölgelerinden itibari para veya stabilcoin cinsinden ödeme alıp tercih edilen para birimine otomatik dönüşüm yapabiliyor. Böylelikle, döviz kuru riskleri azaltılırken, çoklu ülke operasyonları için yerel firma kurma gerekliliği de ortadan kalkıyor.

XRP Fiyatı Üzerine Tartışmalar

Ripple’ın büyümesine ve ödeme ekosistemindeki gelişmelere karşın, XRP’nin fiyat potansiyeli piyasa içinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Topluluk içinde bazı kullanıcılar XRP fiyatının bin dolara ulaşabileceğini öne sürerken, bu beklentinin mevcut piyasa değeri dinamikleriyle uyumlu olmadığı görülüyor.

Dolaşımdaki XRP miktarı yaklaşık 57,1 milyar adet olup, XRP başına bin dolarlık bir fiyat değerlendirildiğinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 57 trilyon dolara ulaşırdı. Bu miktar, ABD’nin toplam milli gelirinin iki katından fazla bir büyüklüğe ulaşarak küresel hisse senedi piyasasının toplamının da yarısından fazlasını temsil ediyor. Bu nedenle, mevcut ekonomik gerçekler göz önüne alındığında böyle bir piyasa değerinin ortaya çıkması oldukça güç görünüyor.