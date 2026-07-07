Solana dokuz ay sonra ilk kez aylık bazda yükseliş kaydetti

Solana, dokuz ay aradan sonra ilk kez aylık kapanışını artıda tamamladı. Uzun süren düzeltme döneminin ardından gelen bu yükseliş, piyasadaki algıda olası bir değişime işaret etti. Kripto para analisti Ash Crypto, SOL’un 60 dolarlık dip seviyesinden bu yana %38 yükseldiğini ve piyasa değerine yaklaşık 14 milyar dolar eklendiğini belirtti.

Dokuz aylık düşüş serisi sona erdi

Son aylarda yoğun satış baskısı altında kalan SOL, son kapanışla birlikte dokuz aylık kırmızı mum serisini bozdu. Fiyatın 60 dolar civarına gerilemesinin ardından yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığı görüldü. Bu tablo, tek başına yeni bir yükseliş döngüsünü doğrulamasa da kısa vadeli görünümde toparlanmaya işaret etti.

Ash Crypto, SOL’un dokuz ay sonra ilk kez aylık bazda yeşil mum oluşturduğunu, 60 dolarlık dipten %38 toparlandığını ve piyasa değerine yaklaşık 14 milyar dolar eklendiğini vurguluyor.

Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük ücret odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ, özellikle merkeziyetsiz finans ve token tabanlı uygulamalardaki kullanımıyla öne çıkıyor. Fiyattaki son toparlanma, yalnızca teknik görünümle değil, ağ üzerindeki faaliyetle birlikte değerlendiriliyor.

Ağ verileri toparlanmayı destekliyor

SOL’daki yükseliş, ekosistemde süren zincir üstü büyümeyle aynı döneme denk geldi. Son blokzincir verileri, işlem faaliyetinde artış, merkeziyetsiz finans alanında daha geniş katılım ve stabilcoin transferlerinde yükseliş olduğunu gösterdi. Bu görünüm, fiyat performansı zayıf kaldığı dönemlerde bile ağ kullanımının dayanıklı kaldığına işaret etti.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, bir blokzincir ağında gerçekleşen işlemler, kullanıcı hareketleri ve varlık akışları gibi doğrudan ağdan alınan ölçümleri ifade eder. Bu veriler, fiyat hareketinden bağımsız olarak gerçek kullanım düzeyini izlemek için kullanılır.

Kripto para piyasalarında fiyat hareketi ile ağ temelleri her zaman aynı yönde ilerlemeyebiliyor. Token fiyatları daha geniş makroekonomik koşullardan etkilenirken, kullanıcı etkinliğinin sürmesi daha uzun vadeli güveni destekleyebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, kullanım tarafındaki canlılığı da yakından izliyor.

Kurumsal ilgi Solana etrafında sürüyor

Solana, 2026 boyunca kurumsal tarafta da gündemde kalmayı sürdürdü. Varlık yönetim şirketleri ABD’de spot Solana ETF başvurularını ilerletirken, ödeme sağlayıcıları, tokenizasyon girişimleri ve merkeziyetsiz finans platformları ağ desteğini genişletti. Bu gelişmeler, Solana ekosistemine yönelik profesyonel ilginin sürdüğünü gösterdi.

ABD’de spot Solana ETF için henüz onay verilmiş değil. Buna rağmen devam eden başvurular, kurumsal yatırımcıların dikkatini Solana ağı üzerinde tutuyor. Analistler, düzenleyici netliğin önümüzdeki dönemde ekosisteme girebilecek sermaye akışı açısından temel başlıklardan biri olacağını değerlendiriyor.

Tek bir yeşil aylık mum, kalıcı bir yükseliş trendinin başladığını göstermiyor. Piyasa katılımcıları, SOL’un daha yüksek aylık dipler oluşturup oluşturmayacağını ve son toparlanma seviyelerinin üzerinde destek sağlayıp sağlayamayacağını izliyor.

Önümüzdeki süreçte yatırımcıların odağında zincir üstü metrikler, geliştirici etkinliği, ETF başvurularındaki gelişmeler ve genel kripto para piyasası koşulları yer alacak. Ekosistem büyümesinin piyasa algısındaki iyileşmeyle birlikte sürmesi halinde Solana’nın önde gelen akıllı sözleşme platformları arasındaki konumunu daha da güçlendirmesi beklenebilir.