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Ethereum (ETH)

Ethereum, 1800 dolar direnç bölgesini aşarsa 2079 dolar hedefi gündeme gelecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 1.800 dolar çevresindeki güçlü arz bölgesini aşmaya çalışıyor.
  • 📈 Alıcılar bu alanı geri alırsa $ETH için 1.980 ve 2.079 dolar hedefleri öne çıkıyor.
  • 🏦 Binance rezervlerinin haziran sonundan beri artması, piyasadaki olası satış arzına dair soru işaretleri yaratıyor.
  • 🧭 Türev verileri toparlansa da yatay açık pozisyonlar, son yükselişin temkinli ilerlediğini gösteriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, haziran sonundaki dip seviyelerden gelen toparlanmanın ardından 1.800 dolar bölgesinde yön arıyor. ETH son işlemlerde 1.780 dolar civarında seyrederken, alıcıların yüksek hacimli direnç alanını geri almaya çalıştığı görülüyor. Kısa vadeli görünüm önceki günlere göre iyileşse de, yükselişin daha geniş ölçekte teyit aldığı henüz söylenemiyor.

İçindekiler
1 1.800 dolar bölgesi öne çıkıyor
2 Destekler ve yukarı yönlü hedefler
3 Borsa rezervleri arttı, talep seçici kaldı

1.800 dolar bölgesi öne çıkıyor

Zincir üstü fiyat dağılımı verilerine göre 1.800 dolar çevresinde yaklaşık 4,30 milyon ETH el değiştirdi. Bu yoğun işlem geçmişi, söz konusu bölgeyi güçlü bir arz alanına dönüştürüyor. ETH’nin bu seviyeyi kalıcı biçimde aşması halinde 1.980 ve 2.079 dolar seviyeleri yeni hedefler olarak izlenebilir. Buna karşılık reddedilme halinde aşağı yönlü boşluk daha belirgin hale gelebilir ve 1.237 dolar bölgesi bir sonraki ana destek olarak öne çıkabilir.

CryptoQuant analisti Moreno, son toparlanmanın büyük yatırımcılar tarafından yapısal biçimde desteklenmediğini, daha sağlıklı bir görünüm için borsa rezervlerinin yatay seyretmesi ya da gerilemesi ve balina ölçekli emirlerin yeniden görülmesi gerektiğini aktarıyor.

Teknik tarafta 50 günlük üstel hareketli ortalama 1.806 dolar yakınında bulunuyor ve kısa vadede baskı oluşturan ana eşiklerden biri olarak izleniyor. 100 günlük üstel hareketli ortalama ise 1.970 dolar civarında yer alıyor. Bu da orta vadeli toparlanmanın henüz tam olarak güç kazanmadığına işaret ediyor.

Mini sözlük: UTXO Realized Price Distribution, farklı fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir ölçümdür. Bu veri, hangi bölgelerde maliyet birikimi oluştuğunu ve olası destek ya da direnç alanlarını anlamak için kullanılır.

Günlük grafikte göreli güç endeksi 57 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm momentuma dair iyileşmeye işaret etse de tek başına güçlü bir yükseliş teyidi vermiyor. Stokastik göstergenin 86 düzeyine çıkması ise kısa vadede hareketin bir miktar yorulabileceğini düşündürüyor.

Destekler ve yukarı yönlü hedefler

İlk destek 1.741 dolar seviyesinde yer alırken, 20 günlük üstel hareketli ortalama 1.713 dolar civarında bulunuyor. Satış baskısının artması halinde 1.524 ve 1.405 dolar seviyeleri daha derindeki destekler olarak takip ediliyor. Daha sert bir geri çekilmede 1.156 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Seviye türüBölge
Ana direnç1.800 dolar
Kısa vadeli eşik1.806 dolar
Yukarı hedefler1.980 ve 2.079 dolar
İlk destekler1.741 ve 1.713 dolar

Talebin güçlenmesi ve ETH’nin 1.806 dolar üzerinde kapanışlar üretmesi halinde 1.909, 2.018, 2.108 ve 2.211 dolar seviyeleri de izlenen diğer yukarı yönlü bölgeler arasında yer alıyor.

Borsa rezervleri arttı, talep seçici kaldı

Binance rezervlerinde haziran sonundan bu yana artış görülmesi, piyasada ek arz ihtimaline dair temkinli bir tablo oluşturdu. Borsadaki ETH rezervi 3,64 milyondan 3,87 milyona yükseldi. Bu yaklaşık 221 bin ETH ve yüzde 6,1 artış anlamına geliyor. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

CryptoQuant verileri, ortalama emir büyüklüğünün balina katılımının zayıfladığı bir bölgeye geçtiğine işaret ediyor. Bu görünüm, büyük yatırımcıların piyasadaki etkisinin son toparlanma sırasında sınırlı kaldığını gösteriyor. Borsada daha fazla ETH bulunurken yüksek hacimli alımların güçlü biçimde geri dönmemesi, 1.800 dolar çevresindeki kırılım denemelerini daha hassas hale getiriyor.

Türev piyasasındaki veriler iyileşse de açık pozisyonların yatay seyretmesi, son ETH toparlanmasının ağırlıklı olarak kaldıraç kaynaklı olmadığını gösteriyor.

Türev piyasalarda net alıcı hacminin 28 Haziran sonrası pozitife dönmesiyle birlikte ETH yaklaşık yüzde 14 yükseldi. Buna karşın açık pozisyon miktarı toparlanma boyunca büyük ölçüde yatay kaldı. Tahmini kaldıraç oranında da haziran düşüşünün ardından sert bir artış görülmedi. Bu tablo, yükselişin aşırı kaldıraçlı uzun pozisyonlarla taşınmadığını ortaya koyuyor.

Bu durum büyük çaplı bir uzun pozisyon sıkışması riskini sınırlasa da yatırımcıların temkinli kaldığını gösteriyor. Daha sağlıklı bir trend için spot talebin güçlenmesi ve büyük yatırımcı katılımının artması gerekiyor. ABD spot ETH ETF’lerinde art arda üç gün net giriş kaydedilmesi ise piyasa duyarlılığına sınırlı destek verdi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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