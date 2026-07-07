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Kripto Para

SEC, 2026 gündemine kripto varlıklar için 3 yeni kural önerisi ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC, 2026 ajandasına kripto varlıklar için 3 yeni kural önerisi ekledi.
  • 📌 Taslaklar, kripto aracı kurumları, dijital varlık işlemleri ve olası muafiyetleri kapsıyor.
  • ⚖️ Kongre’de görüşülen yasa, denetim yetkisinin bir bölümünü SEC’ten başka kuruma kaydırabilir.
  • ₿ Donald Trump, kriptoya ilgisinin bir kısmında siyasi hesapların etkili olduğunu söyledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 2026 ajandası kapsamında kripto varlıklara yönelik yeni kural değişiklikleri önerdiğini açıkladı. Kurumun başkanı Paul Atkins, bu adımların kripto varlıklar için düzenleyici çerçeveyi daha net hale getirmeyi ve piyasaya daha fazla hukuki öngörü sağlamayı amaçladığını söyledi.

İçindekiler
1 Üç başlıkta yeni düzenleme hazırlığı
2 Kongredeki yasa tasarısı denklemi değiştirebilir
3 Eleştiriler ve siyasi tartışma büyüyor
4 Trump kripto ilgisinin siyasi yönünü kabul etti

Üç başlıkta yeni düzenleme hazırlığı

SEC’in duyurduğu taslaklar üç ana başlıkta toplandı. Buna göre kurum, kripto aracı kurumları, alternatif işlem sistemleri ile ulusal menkul kıymet borsalarında dijital varlık işlemleri ve dijital varlıklara yönelik muafiyetler ile güvenli liman düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Ajandanın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto politikalarıyla uyumlu şekilde hazırlandığı belirtildi.

Paul Atkins, tokenlaştırılmış menkul kıymetler ve dijital varlıklarla sermaye toplama süreçlerine açıklık getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. SEC, kripto varlıkların arzı ve satışıyla bağlantılı taslaklardan biri için, önerilerin piyasaya daha fazla kesinlik sağlayabileceğini, sermaye oluşumunu destekleyebileceğini ve yeniliğe alan açabileceğini ifade etti. Kurum, bunun yanında yatırımcıların yeterli düzeyde korunmasının ve ihtiyaç duydukları bilgilere erişmesinin de amaçlandığını vurguladı.

SEC, kripto varlıkların arz ve satışına ilişkin taslaklardan birinde, yeni kuralların piyasaya daha fazla netlik sağlayabileceğini, sermaye oluşumunu kolaylaştırabileceğini ve yeniliğe alan tanırken yatırımcı korumasını da güçlendirebileceğini bildirdi.

Kongredeki yasa tasarısı denklemi değiştirebilir

Bu düzenleme hazırlıkları, ABD Kongresi’nde kripto piyasa yapısına ilişkin yasa tasarısının tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi. Söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde, sektör üzerindeki denetim ve yaptırım yetkisinin önemli bir bölümünün SEC’ten Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na kaydırılması bekleniyor.

Atkins, mart ayında SEC’in kripto düzenlemelerini netleştirmek için kurum içi bir geçiş mekanizmasıyla ilerleyeceğini söylemişti. Ancak Kongre’den yasa çıkması durumunda, nihai çerçevede yasama organının tercihinin belirleyici olacağı mesajını da vermişti.

Eleştiriler ve siyasi tartışma büyüyor

SEC’in Trump dönemindeki kripto yaklaşımı, bazı çevrelerde sert eleştirilerle karşılandı. Demokrat Partili bazı milletvekilleri, ocak ayında gönderdikleri mektupta, daha önce yaptırım süreciyle karşı karşıya kalan ya da düzenleyici incelemeye takılan bazı kripto şirketleriyle bağlantılı isimlerin mali fayda sağladığını öne sürdü. Mektupta Binance, Coinbase, Ripple Labs ve Kraken gibi şirketlere de atıf yapıldı.

Üç Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, bazı tokenların menkul kıymet sayıldığına ilişkin federal mahkeme kararlarına rağmen, SEC Başkanı Paul Atkins’in çoğu kripto tokenın menkul kıymet olmadığı yönündeki açıklamalarının yaptırım alanında boşluk oluşturduğunu ve ABD’li yatırımcıların yeterince korunamadığını savundu.

Milletvekilleri, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddia edilen aktörlerin sonuçla karşılaşmamasının, sektörde uygulama boşluğu yarattığını ileri sürdü. Bu eleştiriler, SEC’in kripto piyasasına daha esnek yaklaşmasının siyasi etkileri konusunda Washington’daki tartışmayı da derinleştirdi.

Trump kripto ilgisinin siyasi yönünü kabul etti

Donald Trump, pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlarken kripto alanına bir ölçüde siyasi nedenlerle ilgi gösterdiğini söyledi. İlk başkanlık döneminin ardından Bitcoin’i dolandırıcılık olarak nitelendiren Trump, daha önce kripto paralara mesafeli durmuştu. 2024 seçim sürecine yaklaşılırken ise sektör temsilcileriyle temas kurmaya ve bu teknolojiyi kamuoyu önünde daha sık savunmaya başladı.

SEC, ABD federal hükümetinin sermaye piyasalarını denetleyen başlıca kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Kripto varlıklarla ilgili hangi ürünün menkul kıymet sayılacağı ve hangi kurumun yetkili olacağı sorusu ise son yıllarda Washington’daki düzenleme gündeminin en tartışmalı başlıkları arasında yer alıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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