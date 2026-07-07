New Hampshire, Bitcoin teminatlı 100 milyon dolarlık tahvil ihracını görüşecek

New Hampshire Eyalet Sekreterliği, eyalet milletvekillerinin Bitcoin teminatlı 100 milyon dolarlık tahvil ihracını kamuya açık bir oturumda ele alacağını duyurdu. Gündemde yer alan plan, dijital varlık destekli finansman araçlarının kamu tarafında nasıl kullanılabileceğine ilişkin yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Gündemde 100 milyon dolarlık tahvil planı var

New Hampshire Valisi Kelly Ayotte ile eyalet yürütme konseyinin gündemine eklenen güncellemeye göre, eyaletin Business Finance Authority kurumu çarşamba günü söz konusu tahvil ihracını görüşmek üzere toplanacak. Kurum, 2025 yılının kasım ayında bu yapıya onay vermiş ve ihracın, valilik ile beş üyeli yürütme konseyinin onayının ardından hayata geçirilebileceğini açıklamıştı.

Kelly Ayotte, onayın ardından bu adımın eyalete yeni yatırım imkanları getirebileceğini ve New Hampshire’ı dijital finans alanında öne çıkarabileceğini söyledi. Ayotte ayrıca, yapının eyalet fonlarını ya da vergi mükelleflerinin kaynaklarını riske atmadan tasarlandığını vurguladı.

Kelly Ayotte, bu girişimin eyalete daha fazla yatırım fırsatı sunabileceğini ve kamu kaynaklarını riske atmadan New Hampshire’ı dijital finans alanında öne çıkarabileceğini belirtti.

Kelly Ayotte, New Hampshire’ın mevcut valisi olarak görev yapıyor. Eyalet yönetiminin son dönemde attığı adımlar, dijital varlıklara daha açık bir politika çerçevesinin oluştuğuna işaret ediyor.

Stratejik Bitcoin rezervi yasası dikkat çekmişti

New Hampshire, Mayıs 2025’te stratejik Bitcoin rezervi oluşturan yasayı kabul eden ilk ABD eyaleti olmuştu. Söz konusu düzenleme, piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki dijital varlıklara kamu fonlarının %5’ine kadar yatırım yapılmasına izin veriyor. Bu eşik, uygulamada ağırlıklı olarak Bitcoin’i kapsayan bir çerçeve oluşturdu.

Gündemdeki tahvil yapısı, klasik belediye tahvillerinden farklı bir model sunuyor. Tahvilin Bitcoin ile teminatlandırılması, dijital varlıkların yapılandırılmış finans alanına taşınması açısından dikkat çekici görülse de, oynaklık kaynaklı riskler nedeniyle temkinli değerlendirmeler de yapılıyor.

Uzmanlar yapının risklerine dikkat çekiyor

Marquette Üniversitesinden emekli finans profesörü David Krause, nisan ayında yayımladığı değerlendirmede bu aracın yenilikçi bir model sunduğunu, ancak aynı zamanda kayda değer riskler barındırdığını belirtti. Krause, teminat için gerekli fonların özel borçlu CleanSpark tarafından karşılanmasının planlandığını, bu nedenle eyalet bütçesi ya da vergi mükellefleri açısından doğrudan bir başvuru yolunun bulunmadığını kaydetti.

Mini sözlük: Spekülatif derece, kredi riski daha yüksek görülen borçlanma araçları için kullanılan not grubudur. Bu tür derecelendirmeler, yatırımcıya geri ödeme kapasitesinin ekonomik koşullara karşı daha hassas olabileceğini gösterir.

David Krause, tahvilin dijital varlıkların yapılandırılmış finans içindeki kullanımına örnek oluşturabileceğini, ancak genel amaçlı kamu finansmanı aracı olarak uygun görünmediğini vurguluyor.

Moody’s, mart ayında bu Bitcoin tahviline geçici Ba2 notu verdi. Bu seviye, kuruluşun önemli kredi riski taşıyan araçlar için kullandığı spekülatif derece kategorisinde yer alıyor.

El Salvador örneği sonuç vermemişti

Bitcoin teminatlı tahvil fikri daha önce El Salvador’da da gündeme gelmişti. ABD’de böyle bir ihracın gerçekleşmesi durumunda New Hampshire öncü eyaletlerden biri olabilir, ancak benzer bir modelin önceki örneği somut sonuca ulaşmadı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele döneminde El Salvador yönetimi, önerilen Bitcoin City projesini finanse etmek için 1 milyar dolarlık Bitcoin teminatlı Volcano Bonds planını açıklamıştı. 2022’de duyurulan proje, kripto piyasasındaki gerilemenin ardından uygulamaya geçmedi.