Sıcak Gelişme: Fed açıklamaları ve İran müzakereleri

Fed’in ikinci ismi olan Williams yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor 18:00’da da 1 yılık enflasyon beklentisi açıklanacak. Pakistan hali hazırda İran müzakereleri için merkez konumunda ve buradaki kaynaklara dayandırılan, güncel durumu açıklayan yeni sızıntılar var. Gündeme hızlıca göz atalım.

Fed açıklamaları ve İran

Piyasalar, İran’ın ateşkesi kabulü ya da gerginliğin tırmanmasıyla karşı karşıya kalacağı için diken üstünde. Saatler sonra netice belli olacak. S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 gerilerken, Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi önceki kazançlarını sildi. ABD’nin önemli bir petrol ihracat merkezi olan Kharg Adası’ndaki askeri hedeflere saldırı düzenlediği haberleri petrolü yukarı çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance İran sorunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu söylese de Trump tam tersini söylüyor. Görüşmelerden haberdar 2 Pakistanlı kaynak şunları söyledi;

“İran ile temaslar devam ediyor; tarafları müzakere masasına oturtmak için çalışmalar sürüyor. İran’ın Suudi hedeflerine yönelik füze saldırıları, müzakereleri rayından çıkarma riski taşıyor. İran müzakerelerde esneklik sinyali veriyor ancak yine de ön koşullar dayatıyor. Çatışma tırmanırsa Pakistan, savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan’ın yanında yer alacak.”

NY Fed Başkanı Williams’ın açıklamaları 15:50’de sona erdi konuşmasının öne çıkan başlıkları şöyle;

“İran savaşının etkisi, genel enflasyonu yukarı çekecek. Bu yıl enflasyonun %2,75 civarında olması bekleniyor. Temel enflasyona çok odaklanıyorum. Çekirdek enflasyonla ilgili durum pek değişmedi. Gümrük vergileri enflasyonun önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Savaş, çekirdek enflasyon oranını bir veya iki puan artırabilir. Para politikası bekleyip görmek için uygun konumda. Para politikası tam olması gerektiği yerde, gerekirse değiştirilebilir. Bu yıl GSYİH’nın %2 ile %2,5 arasında olmasını ve işsizlik oranının istikrarlı kalmasını bekliyorum. İşgücü piyasası durumu oldukça karmaşık. İşsizlik oranı daha istikrarlı bir seyir izliyor. İş piyasasında işe alımlar ve işten çıkarmalar düşük seviyede. ABD ekonomisi olağanüstü dirençli. Teknoloji genel olarak verimlilik seviyelerine yardımcı oluyor.”

Williams’ın açıklamalarının ardından 2026 yılında faiz indirim beklentisi %12’nin altında kalmaya devam ediyor.