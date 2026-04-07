Sıcak Gelişme: Fed açıklamaları ve İran müzakereleri

  • Pakistanlılar: İran'ın Suudi hedeflerine yönelik füze saldırıları, müzakereleri rayından çıkarma riski taşıyor. İran müzakerelerde esneklik sinyali veriyor ancak yine de ön koşullar dayatıyor.
  • NY Fed Başkanı Williams: İran savaşının etkisi, genel enflasyonu yukarı çekecek. Bu yıl enflasyonun %2,75 civarında olması bekleniyor.
  • Williams’ın açıklamalarının ardından 2026 yılında faiz indirim beklentisi %12’nin altında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fed’in ikinci ismi olan Williams yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor 18:00’da da 1 yılık enflasyon beklentisi açıklanacak. Pakistan hali hazırda İran müzakereleri için merkez konumunda ve buradaki kaynaklara dayandırılan, güncel durumu açıklayan yeni sızıntılar var. Gündeme hızlıca göz atalım.

Fed açıklamaları ve İran

Piyasalar, İran’ın ateşkesi kabulü ya da gerginliğin tırmanmasıyla karşı karşıya kalacağı için diken üstünde. Saatler sonra netice belli olacak. S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 gerilerken, Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi önceki kazançlarını sildi. ABD’nin önemli bir petrol ihracat merkezi olan Kharg Adası’ndaki askeri hedeflere saldırı düzenlediği haberleri petrolü yukarı çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance İran sorunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu söylese de Trump tam tersini söylüyor. Görüşmelerden haberdar 2 Pakistanlı kaynak şunları söyledi;

“İran ile temaslar devam ediyor; tarafları müzakere masasına oturtmak için çalışmalar sürüyor.

İran’ın Suudi hedeflerine yönelik füze saldırıları, müzakereleri rayından çıkarma riski taşıyor. İran müzakerelerde esneklik sinyali veriyor ancak yine de ön koşullar dayatıyor. Çatışma tırmanırsa Pakistan, savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan’ın yanında yer alacak.”

NY Fed Başkanı Williams’ın açıklamaları 15:50’de sona erdi konuşmasının öne çıkan başlıkları şöyle;

“İran savaşının etkisi, genel enflasyonu yukarı çekecek. Bu yıl enflasyonun %2,75 civarında olması bekleniyor. Temel enflasyona çok odaklanıyorum. Çekirdek enflasyonla ilgili durum pek değişmedi. Gümrük vergileri enflasyonun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Savaş, çekirdek enflasyon oranını bir veya iki puan artırabilir. Para politikası bekleyip görmek için uygun konumda. Para politikası tam olması gerektiği yerde, gerekirse değiştirilebilir.

Bu yıl GSYİH’nın %2 ile %2,5 arasında olmasını ve işsizlik oranının istikrarlı kalmasını bekliyorum. İşgücü piyasası durumu oldukça karmaşık. İşsizlik oranı daha istikrarlı bir seyir izliyor. İş piyasasında işe alımlar ve işten çıkarmalar düşük seviyede.

ABD ekonomisi olağanüstü dirençli. Teknoloji genel olarak verimlilik seviyelerine yardımcı oluyor.”

Williams’ın açıklamalarının ardından 2026 yılında faiz indirim beklentisi %12’nin altında kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
