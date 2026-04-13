Senato’da kritik stablecoin getirisi tartışması, 2 trilyon dolarlık pazar uyarısı

ABD’de kripto para piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan Digital Asset Market Clarity Act yasa tasarısı, özellikle stablecoin getirileri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle beklemede kalmaya devam ediyor. Düzenlemeye yönelik temel çabaların dışında kalan bu detay, bankaların endişeleriyle birlikte süreci tıkamış durumda.

Stablecoin getirisi, bankacılık sektöründe gerginlik yaratıyor

Son dönemde Beyaz Saray ekonomistlerinin hazırladığı raporda, stablecoin’lerin bankacılık sektörüne büyük bir tehdit oluşturmadığı değerlendirmesi yapıldı. Buna karşılık ABD Bankacılar Birliği (ABA), raporun yanlış bir senaryo üzerinden analiz yaptığını savundu.

Birliğin ekonomistleri, Beyaz Saray’ın yalnızca stablecoin getirilerinin yasaklanması durumunu değerlendirdiğini, asıl riskin ise getirilerin serbest bırakılması halinde ortaya çıkacağını ifade ediyor.

ABA ekonomistleri, “CEA raporu yanlış noktadan başlıyor. Ödeme amaçlı stablecoin’lerde getiri yasağı makul bir önlem olur. Böyle bir adım, stablecoin’leri yenilikçi bir ödeme aracı olarak olgunlaştırabilir, ancak risksiz mevduat alternatifi olmalarını engeller” değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz yıl hazırlanan GENIUS Act ile kısmen düzenlenen bu alan, tamamlanmayan noktalar nedeniyle aylarca Senato gündeminde bekletildi. Mevcut Clarity Act tasarısının ay sonuna kadar Senato Bankacılık Komitesi’nde görüşülmesi öngörülse de şu ana kadar oturum takvimi netleşmedi.

Getiri yasağı için uzlaşı, sektörde farklı tepkilerle karşılandı

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Senatörler, bankaların “mevduat kaçışı” endişesine dikkat çekerek stablecoin getirisine sınır getirilmesi gerektiğini savundu. Buna çözüm olarak sadece kredi kartı ödüllerine benzer şekilde, belirli faaliyetlere bağlı ödül programlarına izin verilmesi, ancak mevduat benzeri hesaplarda doğrudan getirinin yasaklanması öngörüldü.

Bankalar ise yapılan uzlaşıya henüz tam destek vermedi. Özellikle bazı bankacılar, stablecoin tabanlı ödül programlarının bile mevduat kaybını hızlandırabileceğini düşünüyor. ABA’nın son açıklamalarında bu kaygı tekrarlandı.

Senato Bankacılık Komitesi’nin dijital varlıklar alt komisyonunu yöneten Cynthia Lummis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amerika’nın açıklığa ihtiyacı var” mesajını verdi. Hafta sonu boyunca da yasanın “şimdi ya da asla” aşamasında olduğuna işaret etti.

Clarity Act’in oylamaya sunulması süreci ne kadar uzarsa, yasalaşmasının o derece zorlaştığı görüşü öne çıkıyor. Kripto sektöründe yasa lehine daha sesli paylaşımlar yapılırken, bankacılık kanadında daha temkinli bir yaklaşım dikkat çekiyor.

Bankacıların son beyanlarında, stablecoin getirilerine şimdi müdahale edilmemesi halinde sektörün 300 milyon dolardan 2 trilyon dolara büyüyebileceği uyarısı gündeme geldi.

ABA’nın değerlendirmesine göre, büyük tutarlı bir piyasada getiri fonksiyonu sade bir özellik olmaktan çıkarak, bankacılık sisteminden kitlesel çıkışları hızlandıran temel unsur haline gelebilir.

Stablecoin rezervlerinin vadesiz olarak yine bankacılık sisteminde tutulacağı, ancak bu mevduatların ağırlıklı olarak büyük bankalara yönelmesi, yerel ve küçük ölçekli bankaların ise dezavantajlı kalması bekleniyor.