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Kripto Para

SEC’ye yapay zeka baskısı arttı! Kripto piyasası için hangi sorular öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’li Demokrat vekiller, yapay zeka destekli işlem araçları için SEC’den açıklama istedi.
  • 📉 Vekiller, bu araçların bireysel yatırımcılar için koruma ve gözetim soruları doğurduğunu belirtti.
  • 🪙 Düzenleme tartışması, kripto varlıklar dahil daha geniş piyasalara yayılabilir ve $COIN bu gündemde öne çıktı.
  • 🗓️ SEC’nin mevcut önlemler ve yetki sınırları konusunda 31 Temmuz’a kadar yanıt vermesi istendi.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bir grup Demokrat vekil, yapay zeka destekli alım satım araçlarının giderek yaygınlaşması karşısında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan net bir yol haritası talep etti. Vekiller, özellikle bireysel yatırımcıların bu araçlara daha fazla yöneldiğini, bunun da yatırımcı koruması, hesap verebilirlik ve piyasa gözetimi açısından yeni riskler doğurduğunu belirtti.

İçindekiler
1 SEC’ye gönderilen mektupta hangi başlıklar öne çıktı?
2 Kripto varlıklar da kapsam alanına girebilir
3 Finans platformları şimdiden adım atıyor

SEC’ye gönderilen mektupta hangi başlıklar öne çıktı?

Paul Atkins başkanlığındaki SEC’ye gönderilen mektupta, yapay zeka tabanlı işlem ajanlarının mevcut düzenleyici çerçevenin büyük ölçüde dışında hareket ettiği görüşü dile getirildi. Vekiller, bu araçların şimdiden önemli yatırım kararları alabildiğine dikkat çekerek, düzenleyici denetimin açık biçimde tanımlanması gerektiğini savundu.

Demokrat vekiller, yapay zeka destekli işlem ajanlarının daha fazla bireysel yatırımcı tarafından kullanılmaya başlamasıyla birlikte yatırımcı koruması, piyasa bütünlüğü ve sorumluluk mekanizmaları konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

Mektupta, SEC’den halihazırda yürürlükte olan koruma önlemlerini açıklaması, bu tür araçların hangi koşullarda kuruma kayıt yaptırmasının gerekeceğini belirtmesi ve teknolojiyi denetlemek için mevcut yetkilerin yeterli olup olmadığını netleştirmesi istendi. Vekiller ayrıca, gerekirse Kongre’den ek yetki talep edilip edilmeyeceğine dair değerlendirme de talep etti.

Kripto varlıklar da kapsam alanına girebilir

Vekillere göre yapay zeka destekli alım satım uygulamaları yalnızca hisse senetleriyle sınırlı kalmayacak. Bu araçların kripto varlıklar, opsiyonlar, vadeli işlemler ve etkinlik sözleşmeleri gibi alanlara doğru genişlemesinin beklendiği aktarıldı. Bu nedenle düzenleyici çerçevenin erken aşamada netleştirilmesinin önem kazandığı ifade edildi.

Mini sözlük: Etkinlik sözleşmeleri, belirli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı ödeme yapısına sahip sözleşmelerdir. Vadeli işlemler ise bir varlığın gelecekte belirlenen fiyat üzerinden alınıp satılmasını konu alan türev ürünler olarak bilinir.

Vekillerin değerlendirmesine göre düzenleme boşluğu, özellikle otomatik karar veren sistemlerin daha karmaşık piyasalara yayılması halinde daha görünür hale gelebilir. Bu çerçevede SEC’nin hem piyasa işleyişini hem de yatırımcıların karşı karşıya kalabileceği riskleri yeniden ele alması isteniyor.

Finans platformları şimdiden adım atıyor

Büyük finans platformlarının yapay zeka tabanlı yatırım araçlarını devreye almaya başladığı da mektupta öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Ayın başlarında Coinbase, uygulamasına entegre edilmiş bir yapay zeka işlem asistanı duyurdu. Coinbase, ABD merkezli büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Şirket, söz konusu aracı hem SEC hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu nezdinde kayıtlı bir finansal danışman olarak tanımladı. Vekiller ise bu gelişmeler ışığında, piyasaya sunulan yeni araçların hangi kurallara tabi olacağının daha açık hale getirilmesini talep ediyor.

Mektupta SEC’den 31 Temmuz’a kadar yanıt vermesi istendi. Kurumdan, mevcut güvenceler, kayıt zorunluluğunun kapsamı ve ek yasal yetki gerekip gerekmediği konusunda ayrıntılı açıklama sunması bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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