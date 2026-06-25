Birleşik Krallık’taki iklim finansmanı önerisi, yenilenebilir enerji yatırımları için XRPL’yi temel altyapı olarak öne çıkardı

Birleşik Krallık’ta hazırlanan yeni bir iklim finansmanı önerisi, yenilenebilir enerji projelerine özel sermaye akışını kolaylaştırmayı amaçlayan yapının merkezine XRP Ledger’ı yerleştirdi. Teklif, blokzincir teknolojisinin kurumsal finans alanındaki kullanımına yönelik dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Parlamentoya sunulan modelde XRPL öne çıktı

Dr. Chris Cormack tarafından kaleme alınan ve Birleşik Krallık Parlamentosu Çevresel Denetim Komitesi’ne sunulan öneri, Climate Contingent Convertible Notes adı verilen bir finansman modelini içeriyor. CloCos olarak anılan bu yapı, doğrudan kamu teşviklerine dayanmadan temiz enerji altyapısına özel sektör kaynağı yönlendirmeyi hedefliyor.

Metinde dikkat çeken unsur, düzenlemeye tabi finans kuruluşları ile kurumsal yatırımcıların yer alabileceği olası bir pilot uygulama için XRPL’nin uygun blokzincir katmanı olarak açık biçimde işaret edilmesi oldu. Buna göre ağ, yatırım sürecinin ihraçtan izlemeye, tetikleyici olaylardan sermayenin kullanımına kadar her aşamasının şeffaf ve değiştirilemez kayıt sistemi olarak kullanılabilecek.

Öneride, XRPL’nin sahiplik hakları, proje performans eşikleri, yatırımcı hak edişleri, mutabakat talimatları ve fonların yenilenebilir enerji projelerine yönlendirildiğine dair kayıtların denetlenebilir biçimde tutulmasına imkan sağlayabileceği aktarılıyor.

Mini sözlük: XRPL, Ripple ekosistemiyle ilişkili açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Ağ, düşük işlem maliyeti ve hızlı mutabakat yapısıyla ödeme, tokenizasyon ve kurumsal finans uygulamalarında kullanılan bir kayıt altyapısı olarak öne çıkıyor.

Dört aşamalı süreçte denetlenebilir kayıt hedefleniyor

Önerilen dört aşamalı model, ihraç, izleme, tetikleme ve dağıtım adımlarından oluşuyor. Bu yapı içinde XRPL’nin, sahiplik kayıtları ile proje kilometre taşlarını denetlenebilir şekilde saklaması; yatırımcı haklarının, ödeme talimatlarının ve fon kullanımının gerçek zamanlı olarak doğrulanmasına katkı sunması öngörülüyor.

Bu yaklaşımın, düzenleyiciler, ihraççılar ve yatırımcılar açısından daha yüksek şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca tokenleştirilmiş sahiplik kayıtlarının ve anlık doğrulama imkanının raporlama standartlarını iyileştirmesi, idari süreçlerdeki yükü azaltması ve yatırımcı güvenini güçlendirmesi bekleniyor.

Aşama Amaç XRPL’nin rolü İhraç Yatırım aracının oluşturulması Sahiplik ve hak kayıtlarının tutulması İzleme Proje performansının takibi Kilometre taşlarının doğrulanması Tetikleme Belirli koşulların oluşmasının kaydı Olayların şeffaf biçimde belgelenmesi Dağıtım Sermayenin projelere yönlendirilmesi Fon akışının kanıtlanması

XRPL’nin kurumsal kullanım alanı genişliyor

Öneri, blokzincir altyapısının yalnızca teknik bir araç olmanın ötesinde, karmaşık finansal ürünlerin yönetiminde pratik bir çözüm olarak daha fazla kabul gördüğüne işaret ediyor. XRPL’nin düşük maliyetli mutabakat yapısı, şeffaf kayıt sistemi ve gerçek zamanlı doğrulama özellikleri, bu çerçevede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Metin aynı zamanda XRPL’nin sınır ötesi ödemelerin ötesine geçerek tokenizasyon, kredi ve kurumsal finans alanlarında daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor. Ripple’ın teknoloji tarafındaki önde gelen isimlerinden David Schwartz da kısa süre önce tokenleştirilmiş krediler, menkul kıymetler ve geri alım anlaşmalarını büyüme alanları arasında göstermişti.

Teklifin pilot aşamaya taşınması halinde CloCos modelinin, blokzincir teknolojisinin iklim finansmanına entegre edildiği en belirgin örneklerden biri haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Pilot uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda bu model, XRPL’nin ödeme odaklı bir ağdan büyük ölçekli yatırım ürünlerini, tokenleştirilmiş varlıkları ve kurumsal düzeyde finansal piyasaları destekleyebilen bir platforma dönüştüğü yönündeki algıyı daha da güçlendirebilir.