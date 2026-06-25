Circle ve Nomura, Japon şirketler için 2027’de anlık döviz mutabakatı hizmeti sunmayı planlıyor

Circle ile Japonya’nın en büyük yatırım bankası Nomura’nın, Japon şirketler için anlık döviz mutabakatı sağlayacak bir hizmet üzerinde ortaklık kurduğu bildirildi. Nikkei’nin perşembe günkü haberine göre hizmetin 2027 gibi devreye alınması hedefleniyor.

Şirketler için sınır ötesi ödemelerde yeni model

Söz konusu yapı, şirketlerin yeni dolar cinsinden stabilcoinlere çevirerek sınır ötesi işlemlerde kullanmasına imkan tanıyacak. Böylece bankacılık saatleri ve zaman farklarından kaynaklanan gecikmelerin azaltılması amaçlanıyor. Haberde, mutabakat sürecinin daha hızlı tamamlanmasının özellikle kurumsal ödemelerde verimlilik sağlayabileceği aktarıldı.

Habere göre planlanan hizmet, Japon şirketlerinin yeni dolar bazlı stabilcoinlere dönüştürerek sınır ötesi ödemeleri anlık biçimde sonuçlandırmasına imkan verebilir.

Bu girişim, dünyanın en büyük dolar stabilcoinlerinden birinin Japonya’daki kurumsal döviz piyasasına girmesi anlamına gelebilir. Böylece stabilcoinlerin şirketten şirkete yapılan uluslararası ödemelerde kullanım alanı daha da genişleyebilir.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle dolar veya yen gibi bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlıkları ifade eder. Mutabakat ise bir ödemenin taraflar arasında nihai olarak tamamlanması ve fonların kesin biçimde aktarılması anlamına gelir.

Circle, piyasa değeri 73.8 milyar dolar olan USDC’nin ihraççısı konumunda bulunuyor. Bu varlık, mevcut verilere göre dünyanın en büyük ikinci stabilcoini olarak öne çıkıyor. Haber yayına hazırlanırken Circle ve Nomura’dan resmi bir açıklama gelmediği belirtildi.

Japonya’da stabilcoin ve düzenleme adımları hızlandı

Japonya’da finans kuruluşlarının düzenlemeye tabi blokzincir tabanlı mutabakat çözümlerini değerlendirmesiyle stabilcoin alanındaki adımlar son dönemde hız kazandı. Çarşamba günü SBI Holdings ile Startale Group, kurumsal kullanım ve sınır ötesi mutabakat için tasarlanan, tröst bankası destekli yen stabilcoini JPYSC’yi duyurdu. Aynı dönemde Ripple USD de Japonya’da resmi olarak kullanıma sunuldu.

Japonya, stabilcoinler için yasal çerçeve oluşturan ilk büyük ekonomilerden biri olarak bankalara, tröst şirketlerine ve lisanslı para transferi sağlayıcılarına düzenlemeye tabi token ihraç etme imkanı tanıyor.

Ülkede stabilcoinler için hukuki zemin, Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında şekillenmiş durumda. Bu çerçeve, bankalar, tröst şirketleri ve lisanslı para transfer kuruluşlarının düzenlemeye tabi token ihraç etmesine izin veriyor.

Dijital varlıklarda vergi ve ETF gündemi öne çıkıyor

Japon düzenleyiciler, kripto varlıkların mevcut yasal statüsünü de yeniden ele alıyor. Halen Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında değerlendirilen dijital varlıkların, Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına alınması yönünde adımlar atıldığı bildirildi. Böyle bir değişiklik, kripto varlıkları geleneksel finansal ürünlere daha yakın bir düzenleyici çerçeveye taşıyabilir.

Önerilen değişiklikler arasında kripto varlıklardaki sermaye kazancı vergisinin mevcut %55 seviyesinden %20 sabit orana indirilmesi de yer alıyor. Bu başlık, ülkede dijital varlıklara yönelik yatırım araçlarının ve kurumsal ilginin önünü açabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.