Robinhood neden herkesin dilinde? Son yaptığı satın alma ne anlama geliyor?

Shiba coin listelemesiyle adından daha fazla söz ettiren Robinhood aslında sadece bir kripto para borsası değildir. Peki Robinhood nedir, ne iş yapar ve sağladığı avantajlar neler? Son günlerde gündeme gelen Robinhood haberleri ve diğer detayları beraber inceleyelim.

Robinhood Kripto Borsası

Komisyon, aracı kurumlara verdikleri hizmet karşılığında ödenen paradır. Örneğin 1000 dolarlık Bitcoin aldığınızda Binance hesabınıza 999 dolar değerinde BTC geçer ortalama 1 dolar ise işlem ücretine yani komisyona kesilir. Fakat Robinhood platformunda komisyon bulunmuyor. Telefondan veya internet sitesi üzerinden giriş yapan kullanıcılarına komisyonsuz hizmet veren Robinhood yıllardır var ve popülerliğini de buna borçlu.

Robinhood platformundan komisyonsuz şekilde;

Hisse senedi

Hisse senedi fonları

Şirket yatırımları

ADR

Opsiyon piyasaları

Kripto paralar

Gibi seçeneklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Sermayeyi yönettiği için maddi menfaat elde eden kurum böylece ayakta kalabiliyor. Hatta şirketler bile satın alıyor. Fakat her şey ücretsiz değil. Örneğin marj 1000 dolarlık marjin işlem için 5 dolarlık gold üyelik sahibi olmalısınız. Hesap transfer ve çek gönderme ücreti vardır.

O halde gelin son Robinhood haberlerine göz atalım.

Robinhood Haberleri

Robinhood, İngiltere merkezli kripto platformu Ziglu’yu satın alıyor. Ziglu, 2020’de Financial Conduct Authority tarafından Birleşik Krallık’ta kripto hizmetleri sunması için onaylandı. Çevrimiçi aracılık platformu Robinhood, Londra merkezli kripto platformu Ziglu’yu satın alarak Birleşik Krallık’ta Finansal Davranış Otoritesi tarafından onaylı hizmet verebilir hale geldi.

Salı günü açıklanan ve düzenleyici onayına tabi olan anlaşma için herhangi bir finansal şart duyurulmadı. Ziglu, 11 kripto para birimi için alım satım hizmetinin yanı sıra kullanıcılara varlıklarından getiri sağlayan bir ‘Boost’ ürünü sunuyor. Ziglu, 2020’de mali gözlemci Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından Birleşik Krallık’ta kripto hizmetleri sunmak için onay aldı ve bu onayı alan üçüncü firma oldu.

Robinhood CEO’su ve Kurucu Ortağı Vlad Tenev yaptığı açıklamada, “Ziglu’nun derin deneyimli finansal hizmetler ve kripto uzmanlarından oluşan etkileyici ekibi, küresel genişleme çabalarımızı hızlandırmamıza yardımcı olacak” dedi.