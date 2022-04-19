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Robinhood’dan Sonra Shiba Inu (SHIB) Burada da Listeleniyor!

Doge katili olarak bilinen ve meme tokenlar arasında en popüler olanlardan olan Shiba Inu (SHIB), artık bu borsada da listeleniyor.
18:10
19 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Dün ağır fiyat düşüşleriyle gündeme gelen ve bugün ise balinaların satın alımlarıyla toparlayıp artışa geçen Shiba Inu (SHIB), 20 Nisan yani yarın Parex borsasında listeleniyor. Daha önce Robinhood’da listelenen ve bununla alakalı olarak fiyat artışı gören SHIB, artık durdurulamayacak fiyat artışları için hazır olduğunu gösteriyor.

SHIB Listelenmeleri

Merkezi olmayan kripto borsası olan Parex, SHIB ile yapılacak işlemlerin yarın başlayacağını duyuruyor. Ayrıca Parex’in, popüler meme token olan SHIB’i USDT ile eşleştireceği bildiriliyor. Piyasayı izleyen ve gelişmeleri kaçırmayan takipçiler ise, aslında bu listelenmenin 23 Mart’ta Parex’te ağ hareketlerinde görülebildiğini ve test denemelerinin yapıldığını bildiriyor.

Bu ayın başlarında Güney Afrika’da bulunan ve bir dijital borsa olan VALR de SHIB’i listelediğini duyurmuştu. Ayrıca Robinhood, çok büyük bir beklenti sonrası bu meme tokenı listelediğini belirtmişti. Robinhood, 12 Nisan’da bu listelemeyle beraber Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Compound (COMP)’u da listelediğini iletmişti.

SHIB Nasıl Etkileniyor?

Bu olay ile beraber SHIB’in fiyatı yaklaşık %20 kadar yükselmişti. Ancak tabi ki bu yükseliş SHIB’in Ekim ayında ulaştığı en yüksek seviye olan ATH’si 0,00008845’e yaklaşamamıştı. Bu büyük listelenmeden sonra Parex’teki listelenme de elbette ki bir fiyat artışı sağlayacaktır. Bugün gün içerisinde balinaların satın alımlarıyla SHIB, hali hazırda %5 kadar bir kazanç elde edebildi. Bu yazı yazılırken ise SHIB, o kazançlarının bir kısmını kaybetmiş olarak görülüyor ve son 24 saatteki %3’e yakın artışıyla 0,00002532 dolardan işlem görüyor.

Buna ek olarak SHIB, haftalık olarak %14 kadar artış gösterirken aylık ise sadece %4,5 kadar arttığı görülüyor. Dolayısıyla listelenme haberleri ile ve balinaların satın alımlarıyla kısa vadeli ivmeler yakalayan SHIB’in bu kazanımları uzun süre elinde tutamadığı da gözlemleniyor.

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