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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Lider kripto para birimi Bitcoin, sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar seviyelerini aştı.
13:30
4 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin, sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, yeniden yükselişe geçti. DOGE, Twitter’ın web sitesinin logosunu Dogecoin ile değiştirmesi ile birlikte son 24 saatte %25’lik bir yükseliş kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,79 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin Yeniden 28.000 Doları Aştı

Sabah saatlerinden bu yana yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 28.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. DOGE, Twitter’ın web sitesinin logosunu Dogecoin ile değiştirmesi ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlalama %25’lik bir değer artışı kaydederek 1 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1830 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,8 trilyon dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde yeniden artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatte ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Twitter’ın Dogecoin hamlesi, DOGE’nin oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasına neden oldu. Dogecoin, kaydettiği bu yükselişlerin ardından da CoinMarketCap’in piyasa değeri sıralamasında 7.sıraya yerleşti. Dogecoin ile birlikte THROChain (RUNE), Shiba Inu (SHIB), Chiliz (CHZ) ve Basic Attention Token (BAT) da gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu.

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