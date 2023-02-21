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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı ve değer kaybı kaydeden kripto para birimleri!
16:20
21 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen hafta %15’ye yakın bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başlangıcında düşük oranlı değer kayıpları kaydetti ve 24.500 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,12 trilyon dolara geriledi. Ancak piyasadaki durgunluğa karşın değer artışlarına hız kazandıran kripto varlıklar da oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki yükselişin ve pozitif haber akışlarının da etkisiyle geçen hafta yükseliş yönlü bir ivme yakalamıştı. Söz konusu yükseliş ivmesinin ardından ise Bitcoin (BTC), hafta başında düşük oranlı değer artışları kaydetti ve 24.500 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Ethereum (ETH) da hafta başındaki bu düşüşün de etkisiyle 1.680 dolar seviyelerine geri çekilirken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,13 trilyon dolar seviyelerinden 1,12 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ancak son günlerde piyasadaki durgunluğa karşın değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Helium’un Mart ayında resmi olarak Solana ağına geçiş yapacağını açıklaması, SOL adına güçlü bir yükselişin başlamasına neden olurken, Çin’den gelen yeni haber akışları ile Conflux (CFX) da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %400’ün üzerinde bir değer artışı kaydetti.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan AGIX, NEO ve STX de gün içerisinde kaydettikleri değer artışlarının ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman diliminde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri olurken, BLUR, FIL ve LDO ise en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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