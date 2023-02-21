2023 yılı kripto paralar için güzel başlamışken her gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bir FTX vakası meydana geliyor olabilir.

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Kripto paralar, yatırımcıların farklı platformlardaki fonlarının kaybıyla ilgili birçok davaya tanık oluyor. Davaların çoğu, müşterilerin fonlarının kötüye kullanılması ve saptırılması ve yatırımcıların güvenini kazanmak için kripto token’larının yanlış tanıtımı ile ilgiliymiş gibi görünüyor.

Yakın tarihli bir dava, merkezi olmayan bir finans getiri platformu olan Stablegains ve müşterilerini içeriyor. Yatırımcılar, platformun yatırımcıların parasını başka bir firmaya yönlendirdiğini ve ayrıca yanlış bir tanıtım gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kripto Firmasına Karşı Dava Açıldı

Stablegains, platformun ürün ve hizmetlerini yanlış tanıtarak müşterilerini yanılttığını iddia eden bazı yatırımcıların açtığı bir davayla karşı karşıya. Ayrıca dava, DeFi platformunu yatırımcıların parasıyla kişisel kazanç elde etmeye çalışmakla suçladı. Bu eylemler, kullanıcıların fonlarını kaybetmesine ve platformun kapanmasına yol açtı.

Alec ve Artin Ohanian davayı 18 Şubat’ta ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açtı. Davacılar, Stablegains’in kullanıcıların fonlarını bilgileri ve rızaları olmadan yönlendirdiğini belirtti. Müşterilerin fonlarını başka bir platform olan Anchor Protocol’e taşıdı.

Özellikle Anchor Protocol, Terraform Labs’ın algoritmik stablecoin’i Terra USD’yi (UST) kullanarak yatırımcılara %20 getiri sunuyordu. Stablegains ise Anchor Protocol’den elde ettiği getirilerden kullanıcılarına %15 getiri sağladı. Bu, Anchor Protocol ile yaptığı anlaşmalardan elde ettiği getiri farkı yoluyla kişisel kazanç elde ettiği anlamına gelir.

Yanlış Promosyonlar ve Yasalara Uyulmaması Durumu

Davacılara göre, Terra USD (UST) menkul kıymetti ve Stablegains, stablecoin ve yerel token’ı LUNA hakkında tam bilgiye sahipti. Ancak, DeFi getiri platformu bu tür bilgileri müşterilerine açıklamadı. Bunun yerine, stablecoin’i kullanıcılar için güvenli bir yatırım olarak tanıtarak tanıttı.

Görünüşe göre, Stablegains’in UST ve LUNA ile olan ilişkisi federal ve eyalet menkul kıymetler yasalarını ihlal ediyor. Ayrıca dava, firmanın bir menkul kıymetler borsası veya komisyoncu-bayi olarak faaliyet göstermek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kaydolmadığını belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.