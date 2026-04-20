RIPPLE (XRP)

Mastercard’dan XRP Ledger’a kritik adım: 2,5 milyar dolarlık büyüme dikkat çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Mastercard ve BlackRock, XRP Ledger’a yöneldi; hacim 2,5 milyar dolara yaklaştı.
  • Kurumsal ilgiyle DeFi, sınır ötesi ödemede ana altyapı olma yolunda ilerliyor.
  • 💡 Kritik veri: XRP Ledger’da gerçek varlık işlemleri %875 büyüdü; büyük şirketler rotayı $XRP ’ye çevirdi.
COINTURK
COINTURK

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında yaşanan gelişmeler, geleneksel finans dünyasının büyük oyuncularının artık deneme aşamasını geride bıraktığını gösteriyor. Dünya Bankası’nda finans teknolojileri ve dijital finans uzmanı olarak görev yapan Odelia Torteman, Mastercard, BlackRock ve Franklin Templeton gibi finans devlerinin dijital varlık stratejilerinin bir parçası olarak XRP Ledger’a yöneldiğini belirtti. Bu kuruluşlar, yeni dönemde tokenizasyon ve sınır ötesi ödemelerde bu altyapıyı aktif şekilde inceliyor.

İçindekiler
1 XRP Ledger’a artan küresel ilgi
2 Küresel devler neden XRP Ledger’ı seçiyor?
3 Asya’da yeni örnekler gündemde

XRP Ledger’a artan küresel ilgi

Torteman, 2026 Dijital Varlıklar Forumu’nda yaptığı açıklamada DeFi’nin deneme amaçlı bir alan olmaktan çıkarak, küresel finansın “arayüzü” haline evrildiğini ifade etti. Ona göre DeFi, bankalar ve finansal kurumlar arasında, farklı varlık ve ülkeler arasında değer aktarımlarını sorunsuz biçimde sağlayan görünmez bir katman işlevi görüyor.

Bu dönüşümün önemli bir ayağını ise şeffaf ve çoklu varlık transferi için özel olarak geliştirilen XRP Ledger oluşturuyor. Torteman, özellikle bu yapının gerçek hayattaki benimsemenin sinyalini verdiğine dikkat çekti.

Odelia Torteman, “XRP Ledger’ın çoğu kişi tarafından yalnızca kripto paralar için araç olarak görülmesini artık geride bırakıyoruz; bu yapı artık küresel varlık transferlerinin temelini oluşturmaya başladı” sözleriyle sürece işaret etti.

Verilere bakıldığında, XRP Ledger üzerinde gerçek varlıkların token’laştırılması anlamına gelen RWA işlemleri geçtiğimiz dönemde yüzde 875 oranında arttı. Toplam işlem hacmi ise 2,5 milyar dolara yaklaştı. Gözlemlenen bu artış, yalnızca piyasa coşkusu değil, aynı zamanda kurumsal ölçekte token’laştırılmış varlıkların zincir üstünde işlem gördüğüne işaret ediyor.

Küresel devler neden XRP Ledger’ı seçiyor?

Geleneksel finans kuruluşları açısından XRP Ledger’ın avantajları öne çıkıyor. Daha hızlı ve düşük maliyetli ödemeler sağlarken, sunduğu şeffaflık da klasik sistemlerin ötesine geçiyor. Mastercard, BlackRock ve Franklin Templeton başta olmak üzere birçok kurumun bu yapıya yönelmesinde, bu avantajların büyük payı bulunuyor.

Aynı zamanda, XRP Ledger üzerine taşınan büyük ölçekli varlık işlemleri, sadece yatırımcı ilgisini değil, altyapı geliştirme faaliyetlerinde de artışı tetikliyor. Finansal kuruluşların oluşturduğu güvenli ortam, DeFi’nin kullanılabilirliğini günlük yaşama taşımak açısından da belirleyici olabilir.

Asya’da yeni örnekler gündemde

DeFi alanındaki ivme yalnızca Batı’da değil, Asya’da da etkisini gösteriyor. Japonya’da önde gelen bir seyahat şirketinin, ülkedeki yaklaşık 30 trilyon yen büyüklüğündeki yerel pazar için ön ödemeli harcama sistemini XRP Ledger’a entegre etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Eğer bu proje hayata geçerse, blockchain altyapısı ilk kez gündelik ödemelerde bu denli yaygın kullanılacak.

Bugüne kadar, blockchain ağları finans dünyasında çoğunlukla yenilik vaadiyle öne çıksa da, kurumsal dünyadan tam anlamıyla destek bulmakta zorlandı. Fakat DeFi olgunlaşırken ve düzenleyici tartışmalarda daha fazla netlik sağlanırken, büyük şirketlerin daha kararlı hamleleri ortaya çıkmaya başladı.

Mastercard ve benzeri devlerin sürece katılması, XRP Ledger’ın sadece kripto ekosisteminin bir parçası olmaktan çıkıp, artık küresel finansın altyapı unsurlarından biri olarak kabul görmeye başladığını işaret ediyor.

Torteman’ın da vurguladığı gibi, DeFi gelecekte küresel piyasaların “ara katmanı” halini alırsa, XRP Ledger gibi zincirler bu sistemin görünmez omurgası olacak gibi gözüküyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
