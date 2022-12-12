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Magic (MAGIC) Coin Nasıl Alınır?

17:00
12 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Treasure, oyunları ve toplulukları hayal gücü, MAGIC ve NFT’ler aracılığıyla birbirine bağlayan merkezi olmayan video oyun konsoludur.

Magic Coin (MAGIC) Nedir?

Platform kullanıcıların hayal gücünü gerçeğe dönüştürmek için gerekli araçları sağladıklarını ifade ediyor:

  • Marketplace: Trove, MAGIC ve ETH cinsinden Arbitrum üzerinde oyunlaştırılmış bir NFT pazarıdır.
  • Ekonomi: Bridgeworld, metaverse’ler  arası ilişkileri ve kaynak paylaşımını teşvik etmek için tasarlanmış genelleştirilmiş bir ekonomik çerçeve aracılığıyla Treasure için paylaşım ekonomisine güç verir.

Bunlara ek olarak platform, kullanıcılarına sunduğu avantajları da şu şekilde sıralıyor:

  • İnşaatçılar, yetenekler ve kullanıcılardan oluşan canlı ve tutkulu taban topluluklarından birine katılım.
  • Oyunlar arası NFT/token birleştirilebilirliği, ortak altyapı (örn. pazar yeri, AMM) ve birleşik hesap birimi (MAGIC) sayesinde önemli ağ etkilerine katkıda bulunma ve bunlardan yararlanma.
  • Ölçek (örn. hacim, likidite, kullanıcılar, TVL, kaynaklar) ve yeteneklerin derinliği ve genişliği ile yüksek büyüme gösteren bir ekosistemden yararlanma.
  • Hibeler yoluyla çok katmanlı talep (MAGIC) ile çok istenen bir tokena erişerek operasyonları başlatma ve/veya oyun çekiciliğini zenginleştirme.
  • Arbitrum’daki en büyük ve L2’deki en güçlü NFT pazarındaki talebe erişme.

Öte yandan MAGIC, Treasure ekosisteminin para birimi ve ortak ekonomik katman içinde metaverse’ler arası para olarak hizmet eder.

Yapılan açıklamalara göre MAGIC, Treasure’ın metaverse ekosistemi içinde sürekli büyüyen bir anlatı köprüleri ağı ördüğü için giderek daha az bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Oyuncular, Bridgeworld ve diğer oyun alanlarını oynayarak MAGIC kazanabilir ve kullanabilirler. Atlas Madeni’ne MAGIC yatırmak, sahiplerinin daha geniş Treasure ekosistemini yönetmesine de olanak tanır.

MAGIC Coin Nereden Alınır?

MAGIC Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. MAGIC Coin; Binance platformunda MAGIC/BTC, MAGIC/USDT ve LIT/BUSD paritelerinde işlem görüyor. MAGIC Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,77  dolardan alım satım işlemi görüyor.

MAGIC satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de MAGIC Coin satın alabilirsiniz. MAGIC/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. MAGIC/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından MAGIC Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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