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Fetch birkaç gündür kripto para traderlarının gündeminde çünkü kısa sürede oldukça ciddi bir büyüme yaşadı. Bunun birkaç sebebi vardı ve hafta sonu detaylarıyla incelemiştik. Bugün ise balinalar tarafında bazı gelişmeler var. FET Coin yatırımcılarının bilmesi gereken detaya ve daha fazlası haberimizde.

Fetch (FET) Coin Yorum

FET en büyük 500 Ethereum balinası arasında en popüler altcoinlerden oldu. En büyük 500 Ethereum balinasının son 24 saatte en fazla aldığı 10 kripto paranın arasına girdi. Kripto para balinaları piyasalardaki tecrübeleri gereği genellikle daha büyük yükselişleri öncesinde sezer. Örneğin SHIBA Coin ATH seviyesine gitmeden ve son 1 sıfır daha atmadan önce birkaç büyük balina ciddi miktar SHIB alımı yaptı. Ardından fiyat parabolik biçimde büyüdü. Halen daha en büyük balinaların elinde ciddi miktarda SHIB bulunuyor.

En büyük Ethereum balinalarının FET Coin’e de benzer bir ilgi göstermesinin sebebi onun son günlerdeki popülerliği olabilir. FET Coin son 24 saatteki bu popülerliğine rağmen kripto paralardaki genel karamsarlığı artmasıyla birlikte %6 değer kaybetti. 0,1 doların altına düşen fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,096 dolarda bulunuyordu.

Fetch Coin Alınır Mı?

30 Kasım tarihinde OpenAI tarafından ChatGPT duyuruldu. Farklı versiyonları daha önce yayınlanan bu yapay zekâ uygulaması herkeste hayranlık uyandırdı. Yapay zeka alanında hiç görmediğimiz kadar paylaşım gördük. Derken 5 Aralık tarihinde FET Coin etkileyici bir yükselişe başladı. Yeni CTO ve cüzdan uygulamasının duyurulmasının ardından ralli başladı. FET Coin 0,06 dolardan %100’ün üzerinde artışla 0,13 dolara sıçradı.

Yapay zeka önümüzdeki yıllarda da popülerliğini koruyacak ve Fetch AI bu alanda başarılı, işe yarar ürünler geliştiriyor. FET ise projeye güç veriyor. Elbette kendi araştırmanızı yapmalısınız ancak yapay zeka odaklı bir projeye yatırım yapmak isterseniz FET alternatifler arasında yer alıyor. Fiyatı birkaç gün önceki 0,13 dolar seviyesinin yaklaşık %35 altında bulunuyor.

Fetch Coin işlem hacmi 52 milyon dolar ve piyasa değeri 72 milyon dolar seviyesinde. Toplam arzın %65’i dolaşımda ve altcoin Binance, Coinbase gibi borsalarda işlem görüyor.