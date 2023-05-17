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Çin’de hem soruşturma hem de kovuşturma yetkisine sahip Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı, NFT’lerin ülkede yasaklanan kripto paralar ile benzer yönleri olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı’ndan NFT Uyarısı

Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı, NFT‘lere dönük bir rapor yayımlayarak daha güçlü risk araştırması ve değerlendirme yapılması, suçların doğru bir şekilde cezalandırılması tavsiyesinde bulundu.

Çin’in 2021 yılında ülkedeki kripto para ticaretini kısıtlaması ve bankaların kripto paralarla ile ilgili hizmetler sunmasını engellemesinin ardından, ülkedeki kripto para endüstrisi neredeyse yok olmuştu. NFT’lerin sahneye çıkması ve Çin’de yüksek riskli kripto paralar ile aynı sepete girmeyen “dijital koleksiyonlar” olarak popülerlik kazanmalarıyla bu görüntü değişti. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı, yayımladığı son raporunda bu duruma dikkat çekerek şu notu düştü:

Yüksek popülerliğe sahip olsalar da, özellikle yasal riskler olmak üzere finansal risklere, yönetim risklerine, ağ güvenliği riskleri gibi konularda risklere neden olma ihtimalleri çok yüksek.

NFT’ler sanal veya gerçek ögelere benzersiz bir dijital tanımlayıcı eklenerek mülkiyet kanıtının bir Blockchain’ine kaydedilmesini sağlar. Çin’in üst düzey savcılık kurumu mülkiyet sahiplerinin özellikle de hala çoğaltılabilen ve dağıtılabilen dijital sanat eserleri üzerinde tanımlanan şekilde mülkiyet sahibi olamayacaklarını savunuyor. Raporda, bu konuya ilişkin olarak “Mülkiyet hakları açısından bakıldığında, tüketiciler medeni hukuk anlamında satın aldıkları NFT’lerin mülkiyetine sahip değiller ve tüketiciler başkalarının NFT’leri tarafından eşlenen dijital varlıklara erişmesini, kopyalamasını veya paylaşmasını yasaklayamaz. Aslında tüketicilerin sahip olduğu şey, yalnızca başkalarının Blockchain’inde kayıtlı NFT’nin mülkiyetini sarsmasını yasaklamak için münhasır bir haktır.” ifadesine yer verildi.

“NFT’lerin Belirli Oranda Gelişme Potansiyeli Var”

Çin, kripto paraların benimsenmesi konusunda her ne kadar isteksiz olsa da, ülke ulusal dijital altyapısını oluşturmak için kripto paraların temel olarak üzerine oturduğu Blockchain teknolojisinden faydalanmak istiyor.

Blockchain teknolojisinin yeni bir uygulaması olarak NFT’lere işaret edilen Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Savcılığı’nın yayımladığı raporda, NFT’lerin belirli oranda gelişme potansiyelinin bulunmasından söz edildiği görülüyor.