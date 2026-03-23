Kripto Piyasalarında Gözler Makro Gelişmelerde ve Aave v4 Lansmanında

Kripto para piyasalarında hareketli bir hafta yaşanıyor. Son dönemde Orta Doğu’daki jeopolitik riskler gündemdeki yerini korurken, makroekonomik gelişmeler ve sektörde öne çıkan etkinlikler yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin dördüncü haftasına girilmesi, piyasalara yönelik belirsizlikleri artırdı. Son haftalarda faiz kararları ve makro göstergelerde yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle kripto paralara olan ilgi ve volatilite dikkat çekiyor.

Aave v4 Lansmanı Bekleniyor

DeFi sektörünün büyük isimlerinden olan Aave’de önemli bir dönemeç yaklaşıyor. Merkeziyetsiz finans ve borç verme hizmetleriyle bilinen Aave, yeni nesil v4 platformunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu güncellemenin, Aave protokolünde yapısal ve teknik açıdan çeşitli yenilikler getireceği aktarılıyor. Değişikliklerin platformun işleyişine, verimliliğine ve kullanıcı deneyimine olumlu katkı sunması hedefleniyor. Yatırımcılar, yeni sürümle birlikte Aave protokolündeki hareketliliği yakından izliyor.

Sektörde bir başka önemli gelişme ise Akash ve Casper ağlarında planlanan hard fork’lar. Her iki blok zincirinde de, beklenen güncellemeler sonucunda ağ performansının artırılması ve olası güvenlik açıklarına karşı önlemler alınması öngörülüyor. Bu tür altyapı değişikliklerinin ekosistem içinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Fed Yetkilileri ve Wall Street Raporları Takipte

ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları önümüzdeki hafta kripto piyasalarının gidişatında belirleyici olabilecek başlıklar arasında gösteriliyor. Federal Reserve kurulunda görev yapan Stephen Miran, New York’ta düzenlenen Digital Asset Summit programında sektörel değerlendirmelerini paylaşacak. Katılımcı ve yatırımcılar, Miran’ın sunumunda para politikası ve dijital varlıklara dair sinyaller arayacak.

ABD hisse senedi piyasalarında da hareketlilik göze çarpıyor. Özellikle GameStop, sahip olduğu bitcoin rezervi ile kripto dünyasında ilgi odağı oluyor. Şirket, portföyünde 4.710 adet bitcoin tutuyor.

GameStop’un çeyreklik bilançosu önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Şirketin finansal durumu ve bitcoin varlıklarının bilanço üzerindeki etkisi, analistler tarafından yakından inceleniyor.

Ayrıca kurumsal yatırımcılar için çeşitli kripto hizmetleri sunan BitGo şirketinin finansal raporlarının da açıklanması bekleniyor. BitGo hem varlık saklama hem de altyapı hizmetleriyle kurumsal piyasada öne çıkıyor.

Yeni haftada hem makro gelişmeler hem de proje temelli teknik güncellemeler, kripto piyasalarında yön tayininde belirleyici rol oynayacak.