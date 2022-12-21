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  •   Kripto Çöküşünün Etkisinde Kalan Altcoin İçin Bomba Gibi İhtimal!

Kripto Çöküşünün Etkisinde Kalan Altcoin İçin Bomba Gibi İhtimal!

Dünyada ve kripto paralardaki gelişmeler 2022 yılının ekonomik açıdan zorlu geçmesine sebep oldu. Buna rağmen bazı altcoinler gelişmeye devam etti.
22:18
21 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılı kripto endüstrisi için 2021’in tam tersi şekilde olaylı geçti, zira piyasa yatırımcıları sarsan bir dizi çöküşe tanık oldu. Piyasadaki yüksek volatiliteye rağmen Polygon (MATIC) ağını geliştirmeye devam etti ve bu süreçte birkaç kilometre taşına ulaştı.

Örneğin, Polygon kısa süre önce bir blogda toplam benzersiz adres sayısının 200 milyona ulaştığını belirtti. Bu başlı başına büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir ve blok zincirinin artan benimsenmesini yansıtıyor olabilir.

Daha Fazlasına Sahip

Polygon bu yıl 960 milyondan fazla işlemi başarıyla gerçekleştirdi ve ağına 778.000 akıllı sözleşme yerleştirdi. Bu, bir önceki yıla göre neredeyse %153’lük bir büyümeyi temsil ediyor. İstatistiklerin yanı sıra Polygon, DeFi, GameFi, NFT ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok alanda ortaklıklar ve entegrasyonlar açısından da dikkat çekiciydi.

Polygon ve Meta ortaklığından başlayarak, Meta Mayıs ayında Instagram’da bir dijital koleksiyon özelliğini test etmeye başladı. Bu ortaklık, belirli ABD’li içerik oluşturucuların oluşturdukları veya satın aldıkları NFT’leri paylaşmalarına olanak tanıdı.

Ayrıca Starbucks, kısa süre önce duyurduğu Starbucks Odyssey adlı Web3 deneyimini oluşturmak için blok zinciri teknolojisini sağlamak üzere Polygon ile de çalıştı. Aslında, yakın zamanda Polygon, ağın Web3’te büyümesine yardımcı olacak Herity ağı ve Phi ile ortaklık kurdu.

2023 Yılı Neler Getirebilir

Polygon’un 2022’deki başarılarına rağmen MATIC’in fiyatını yukarı çekmekte zorlandığı görüldü. Bu durum, mevcut düşüş piyasasına bağlanabilir. CoinMarketCap’e göre, MATIC haftalık olarak neredeyse %15’lik bir düşüş kaydetti ve basın zamanında 6,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile 0,79 dolardan işlem görüyordu.

Ayrıca, Santiment’in grafiği MATIC’in piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranının son üç ayın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Bu, piyasanın dibe vurduğunun bir göstergesi olabilir.

İlginç bir şekilde MATIC, sosyal hacmi arttıkça popülerliğini de artırmayı başardı. CryptoQuant’ın verilerine göre, MATIC’in borsa rezervi azalıyordu ve bu da daha az satış baskısına işaret ettiği için olumlu bir sinyal olabilir.

Bununla birlikte, MATIC’in ağ büyümesi düştü, bu da endişe verici olabilir. Bu nedenle, tüm güncellemeler ve zincir üzerindeki ölçümler göz önüne alındığında, piyasa koşulları elverişli hale gelirse MATIC’in önümüzdeki yıl geri dönmesi muhtemel olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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