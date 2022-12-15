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Aşırı volatilitenin beklendiği günlerdir söyleniyordu ve hem BTC hem de altcoinler büyük ölçüde hareketlendi. Fed tarafından yapılan açıklamalar tam istendiği gibi değildi ve biraz önce gelen işsizlik başvuruları da beklenti altı kaldı. Yani Fed doğru yolda ilerlediğini bir kez daha teyit etti. Buna göre önümüzdeki haftalarda genel olarak yatay veya düşüş yönlü hareketler görebiliriz. Fakat Ethereum balinaları MATIC için harekete geçti.

Ethereum Balinaları

Kimilerine Ethereum balinalarının herhangi bir altcoin için neden belirleyici rol oynadıkları konusu saçma geliyor. Düz mantıkla Ethereum balinalarının neden ETH dışında varlıklarla ilgilendiğini sorguluyorlar. Problem aslından blockchain mantığını bu grubun tam olarak kavrayamayışıdır. Ethereum bir blockchain ve bu ağda ETH dışında sayısız kripto token var. Ethereum ağındaki balinaların sadece ETH tutması gerekmez hatta ETH dışında daha çok USDT, USDC gibi stablecoinler tutuyorlar.

Polygon’un yerel tokenı MATIC, bu haftaya pazartesi günü yükseliş pivotuyla başladı ve o zamandan beri kademeli olarak toparlanıyor. Yakın zamanda yapılan bir WhaleStats analizi, MATIC için daha fazla yükselişi tetikleyebilecek balina talebinin geldiğini ortaya koydu. WhaleStats raporuna göre MATIC, son 24 saat içinde en büyük 100 ETH balinasının tercih ettiği ilk 10 token arasında yer aldı. Bu gözlem, ETH balinalarının boğalara daha fazla güç katabilecek bir hareket olan MATIC’i satın aldığı anlamına geliyor.

MATIC Coin Yorum

ETH balinalarının MATIC‘in hakim yükseliş talebine katılımı rallisini güçlendirebilir. Yeterli yükseliş momentumu, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasına yardımcı olabilir. Token, Aralık ayının başından bu yana bu göstergenin üzerine çıkmak için mücadele ediyor. MATIC, yazı hazırlandığı sırada 0,921 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu rakam 50 MA altında bulunuyor. MATIC’in son 24 saatteki fiyat hareketi, hala daha fazla yükseliş sağlamak için mücadele ettiğini ortaya koydu.

MATIC, gözlemlenen ETH balina aktivitesine rağmen son 24 saat içinde hafif bir düşüş yaşadı. Bu sonucun olası açıklamalarından biri, bazı piyasa katılımcıları tarafından önemli ölçüde kâr elde edilmiş olmasıdır. Böyle bir sonuç, alım baskısını ortadan kaldırmış olabilir. Son birkaç günde aktif adres sayısında da önemli artış gözlendi. Bu balina hareketliliğini doğruluyor. Son gözlemlere göre, balinalar şu anda bakiyelerini artırıyor. Bu, MATIC’in önemli bir yükseliş sağlama olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde MATIC balinaların desteğiyle Bitcoin ani kayıplar yaşamazsa 50 MA üzerine çıkabilir.