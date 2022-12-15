Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ethereum Balinaları MATIC İçin Harekete Geçti!

Ethereum ağındaki balinalar harekete geçti. MATIC için beklenen şey nihayet başlayabilir.
17:50
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aşırı volatilitenin beklendiği günlerdir söyleniyordu ve hem BTC hem de altcoinler büyük ölçüde hareketlendi. Fed tarafından yapılan açıklamalar tam istendiği gibi değildi ve biraz önce gelen işsizlik başvuruları da beklenti altı kaldı. Yani Fed doğru yolda ilerlediğini bir kez daha teyit etti. Buna göre önümüzdeki haftalarda genel olarak yatay veya düşüş yönlü hareketler görebiliriz. Fakat Ethereum balinaları MATIC için harekete geçti.

Ethereum Balinaları

Kimilerine Ethereum balinalarının herhangi bir altcoin için neden belirleyici rol oynadıkları konusu saçma geliyor. Düz mantıkla Ethereum balinalarının neden ETH dışında varlıklarla ilgilendiğini sorguluyorlar. Problem aslından blockchain mantığını bu grubun tam olarak kavrayamayışıdır. Ethereum bir blockchain ve bu ağda ETH dışında sayısız kripto token var. Ethereum ağındaki balinaların sadece ETH tutması gerekmez hatta ETH dışında daha çok USDT, USDC gibi stablecoinler tutuyorlar.

Polygon’un yerel tokenı MATIC, bu haftaya pazartesi günü yükseliş pivotuyla başladı ve o zamandan beri kademeli olarak toparlanıyor. Yakın zamanda yapılan bir WhaleStats analizi, MATIC için daha fazla yükselişi tetikleyebilecek balina talebinin geldiğini ortaya koydu. WhaleStats raporuna göre MATIC, son 24 saat içinde en büyük 100 ETH balinasının tercih ettiği ilk 10 token arasında yer aldı. Bu gözlem, ETH balinalarının boğalara daha fazla güç katabilecek bir hareket olan MATIC’i satın aldığı anlamına geliyor.

MATIC Coin Yorum

ETH balinalarının MATIC‘in hakim yükseliş talebine katılımı rallisini güçlendirebilir. Yeterli yükseliş momentumu, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasına yardımcı olabilir. Token, Aralık ayının başından bu yana bu göstergenin üzerine çıkmak için mücadele ediyor. MATIC, yazı hazırlandığı sırada 0,921 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu rakam 50 MA altında bulunuyor. MATIC’in son 24 saatteki fiyat hareketi, hala daha fazla yükseliş sağlamak için mücadele ettiğini ortaya koydu.

MATIC, gözlemlenen ETH balina aktivitesine rağmen son 24 saat içinde hafif bir düşüş yaşadı. Bu sonucun olası açıklamalarından biri, bazı piyasa katılımcıları tarafından önemli ölçüde kâr elde edilmiş olmasıdır. Böyle bir sonuç, alım baskısını ortadan kaldırmış olabilir. Son birkaç günde aktif adres sayısında da önemli artış gözlendi. Bu balina hareketliliğini doğruluyor. Son gözlemlere göre, balinalar şu anda bakiyelerini artırıyor. Bu, MATIC’in önemli bir yükseliş sağlama olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde MATIC balinaların desteğiyle Bitcoin ani kayıplar yaşamazsa 50 MA üzerine çıkabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
19,1 Milyar Dolarlık Satış Riski! Ethereum İçin Felaket Senaryosu!
19,1 Milyar Dolarlık Satış Riski! Ethereum İçin Felaket Senaryosu!
2 Altcoin Övdü! Ethereum Kurucusu 10 Yıllık Kripto Para Tahminlerini Açıkladı!
2 Altcoin Övdü! Ethereum Kurucusu 10 Yıllık Kripto Para Tahminlerini Açıkladı!
Santiment Açıkladı: Ethereum Borsa Girişlerindeki Son Durum Neye İşaret Ediyor?
Santiment Açıkladı: Ethereum Borsa Girişlerindeki Son Durum Neye İşaret Ediyor?
Bitcoin Yükseldi! Şimdi Sahneye Çıkma Sırası Ethereum Ve XRP’de Mi?
Bitcoin Yükseldi! Şimdi Sahneye Çıkma Sırası Ethereum Ve XRP’de Mi?
Popüler Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL)
Popüler Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL)
Kripto Para Devlerinde Son Durum! Beklenen Yükseliş Ne Zaman Gelecek?
Kripto Para Devlerinde Son Durum! Beklenen Yükseliş Ne Zaman Gelecek?
Altcoin’lerin Lideri Ethereum İçin Kritik Vurgu! Bu Değer 4 Yılın En Düşüğünde!
Altcoin’lerin Lideri Ethereum İçin Kritik Vurgu! Bu Değer 4 Yılın En Düşüğünde!
Eyvah Eyvah! Ethereum İçin Büyük Satış Tehlikesi! İşte Tarih ve Detaylar!
Eyvah Eyvah! Ethereum İçin Büyük Satış Tehlikesi! İşte Tarih ve Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022