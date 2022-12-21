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Dikkat! Bitcoin Saatler Sonra Kararını Verecek! Yön Nereye?

En büyük kripto para birimi altcoinlere yüksek volatilite müjdeliyor. Hedeflere dikkat yakında bunlardan biri gelebilir.
22:03
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birim artık karar vermesi gereken bölgeye girdi ve volatilitenin yeniden artacağı saatlere yaklaşıyoruz. Önümüzdeki saatlerde en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in artık nereye gideceğine karar vermesi gerekiyor. Bazı kritik seviyeler özellikle altcoin yatırımcılarının kısa vadeli fırsatlar yakalamasına yardımcı olabilir. Kısa vadeli Bitcoin fiyat analizi ve beklentileri ele alıyoruz.

Bitcoin Fiyat Tahmini

16.825 dolarlık desteği Bitcoin yazı hazırlandığı sırada tutamıyor. Kral kripto yazı hazırlandığı sırada 16.806 dolarda bulunuyor. Bu destek seviyesinden gelen düşüş eğilimi yatırımcılarda daha büyük kayıpların yakın olduğu izlenimini oluşturuyor. Bununla birlikte, fiyatlar düşüş momentumundaki zayıflığı öngören kayıp desteğin altında kalma mücadelesi veriyor. Bu nedenle, piyasa duyarlılığı hala belirsiz ve traderlar oyuna dahil olmadan önce bu destek bölgesi üzerinde en az 4 saatlik kapanış izlemeli.

Bugünlerde yılbaşı tatili nedeniyle de hacimler zayıf olduğu için yüksek volatilite, sürpriz bir hareket görme ihtimalimiz yüksek. Hacim bakımından en büyük kripto borsası olan Binance’i çevreleyen FUD, aralık ayı ortasında kripto piyasasında önemli bir düşüşe neden oldu. Böylece, Bitcoin fiyatı 18.400 dolar direncinden oldukça güçlü bir tokat yedi. Kasım ayını da FTX’in yediğini düşünürsek artık bir toparlanma şart gibi görünüyor. Değilse de gerçek dibe doğru Bitcoin’in hareket etme vakti yaklaşıyor.

Bitcoin Yorum

Dün, Japonya Merkez Bankası beklenmedik biçimde şahin bir duruş sergiledi ve JPY tarafındaki kazançları doları zayıflatırken Bitcoin’in 17.000 doları aşmasına yardım etti. Bu bölge korunamadı ancak 16.825 dolar üzerinde kapanış geldi ve bu durum alıcıların kontrolü yeniden ele geçirmeye çalıştığına işaret ediyor. Günlük mum düşüşün önümü kesebilecek mi? Bu meçhul ancak yazı hazırlandığı sırada zayıflayan satın alma baskısı yeniden körüklenirse 17.350 ve 18.400 dolar bölgesi yeniden hedeflenebilir.

RSI ciddi bir alım baskısına işaret etmiyor ve düşüş tarafında duruyor. Bollinger bant göstergesi de satıcıların lehine görünüyor. Eğer 16.825 dolar seviyesinin altında kapanışlar görürsek bu durum 16.000 ve 15.800 dolara kadar yeni bir düşüş evresine kapı aralayacak. Bitcoin artık karar aşamasında ve yukarıda bahsedilen hedeflerden birine doğru yolculuğa çıkması gerekiyor. Altcoinler son yükselişte toparlanamadığı ve düşüşte daha fazla değer kaybettiği için 15.800 seviyesine Bitcoin’in muhtemel ziyareti altlar için tarihi bir yıkımı beraberine getirebilir.

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