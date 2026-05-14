Kraken, Bitcoin transferlerinde Chainlink CCIP’yi seçti kBTC güvenliği öne çıktı

Kripto para sektörünün önde gelen borsalarından biri olan Kraken, uzun süredir kullandığı eski çapraz zincir çözüm sağlayıcısını bırakarak bundan sonra yalnızca Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) altyapısına geçeceğini duyurdu. Bu hamleyle, platformun kendi ürünü olan Kraken Wrapped Bitcoin (kBTC) başta olmak üzere gelecekte sunulacak tüm varlıkların güvenliği ve zincirler arası transferi güçlendirilecek.

Chainlink CCIP ile stratejik işbirliği

Kraken yöneticileri, Chainlink’in CCIP çözümünü tercih etme gerekçeleri arasında kurumsal düzeyde altyapı ve titiz risk yönetimi imkanlarını ön plana çıkardı. Protokol, ISO 27001 ve SOC 2 Type 2 standartlarına uygun yapı sunuyor. Ayrıca sistemde yer alan 16 bağımsız node ağı sayesinde, çapraz zincir işlemlerinde tek bir arıza noktasının süreci aksatmasının önüne geçiliyor.

Kraken, Chainlink ile yapılan ortaklığın, kBTC ve benzeri varlıkların farklı ağlara güvenli biçimde aktarılmasını ve tüm dünyadaki piyasalara dağılmasını mümkün kıldığını açıkladı.

CCIP’nin “otomatik güvenlik” özellikleri ve entegre hız limitleriyle donatılmış olması, çapraz zincir işlemlerde ek bir koruma katmanı sağladı. Chainlink’in resmi onayına göre, bu işbirliği kapsamında ilk aşamada kBTC transferleri desteklenecek ancak ilerleyen dönemlerde yeni varlıklar da sisteme entegre edilecek.

Kullanıcılara güvence ve yol haritası

Kraken, yeni sisteme geçiş sürecinde mevcut kBTC kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını vurguladı. Aktarılan bilgilere göre, bu geçişin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların izleneceği, borsanın resmi duyuru kanalları üzerinden ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Kraken, kuruluşundan bu yana güvenliğe öncelik veren, merkezi borsa modelini sürdüren ve sürekli olarak altyapısını güncelleyen bir platform olarak biliniyor. Wrapped Bitcoin (kBTC), kripto piyasasında Bitcoin’i farklı zincirlerde temsil eden bir token olarak hizmet sunuyor ve son dönemde DeFi uygulamalarında kullanımı giderek artıyor.

Yapılan anlaşmanın, DeFi ekosisteminde sarmalanmış varlıkların kullanım alanını ve dağıtımını genişleterek, kripto paralara küresel ölçekte ivme kazandırması bekleniyor.

Chainlink ve LINK’te ağ hareketliliği

Chainlink’in duyurusunun ardından platformda gözle görülür bir adres faaliyeti hareketliliği yaşandı. Bağımsız analiz şirketi Santiment’in verilerine göre, platformda son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 282 binden fazla aktif adres kaydedildi.

Ayrıca, LINK’in son 24 saatlik dönemde yüzde 4,7 oranında değer kazandığı CoinGecko tarafından bildirildi. CryptoAppsy verilerine göre, bu artış LINK’in kısa vadede yatırımcı ilgisinin arttığına işaret etti.