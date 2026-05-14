Kayıt Banner
CHAINLINK (LINK)

Kraken, Bitcoin transferlerinde Chainlink CCIP’yi seçti kBTC güvenliği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Kraken, kBTC transferlerinde Chainlink CCIP’yi kullanacağını açıkladı.
  • Kurumsal düzeyde çapraz zincir güvenliği ve 16 bağımsız node ile kapsamlı koruma sağlandı.
  • Kullanıcıların ek işlem yapmasına gerek kalmadan yeni sisteme geçiş planlanıyor.
  • 🔥 Chainlink’in ağ hareketliliğiyle, en çok aktif adrese ulaşanlardan biri $LINK oldu.
COINTURK
COINTURK

Kripto para sektörünün önde gelen borsalarından biri olan Kraken, uzun süredir kullandığı eski çapraz zincir çözüm sağlayıcısını bırakarak bundan sonra yalnızca Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) altyapısına geçeceğini duyurdu. Bu hamleyle, platformun kendi ürünü olan Kraken Wrapped Bitcoin (kBTC) başta olmak üzere gelecekte sunulacak tüm varlıkların güvenliği ve zincirler arası transferi güçlendirilecek.

İçindekiler
1 Chainlink CCIP ile stratejik işbirliği
2 Kullanıcılara güvence ve yol haritası
3 Chainlink ve LINK’te ağ hareketliliği

Chainlink CCIP ile stratejik işbirliği

Kraken yöneticileri, Chainlink’in CCIP çözümünü tercih etme gerekçeleri arasında kurumsal düzeyde altyapı ve titiz risk yönetimi imkanlarını ön plana çıkardı. Protokol, ISO 27001 ve SOC 2 Type 2 standartlarına uygun yapı sunuyor. Ayrıca sistemde yer alan 16 bağımsız node ağı sayesinde, çapraz zincir işlemlerinde tek bir arıza noktasının süreci aksatmasının önüne geçiliyor.

Kraken, Chainlink ile yapılan ortaklığın, kBTC ve benzeri varlıkların farklı ağlara güvenli biçimde aktarılmasını ve tüm dünyadaki piyasalara dağılmasını mümkün kıldığını açıkladı.

CCIP’nin “otomatik güvenlik” özellikleri ve entegre hız limitleriyle donatılmış olması, çapraz zincir işlemlerde ek bir koruma katmanı sağladı. Chainlink’in resmi onayına göre, bu işbirliği kapsamında ilk aşamada kBTC transferleri desteklenecek ancak ilerleyen dönemlerde yeni varlıklar da sisteme entegre edilecek.

Kullanıcılara güvence ve yol haritası

Kraken, yeni sisteme geçiş sürecinde mevcut kBTC kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını vurguladı. Aktarılan bilgilere göre, bu geçişin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların izleneceği, borsanın resmi duyuru kanalları üzerinden ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Kraken, kuruluşundan bu yana güvenliğe öncelik veren, merkezi borsa modelini sürdüren ve sürekli olarak altyapısını güncelleyen bir platform olarak biliniyor. Wrapped Bitcoin (kBTC), kripto piyasasında Bitcoin’i farklı zincirlerde temsil eden bir token olarak hizmet sunuyor ve son dönemde DeFi uygulamalarında kullanımı giderek artıyor.

Yapılan anlaşmanın, DeFi ekosisteminde sarmalanmış varlıkların kullanım alanını ve dağıtımını genişleterek, kripto paralara küresel ölçekte ivme kazandırması bekleniyor.

Chainlink ve LINK’te ağ hareketliliği

Chainlink’in duyurusunun ardından platformda gözle görülür bir adres faaliyeti hareketliliği yaşandı. Bağımsız analiz şirketi Santiment’in verilerine göre, platformda son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 282 binden fazla aktif adres kaydedildi.

Ayrıca, LINK’in son 24 saatlik dönemde yüzde 4,7 oranında değer kazandığı CoinGecko tarafından bildirildi. CryptoAppsy verilerine göre, bu artış LINK’in kısa vadede yatırımcı ilgisinin arttığına işaret etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fidelity International blockchain üzerinde ilk dijital likidite fonunu başlattı

Global stablecoin piyasası 2026’da 321 milyar doları aşarak yeni rekor kırdı

DTCC, tokenleştirilmiş varlıklar için zincirler arası yönetimi 2026’da başlatacak

LINK Coin karar anında, NEAR fırsat sunuyor olabilir

Chainlink fiyatı direnç bölgesini zorluyor 10,50 dolar test edildi

Solv Protocol 700 milyon dolarlık Bitcoin varlığını Chainlink CCIP’ye taşıyor

Kelp DAO 292 milyon dolarlık saldırı sonrası rsETH token’ı Chainlink’e taşıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı CME Group yedi kripto para endeks vadeli işlemlerini başlatıyor XRP, Bitcoin ve Ethereum dahil
Bir Sonraki Yazı Tether T3 Financial Crime Unit 2024’ten beri 450 milyon USDT’yi dondurdu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE Coin alınır mı? XRP yükselişi ve kripto para yatırımcılarının gündemi
HYPERLIQUID (HYPE) RIPPLE (XRP)
Senato komitesi Clarity Act’i 15’e 9 oyla onayladı Bitcoin 82 bin dolara çıktı
BITCOIN (BTC)
Tether T3 Financial Crime Unit 2024’ten beri 450 milyon USDT’yi dondurdu
Tether (USDT)
CME Group yedi kripto para endeks vadeli işlemlerini başlatıyor XRP, Bitcoin ve Ethereum dahil
RIPPLE (XRP)
Kripto Takibinde 5 Saniyelik Rakipsiz Güç
BITCOIN Haberleri
Lost your password?