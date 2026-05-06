Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Karayip kıyısı için Bitcoin madenciliği planını gündeme aldı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Latin Amerika’da yükselen Bitcoin madenciliği hareketini yakından takip ettiklerini ve ülkesinin bu alanda avantajlı bir konumda bulunduğunu vurguladı. Devlet Başkanı, özellikle Karayip kıyısındaki Santa Marta, Barranquilla ve Riohacha gibi şehirlerde, şu anda yeterince değerlendirilmemiş potansiyelin bulunduğunu belirtti.

Yenilenebilir Enerji Odaklı Yaklaşım

Petro’nun açıklamalarında öne çıkan en önemli unsur, Bitcoin madenciliğinde temiz enerji kaynaklarının merkezi hale gelmesi oldu. Petro, Venezuela ile Paraguay’ın hidroelektrik fazlası sayesinde madencilik yatırımlarını çektiklerini örnek vererek, Kolombiya’nın da benzer bir fırsata sahip olduğunu aktardı. Konuya dair sosyal medya paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

Sanala dayalı para birimleri fosil enerjiyle üretilirse küresel ısınma ve iklim krizi tetiklenir. Bugün bol miktarda temiz enerjiye sahip olan Venezuela ve Paraguay, bu sayede Bitcoin madenciliği konusunda yatırımları kendilerine çekiyor.

Petro, bu konuda özellikle yenilenebilir enerjiyle uyumlu projeler öneriyor. Ayrıca, Kolombiya’nın yerli Wayú topluluklarının ortaklık modeliyle hem enerji hem de madencilik projelerine dahil edilmesinden yana. Bu yaklaşım hem ekonomik hem de sosyal etkiler açısından yenilikçi olarak değerlendiriliyor.

Paraguay’ın Madencilikteki Başarısı ve Kolombiya’nın Potansiyeli

Latin Amerika’da Bitcoin madenciliğinde lider ülkelerden biri haline gelen Paraguay, Hidroelektrik zenginliğiyle dikkat çekiyor. Hashrate Index’in 2026 raporuna göre, Paraguay’ın toplam Bitcoin madenciliği gücü 43 EH/s seviyesine ulaştı ve bu, dünya genelinde %4,3’lük bir pay anlamına geliyor. Ülke, ABD, Rusya ve Çin’in ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Başta HIVE Digital Technologies ve Alps Blockchain gibi kurumsal oyuncular da Paraguay’daki düşük maliyetli elektrikten yararlanarak uzun vadeli yatırımlar yaptı. Paraguay’da elektriğin kilovatsaati 0,037 ile 0,050 dolar arasında değişiyor. Raporda, Latin Amerika’nın geri kalanında Brezilya hariç, madencilikteki payın sadece %1-2 olduğu vurgulanıyor. Brezilya ise elektrik piyasasını serbestleştirdikten sonra küresel hashrate’de artış kaydetti. Venezuela’daki potansiyel ise düzenleyici belirsizlik ve sıkılaştırılan denetimler nedeniyle henüz tam olarak harekete geçmiş değil.

Petro’nun Yeni Çerçevesi ve Zorluklar

Petro, Bitcoin madenciliğini Kolombiya’da ilk kez gündeme getiren isimlerden; 2021 yılında henüz senatörken yenilenebilir enerji temelli madencilik fikrini dile getirmişti. O dönemde Pasifik kıyısındaki şelalelerle La Guajira’nın rüzgar potansiyelinin madenciliğe yönlendirilmesini önermiş, bu vizyonunu 2022’deki seçim kampanyasında da paylaşmıştı.

Bugün gelinen noktada, Devlet Başkanı olarak artık referans noktasını El Salvador’dan öteye taşıyarak Paraguay ve Venezuela’nın pratikte uyguladığı modelleri örnek gösteriyor. Kolombiya’da enerji üretiminin yaklaşık %75’i hidroelektrikten sağlanıyor ve Karayip kıyısındaki rüzgar kapasitesinin büyük bölümü henüz kullanılmıyor. Özellikle La Guajira bölgesinin rüzgar enerjisi açısından bölge çapında en yüksek potansiyele sahip alanlardan biri olduğu uzun süredir biliniyor.

Ancak uzmanlar, sektörün büyüyebilmesi için yasal netlik, şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve yatırımcı güveninin sağlanması gerektiğini hatırlatıyor. Argentina örneğinde olduğu gibi, güçlü enerji kaynakları tek başına yeterli görülmüyor. Hashrate Index raporu, Arjantin’in 2024 yılında hem ekonomik istikrarsızlık hem de belirsiz politikalar nedeniyle Bitcoin madenciliğindeki payında %42’lik bir düşüş yaşadığını ortaya koydu.

Sonuç olarak, Kolombiya’nın potansiyeli yüksek olsa da, madencilik endüstrisinin gelişimi hem siyasi iradeye hem de istikrarlı bir yatırım ortamına bağlı görünüyor.