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Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, bir faktörün Bitcoin’i (BTC) aşağı yönde çekebileceğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı.

“Fed’in Para Politikası Riskli Varlıkları Zorlamaya Devam Ediyor”

McGlone, yaptığı son kripto para analizinde Federal Reserv‘in (Fed) resesyon riskine rağmen enflasyonu düşürmek için faizleri artırmaya devam etmesi halinde Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde aşağı yönde baskı oluşturabileceğini hatırlatarak uyarıda bulundu. Stratejist, “Resesyon riskine rağmen Fed parasal sıkılaştırmaya devam etmesi başta kripto paralar olmak üzere çoğu riskli varlık için ilk büyük engel olabilir. Al ve tut yatırımcıları ayı piyasasının sona ermemesi ihtimaline karşı bir miktar koruyucu varlıklara yönelmeyi denemeli.” dedi.

McGlone ayrıca kripto paralar ve hisse senetlerinin 2022’deki ayı piyasasında olduğundan daha düşük seviyelere inip inemeyeceği konusunda da görüş bildirerek öngörüsünü paylaştı:

Ya kripto paralar ve hisse senetleri henüz dibe vurmadıysa? Evet, kripto paralar ve hisse senetleri sıçrama yaptı ancak mevcut durum onları 2022’deki aşağı yöndeki yörüngelerini sürdürmeye karşı savunmasız bırakabilir. Borsaların düşüşe geçmesi riskli varlıklar üzerinde dünyanın en güçlü güçlerinden biri olabilir ve Fed’in artan resesyon risklerine rağmen parasal sıkılaştırmaya devam demesi bu durumu destekler.

“Bitcoin Gibi Riskli Varlıklar Fed’e Rağmen Güçlü Olduklarını Göstermeli

McGlone, 25 bin dolar seviyesinin Bitcoin için kilit bir fiyat seviyesi olduğunu ve Fed’in bu ay ve gelecek aylarda para politikasını sıkılaştırmaya devam edecek olmasına rağmen kripto para piyasasının güç gösterip göstermeyeceği konusunda hızla hareket edebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: