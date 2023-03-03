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  •   Kripto Para Piyasasında 50 Milyar Dolarlık Düşüş: İşte Silvergate Haberinin Bilançosu!

Kripto Para Piyasasında 50 Milyar Dolarlık Düşüş: İşte Silvergate Haberinin Bilançosu!

Kripto para piyasasının toplam piyasa değerinde saatler içerisinde ortalama 50 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.
14:24
3 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto bankası Silvergate Bank’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yıllık sunduğu raporu erteleme talebinde bulunması ve ardından yaşanan birtakım gelişmeler, kripto para piyasasının sert bir düşüş yaşamasına neden oldu. Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği değer kayıplarının ardından 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Piyasadaki Düşüşün Perde Arkası

Kripto bankası Silvergate Bank, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu yıllık raporu adına ertleme talebinde bulundu. Silvergate’in SEC’ye sunacağı raporu erteleme talebinde bulunması, kripto para ekosisteminde işleri önemli ölçüde karıştırdı. Coinbase, Circle ve Paxos da dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketi, Silvergate Bank ile bağlarını koparttıklarını açıkladı. Ardından kripto para piyasasında saatler içerisinde sert düşüşler yaşanmaya başladı. Bitcoin (BTC), saatler içerisinde ortalama %5 değer kaydetti ve 23.400 dolar fiyat seviyelerinden 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Öte yandan kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de ciddi bir düşüş kaydedildi.

50 Milyar Dolarlık Düşüş

Yaşanan son gelişmelerin ardından kripto para piyasası hızla düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre ortalama 50 milyar dolarlık bir düşüş ile 1,07 trilyon dolar seviyelerinden 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bu bağlamda kripto para piyasasındaki volatilite de oldukça ciddi bir artış gösterdi. Coinglass’tan elde edilen güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Gün içerisindeki haber akışlarının ve BTC‘deki düşüşün de etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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