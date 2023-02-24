Mart kapıdan baktırdı kazma kürek yaktırdı. Peki ya gerçekten güneş açarsa? Gözler doğuya çevrildi ve kripto için bu güneşin doğması gerekiyor. Çünkü batıda işler karıştı.

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Mart kapıdan baktırdı ama bu sefer kazma kürek yatırmayabilir. Kripto paraların geleceği çok daha karmaşık görünüyor. Yatırımcılar bugün gelecek PCE verisine fazlasıyla odaklanmıştı ve beklenti üzerinde gelen veri piyasalarda düşüşe neden oldu. Peki Mart ayına dair beklentiler neler? Neden Mart beklendiği gibi geçmeyebilir?

Kripto Paralar Mart Tahmini

Bu ay gelen enflasyon ve PCE verisine kadar kripto para yatırımcıları Mart ayında Bitcoin fiyatının 30.000 doları hedefleyeceğini düşünüyordu. Ancak işler karıştı. ABD Merkez Bankası Fed’in Mart ayında gösterge faiz oranını 50 baz puan artırma ihtimali, PCE Fiyat Endeksi‘nin Ocak ayında enflasyondaki düşüş eğiliminin tersine döndüğünü göstermesinin ardından artıyor. Ocak ayı PCE Fiyat Endeksi bir yıl öncesine göre %5,4 artarken Aralık ayında %5,3 artmıştı. Bu oran, ekonomistlerin %5,0’a düşmesi yönündeki tahminlerinden çok daha yüksek geldi. Çekirdek oran Aralık ayındaki %4,6’ya kıyasla %4,7 ve %4,3’lük beklentiden daha hızlı artmıştır.

Risk piyasaları düşüşe geçti ve Bitcoin (BTC) yaklaşık yaklaşık 300 dolar değer kaybederek 23.600 dolar seviyelerine kadar düştü. NASDAQ ve S&P 500 ise güne %1’in üzerinde kayıpla açtı. Ciddi ölçüde geriye dönük olmasına rağmen PCE göstergesi Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olmaya devam ediyor. Raporun ardından, Fed’in Mart ayındaki bir sonraki politika toplantısında (25bp aksine) 50bp artış yapabilir. Bir ay kadar önce, Mart ayında sadece 25 baz puanlık bir artış beklentisi %100’e yakındı. Kripto para yatırımcıları da bu beklenti fiyatlandığı için rahat hareket edebiliyordu. Fakat işler karıştı.

RSM Baş Ekonomisti Joe Brusuelas mevcut durumla ilgili şunları yazdı;

“Enflasyon %4-5 arasında inatçı ve yapışkan olmaya devam ediyor. Hizmet enflasyonu artmaya devam ederken mal enflasyonundaki düşüş soğuyor. Mart ayında 50 baz puanlık bir artış riski artıyor ve en azından %5,5’lik bir politika zirvesine doğru ilerliyoruz.”

Kripto Paralar Yorum

Fed’in Aralık ayında duyurduğu %5,1’lik tavan faiz hedefi şimdiden 5,37 ile 5,5 arasındaki bir bölgeye gayrı resmi olarak çıktı. Bu durum normal şartlarda kripto paralarda devasa satışlara neden olmalıydı. Ancak şimdilik bu olmadı. Kripto para piyasalarının yükselişini bir süredir destekleyen şeylerin başında ABD enflasyon düşüşüyle birlikte Asya piyasalarında artan gevşeme vardı. Çin ve Japonya Merkez Bankaları piyasaya daha fazla likidite pompalamaya başladı. Tüm bunlara ek olarak Asya’da kripto paralara karşı ılımlı bir yaklaşım oluşuyor. Yahoo tarafından paylaşılan rapor Çin’in Hong Kong eliyle kripto paralara sınırlı bir özgürlük alanı tanıyacağını gösteriyor.

Diğer taraftan Web3 hedefleri doğrultusunda Çinli devlerin (Alibaba, Tencent) kripto para projeleriyle anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Bu tarz dev şirketlerde devlet nüfuzu fazla ve Çin izin vermeden bu tarz adımlar atmaları mantıklı görünmüyor. O halde Fed’in duruşu bu noktada daha az önemli olabilir.