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22 Trilyon Dolarlık Beklenti! Bitcoin ve Altcoinler Buna Hazırlanıyor!

Kripto para piyasaları için 22 trilyon dolarlık potansiyel giriş yatırımcıları ağzını sulandırıyor. Ancak henüz vakit var. Düzenleyicilerin kriptoya başlattığı saldırının sebebi de bu.
18:40
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı ayı piyasası son derece zorluydu ve ABD enflasyonunun düşüşünü durdurmuş olma ihtimali 2023’te yatırımcıları tedirgin ediyor. Bu haklı bir tedirginlik ancak enflasyonun yüksek bir hızda aniden düşmeye devam etmesi de pek mantıklı değildi. Fed önden yüklemeli faiz artışlarıyla bir şok etkisi oluşturdu. Şimdi faizde zirveyi bulduktan sonra yaklaşık 12 ay daha faizleri tavanda tutmayı planlıyor. Anca 22 trilyon dolarlık endişe düzenleyicileri şimdiden kapladı.

22 Trilyon Dolar ve Kripto

Kripto piyasası 2022 ayı piyasasından etkileyici bir şekilde toparlanmaya devam ederken bile, sektör dünya çapında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleyicilerin gazabını üstüne çekmeye devam ediyor. ABD’li düzenleyiciler kripto şirketlerini yakın takibe aldı ve stablecoinler dahil tüm kripto varlıklar soruşturma riskiyle karşı karşıya. Paxos mücadeleye devam ediyor, Kraken ve Coinbase borsası ise stake hizmetlerinin yasal olarak sınırlandırmasını engellemek için hukuki mücadele vermeye hazırlanıyor.

Düzenleyicilerin bu endişesinin arkasında 22 Trilyon doları aşan ABD emeklilik fonları var. Fidelity yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlığıyla kripto alanına girdi ve 2018 yılından bu yana iyi kazançlar elde etti. Şimdi diğer emeklilik fonları kriptonun cazibesine kapılmak için doğru zamanı bekliyor. Kanada’nın en büyük emeklilik fonu FTX fiyaskosuyla soğuk bir duş aldı ve diğer emeklilik fonlarını bu durum korkutuyor.

Kripto Para Emeklilik Fonu

Altshuler Shaham Horizon’un CEO’su Ilan Sterk’e göre dijital varlıklara asgari düzeyde maruz kalmak uzun vadeli emeklilik merkezli yatırımlar için uygun olabilir. Ancak henüz zamanı değil, kripto paraların artan volatilitesi bir noktada durulduğunda 22 trilyon dolarlık potansiyel giriş sadece ABD emeklilik fonlarından gelecek.

Sterk şunlara söyledi;

“Emekliler için bir yatırım portföyü menkul kıymetler, tahviller, hedge fonlar, dijital varlıklar ve özel sermaye gibi çeşitli varlıklar arasında tahsis edilebilir. Blockchain ve dijital varlıklar nispeten yeni bir alan olarak kabul edilmekle birlikte yüksek kullanım oranına ve geniş bir ekosisteme sahiptir, bu nedenle bu tür yatırımlara muhafazakar bir pay ayırmak verimli olabilir.”

Bununla birlikte Sterk, SEC ve FINRA tarafından yayınlanan uyarılara, özellikle de birçok insanın zor kazanılmış birikimlerini içeren emeklilik hesaplarıyla ilgili oldukları için katılıyor. Sterk, kriptonun “bir emeklilik hesabı için çok değişken bir yatırım” olduğunu ve bu nedenle, bu tür tekliflere yatırım yapan kişilerin dijital varlıklarla ilişkili doğal riskleri anlamak için zaman ayırmaları gerektiğini söyledi.

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