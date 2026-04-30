Fed faizleri sabit tuttu, Bitcoin fiyatı %40 düşüşte

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Nisan ayı toplantısında politika faizi üst üste üçüncü kez sabit tutuldu. Oy çokluğuyla alınan bu kararın ardında, Orta Doğu’daki sorunların küresel ekonomi üzerindeki belirsizliklere neden olması yer aldı. Fed’in gösterge faiz oranı mevcut durumda yüzde 3,5–3,75 aralığında kalmaya devam etti. Özellikle Brent petrolünün varil fiyatının Nisan boyunca 100 doların üzerinde seyretmesi ve ABD’de ortalama benzin fiyatının 4,22 dolara yükselmesi, enflasyon endişelerini canlı tutuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Faiz kararının ardından Bitcoin’de sert bir hareket gözlemlendi. Güne 77 bin dolar seviyesini zorlama çabasıyla başlayan BTC, açıklama sonrası değer kaybederek akşam saatlerinde 75.400 dolar seviyelerinde işlem gördü. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatı bu haberin yayımlandığı hafta içerisinde yaklaşık 75.400 doları gördü. Ethereum da 2.250 doların altına geriledi.

BTC, 21 Nisan’da ulaştığı 79.500 dolarlık lokal zirveden bu yana birkaç haftadır düşüş eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 126 bin dolarla rekor kıran BTC, o seviyeye kıyasla yüzde 40 civarında değer kaybetmiş durumda.

Makro Riskler ve Regülasyon Belirsizliği

Küresel ölçekte karşılaşılan makro ekonomik riskler, piyasa beklentilerini olumsuz etkiliyor. Özellikle, Orta Doğu’daki petrol üretimi ve sevkiyatında yaşanan aksaklıkların fiyat baskısı oluşturduğu görülüyor. Fed yetkilileri, şu anda enflasyonun hedeflenen seviyeye yaklaşmadığına dikkat çekerken, enerji ve iş gücü piyasasında olası yeni sorunlar yaşanmadıkça yıl içinde faiz indirimi olasılığının düşük olduğunu belirtiyorlar.

Küresel piyasaları uzun vadede etkileyebilecek yeni risklerin ortaya çıkması halinde, faiz indiriminin 2026 yılına sarkabileceği yönünde analizler ağırlık kazanıyor.

Büyük yatırım şirketlerinin ve fonların Bitcoin’e olan ilgisinin artması için ABD Kongresi’ndeki “CLARITY” tasarısının geçmesi bekleniyordu. Ancak yasanın Senato’daki bankacılık komitesinde aylardır takılmış olması, stabilcoinlerle ilgili tartışmalar nedeniyle çıkmazda kalmasının risk varlıklarına yönelimi ciddi şekilde frenlediği düşünülüyor.

Piyasa Tepkileri ve Olası Senaryolar

OpenAI’nin 2025 beklentilerinin altında kalması, Nasdaq 100’de yüzde 1’lik düşüşe yol açtı. Yapay zekaya dayalı hisselerle Bitcoin arasında güçlü bir korelasyon olduğundan, BTC de benzer şekilde aşağı yönlü hareket etti. Apple, Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin finansal sonuçları ise piyasada yeni bir yön tayininde kritik rol oynuyor.

Bitcoin’in yıl sonunda 250 bin dolara yükseleceği yönündeki öngörüler, mevcut görünümde fazla iyimser karşılanıyor. Yatırım uzmanı Peter Brandt, teknik analizine dayanarak 79.500 doların direnç olarak çalıştığını, aşağıda ise 69 bin doların destek oluşturduğunu belirtiyor. Brandt, bu seviyenin altına inilmesi halinde ise fiyatın 50 bin doların altına çekilebileceği uyarısında bulunuyor. Deneyimli analistler ise 2026 yılı için BTC’de 100 bin-150 bin dolar seviyelerinin daha gerçekçi olduğunu dile getiriyor.

Peter Brandt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2026 yılında 250 bin dolar bekleyenler hayal görüyor, kanal yapısı net biçimde dip oluşturmadığı için bu beklenti teknik olarak zayıf” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut tahminlere göre, yeni bir yükseliş dalgası için hem regülasyon tarafında netlik sağlanması hem de makro ekonomik risklerin azalması gerekiyor.

Fed başkanlığında olası devir süreci de yakından takip ediliyor. Senato’daki oylama sonrası Kevin Warsh’ın Powell yerine atanmasının önü açılmış görünüyor. Warsh, son dönemde faiz indirimini açıkça savunan mesajlar verdi ve kişisel portföyünde Solana ile Polymarket’e yatırımları olduğu biliniyor. Ancak, yeni başkanın faiz indirimine gidebilmesi enerji ve iş gücü piyasasına dair verilerin olumluya dönmesine bağlı olacak.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Bitcoin’in kısa vadede yeni bir zirveye ulaşmasından ziyade fiyatın baskı altında kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ise Fed’in politikaları ile regülasyon akışını dikkatle izlemeyi sürdürüyor.