BITCOIN (BTC)

Fed faizleri sabit bıraktı BTC destek seviyesini test etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fed faizleri sabit tuttu BTC fiyatı kısa sürede 74.937 dolara geriledi.
  • BTC’nin 20 günlük ortalamanın altına inmesi yükseliş trendinde zayıflama sinyali olarak öne çıktı.
  • Hyblock ve Glassnode analizleri, kısa vadede yatırımcıların satışa yöneldiğini, kurumların ise 65-70 bin dolar aralığında birikim yaptığını gösterdi.
  • 📉 Ama asıl önemli nokta: Jeopolitik riskler ve kısa vadeli dalgalanmalar $BTC için sert hareketlerin sürebileceğine işaret ediyor.
ABD Merkez Bankası’nın politika belirleyici kurulu olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), çarşamba günü açıklanan toplantı tutanaklarında, federal fon faiz oranını yüzde 3,5 ila 3,75 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Banka, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini koruduğunu belirtti. Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalarda belirsizlik yarattığına vurgu yapılırken, riskleri göz önünde bulunduran Fed’in durumu esnek şekilde değerlendirmeye devam edeceği ifade edildi.

İçindekiler
1 Fed piyasa beklentisine paralel karar aldı
2 Piyasa dalgalı, kısa vadede dirençler aşılamıyor
3 Küresel talep sürerken, uzun vadeli destek güçleniyor

Fed piyasa beklentisine paralel karar aldı

Faiz oranlarının sabit tutulması, piyasa aktörlerinin öngördüğü bir gelişmeydi. Ancak bu kararın ardından Bitcoin’deki dalgalanma devam etti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı sırasında Bitcoin fiyatı kırılgan bir seyir izledi. Hyblock şirketinin CEO’su Shubh Varma, fiyat hareketini “her zamanki haberle sat yaklaşımı” olarak değerlendirdi. Buna karşın, Bitcoin fiyatının saatler içinde tekrar karar öncesi seviyelere yükselmesi yatırımcı güveninin sürdüğüne işaret etti.

FOMC tutanaklarının yayımlanmasının ardından Bitcoin gün içi en düşük 74.937 dolara geriledi. Bu seviye, 20 günlük hareketli ortalamanın altına işaret ediyor. Bazı trader’lar bu teknik göstergeyi Bitcoin’in destekten direnç konumuna geçişi için kritik eşik olarak görüyor. Trend çizgisi üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmemesi, yükseliş trendinin hız kaybettiği şeklinde yorumlanabilir.

Piyasa dalgalı, kısa vadede dirençler aşılamıyor

Son haftalarda Bitcoin fiyatı, hem spot hem de vadeli işlemler piyasasında büyük dalgalanmalar yaşadı. Cointelegraph’ın da belirttiğine göre, fiyatın kanal direncinin üzerine çıkmasının ardından, daha güçlü bir destek için 76.500-75.500 dolar bandında tutunması bekleniyordu.

Glassnode analistleri, FOMC öncesinde Bitcoin yatırımcılarının aşağı yönlü pozisyonlarını artırdığını gözlemledi. Salı günü 79.000 dolara yaşanan yükselişin arından açık pozisyonlarda artış tespit edildi. Spot ve vadeli piyasalar arası işlem hacminde belirgin bir ayrışma dikkati çekti. Funding oranlarının nötr seyrettiği fark edildi.

Glassnode raporuna göre Bitcoin’in 65.000-70.000 dolar aralığında destek bulduğu, ancak zayıf talep nedeniyle istikrarlı bir yükseliş hareketi oluşturmakta zorlandığı belirtiliyor. Kısa vadeli yatırımcıların kar realizasyonu ve vadeli işlem piyasasında açılan net kısa pozisyonlar ise yükseliş ivmesini zayıflattı.

Küresel talep sürerken, uzun vadeli destek güçleniyor

Analistler, BTC fiyatının hem kurumsal yatırımcıların spot ETF’lere girişi hem de Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) açık pozisyonların artmasıyla birlikte 65.000-70.000 dolar bandında önemli bir birikim oluşturduğunu aktarıyor. Kısa vadede momentumdaki zayıflama dikkat çekerken, uzun vadeli yatırımcı ilgisinin azalmadığı belirtiliyor.

Kripto para piyasasında, Fed’in faiz politikasının yanında jeopolitik riskler ve yatırımcı psikolojisi de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Son dönemde volatilitenin artması dikkat çekerken, özellikle kısa vadeli hareketli ortalamalarda ve teknik göstergelerde oluşan baskı, Bitcoin’in bir süre daha dalgalı seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
