BITCOIN (BTC)

2 Senaryo Var Diyen Popüler Analistten Bitcoin Tahmini

Özet

  • Bitcoin analisti Mags bugün X’ten paylaşımda bulundu.
  • Analiste göre BTC için iki senaryo var.
  • Bitcoin 48 bin dolara gelebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin kısa bir süre önce 950 günlük uzun bir düşüş trendinin sonunu işaret eden önemli bir kırılma yaşadı. Kripto para dünyası dönüştürücü bir aşamadan geçerken, potansiyel fiyat hareketlerine ilişkin bir öngörü sağlayan iki makul senaryo ortaya çıkıyor. Bu senaryoyu ortaya atan ise analist Mags.  Analist bu konuda görüşlerini paylaştı ve BTC’nin olası seviyelerini vurguladı.

İçerikler
Potansiyel Bitcoin Senaryolarının Analizi: Geri Çekilme ya da Devam Eden YükselişDüşen Trend Çizgisinin Yeniden Test Edilmesinin Önemi

Potansiyel Bitcoin Senaryolarının Analizi: Geri Çekilme ya da Devam Eden Yükseliş

İlk senaryoda analist Mags, Bitcoin’in mevcut seviyelerinden bir geri çekilme ile karşılaşabileceğini ve ardından yukarı doğru bir yörüngeye devam etmeden önce azalan trend çizgisinin yeniden test edilmesinin söz konusu olabileceğini belirtti. Bu potansiyel geri çekilme, kripto para biriminin sağlam bir destek oluşturması ve bir sonraki yükseliş hareketinin temelini şekillendirmesi için çok önemli bir fırsat sağlayacak.

İkinci senaryoda ise analist, kripto para Bitcoin’in yükselişini sürdürerek 0,618 Fibonacci seviyesi olan 48 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtti. Analiste göre bu yukarı yönlü hareketin ardından, düşen trend çizgisine doğru daha belirgin bir geri çekilme meydana gelecek. Bu senaryo, potansiyel piyasa dalgalanmalarını yönlendirmek için stratejik bir yaklaşım önerecek.

Düşen Trend Çizgisinin Yeniden Test Edilmesinin Önemi

Düşen trend çizgisinin yeniden test edilmesi, güçlü bir destek seviyesi olarak hizmet edebileceği ve sonraki yükseliş hareketinin yörüngesini etkileyebileceği için büyük önem taşıyor. Bu kritik aşama, kripto para Bitcoin 48.000 dolar eşiğine ulaştıktan sonra bile ortaya çıkabilir.

Son dönemdeki olumlu ivmeye rağmen, analistin yükseliş kırılmasını kesin olarak teyit etmek için hala aşağı yönlü bir hareket beklediğini belirtmek gerekiyor. Bu temkinli bakış açısı, Fibonacci seviyelerinin ve piyasa dinamiklerinin kapsamlı bir analiziyle uyumlu.

Kripto para topluluğu Bitcoin’in dikkat çekici geri dönüşünü izlerken, stratejik görünüm potansiyel geri çekilmeleri, trend çizgisi yeniden testlerini ve önemli 48.000 dolar kilometre taşını değerlendirmek etrafında dönüyor.

Sonuç olarak, kripto para Bitcoin’in 950 günlük düşüş trendinden çıkışı kripto dünyasında çok önemli bir ana işaret etti. Paydaşlar, potansiyel senaryoları keşfederek ve kilit destek seviyelerini vurgulayarak, sürekli gelişen kripto para dünyasında kendilerini stratejik olarak konumlandırabilirler.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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