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Ethereum’da Beklenen Gün Geldi Çattı! Yatırımcıların Eli Artık Kulağında! Fiyat Ne Olacak?

Ethereum için beklenen güncelleme geldi çattı. Stake ödüllerini toplamak isteyen yatırımcıları bekleyen bir sürpriz bulunuyor.
21:05
13 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Birkaç hafta içinde, Ethereum’un Şangay yükseltmesi sayesinde 28 milyar dolar değerindeki stake edilmiş Ethereum (ETH) kullanılabilir hale gelmeye başlayacak. Şu anda çekilemeyen ve satılamayan bu arz, kademeli olarak piyasalara geri dönecek ve Ethereum’un fiyatı üzerinde bir etkiye sahip olacak.

Ethereum web sitesine göre, Şangay 2023’ün ilk yarısında canlı hale gelebilir. Bazı analistlere göre bu değişiklik ABD’de vergi günü olan 15 Nisan’da yürürlüğe girebilir. Ethereum’un Beacon Chain’ine stake etme işlemine bağlı olarak 2020’nin sonlarından bu yana ETH çekilmesine izin verilmiyor.

Şangay Güncellemesi Staking Ödülü

Ethereum, hisse kanıtı doğrulamasındaki katılımcılara, satış yapmaktan kaçınacaklarına dair birkaç aylık taahhütlerinin karşılığı olarak değişken bir yıllık %3-12 getiri garantisi verdi. Bu yüksek getirinin bir sonucu olarak yaklaşık 17,5 milyon ETH, kendi kendine barındırılan veya hizmet olarak staking doğrulayıcılarına yatırıldı. Gelecekteki güncellemeler, yükseltmenin her yönünü kapsayacak şekilde birleştirilmiş iki eşzamanlı yükseltmeden oluşmakta.

Şangay, Ethereum’un yürütme katmanında yapılan değişikliklere atıfta bulunarak, öncelikle stake edilmiş ETH’nin yürütme katmanı cüzdanlarına yatırılmasını mümkün kılmakta. Artık Capella olarak bilinen Beacon Zinciri, Şangay yükseltmesiyle eş zamanlı olarak uyum sağlamalı.

Pek çok yatırımcı, fiyatlandırma için kötü ya da Ethereum’un blok zinciri için daha az güvenli olacak büyük bir ETH çıkışına hazırlanıyor olabilir. Bununla birlikte, yeni yükseltme, müşterilerin yatırdıkları tüm ETH’leri bir kerede çekmelerini engelleyen kısıtlamalara sahip olacak. Ethereum’un Şangay güncellemesi, stake ödemelerini daha önce Proof-of-Stake doğrulayıcı anahtarlarını etkinleştirmek için gerekli olan minimum 32 ETH gerekliliğinden ayırıyor.

Özetle, doğrulayıcıların teşviklerinin geri çekilmesi, doğrulayıcı aktivasyonundan daha yüksek olan 32 ETH miktarının geri çekilmesinden çok daha basit ve hızlı. Tüm ödüllerin ve ilk 32 ETH’nin tamamen çekilebilmesi için yaklaşık 18 ay geçmesi gerekecek.

Şangay sonrası yöntem, her gün yaklaşık 1.800 doğrulayıcının ilk depozitolarının tamamını ve ödüllerini çekmesine izin verecek. Bu işlev, ETH’nin günlük olarak çekilmesini ustalıkla kısıtlamakta. Ethereum 1.800’ü rastgele seçiyor ve hiçbir teknik gerekçe göstermiyor; kota her dönem sadece sekiz tam para çekme işlemini destekliyor ve ETH üzerindeki satış baskısını azaltmayı amaçlıyor.

Stake Etmesi Kolay, Çekmesi Zor

Ethereum geliştiricileri bahisleri basitleştirirken para çekme işlemlerini zorlaştırdı. Genellikle tercih edilen 0x00 öneki yerine, doğrulayıcıların para çekmeden önce kimlik bilgileri öneklerini 0x01 olarak değiştirmeleri gerekecek.

Bir para çekme adresi doğrulayıcılar tarafından manuel olarak belirtilmeli, çünkü bazı nedenlerden dolayı bu yalnızca bir kez yapılabilir. Herhangi bir hata, doğrulayıcının gelecekte para çekmesini engelleyebilir. Ancak doğrulayıcı bir para çekme adresi belirledikten ve para çekmeye uygun hale gelmek için uzun kuyrukta ilerledikten sonra para çekme işlemi gerçekleşebilecek.

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