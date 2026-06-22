Ethereum cephesinde yeni araştırma hamlesi geldi! Kurumsal tarafta hangi hazırlık yapılıyor?

Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren önemli katılımcıların desteğiyle Ethlabs adlı yeni bir araştırma ve geliştirme kuruluşu faaliyete geçti. Kâr amacı gütmeyen yapı, Ethereum Vakfı’nda daha önce görev almış beş araştırmacı tarafından kuruldu ve Ethereum’un ana protokolüne odaklanacağını duyurdu.

Bağımsız araştırma vurgusu öne çıktı

Kuruluşun açıklamasına göre Ethlabs; daha hızlı mutabakat, ölçeklenebilirlik, zincirler arası birlikte çalışabilirlik, veri erişilebilirliği ve protokol ekonomisi gibi başlıklarda çalışma yürütecek. Bu alanlar, blockchain teknolojisine yönelik kurumsal ilginin artmasıyla birlikte Ethereum ağındaki faaliyet yoğunluğunu destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Ethlabs’ın kurucuları arasında Ethereum Vakfı’nın eski katkı sağlayıcıları Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz Schilling, Josh Rudolf ve Julian Ma yer alıyor. Ethereum Vakfı, Ethereum ekosisteminin çekirdek araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek veren başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: Veri erişilebilirliği, bir blockchain ağında işlem verilerinin doğrulanabilir ve erişilebilir biçimde yayımlanmasını ifade eder. Zincirler arası birlikte çalışabilirlik ise farklı blockchain ağlarının birbiriyle veri ve varlık aktarımı yapabilmesini sağlayan teknik yapıları kapsar.

Kuruluş, finansman sağlayan tarafların araştırma öncelikleri ya da teknik kararlar üzerinde etkili olmayacağını belirtti. Buna göre bağış ve desteklerin, inceleme, değerleme ve dağıtım süreçlerinden sorumlu bağımsız bir hibe yöneticisi üzerinden aktarılacağı ifade edildi.

Ethlabs, araştırma önceliklerinin ve teknik yönün kuruluş yönetiminin kontrolünde kalacağını, finansman sağlayan taraflara ise üç aylık raporlar ve yıllık denetimler yoluyla şeffaflık sunulacağını bildirdi.

Destek veren isimler ve hedef alanlar

Ethlabs, Bitmine, SharpLink, Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin, Anchorage, Octant ve SNZ katkı sağlayıcılarının mali desteğiyle kuruldu. Kuruluşun araştırma gündeminde mutabakat verimliliği, ağın kapasitesini artırmaya dönük iyileştirmeler, çapraz zincir uyumluluğu ve ekonomik tasarım başlıkları bulunuyor.

Açıklamada, Ethereum ağının stabilcoinler, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve yapay zeka destekli yeni ticaret sistemlerinden giderek daha fazla kullanım çektiği belirtildi. Ethlabs, bu artan talebe karşı ağın kurumsal kullanıcılar ve geliştiriciler için hazırlanmasına katkı sunmayı amaçladığını aktardı.

Kurumsal benimsenme beklentisi öne sürüldü

Ethlabs destekçilerinin açıklamalarında, Ethereum’un kurumsal finans ve dijital varlık piyasalarındaki rolünün genişlediği vurgulandı. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, kurumlar ve yapay zeka aracılarından gelebilecek daha yüksek kullanımın ek araştırma ve teknik yetenek ihtiyacını artırabileceğini söyledi.

SharpLink CEO’su Joseph Chalom ise Ethlabs’ın kuruluşunu, Ethereum’un kurumsal büyümesinde yeni bir aşamayı destekleyen adım olarak nitelendirdi. Chalom, kurucu araştırmacıların yaklaşık on yıldır Ethereum geliştirmelerine katkı sunduğunu hatırlattı.

Joe Lubin, Ethereum’un artık birden fazla bağımsız kuruluşun ağın teknolojisini ve değerlerini ilerletirken gözetim rolü üstlenebileceği yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Ethlabs İcra Direktörü Ansgar Dietrichs de Ethereum’un on yıla yaklaşan çalışma geçmişi ve tarafsızlık ilkesinin, kullanıcılar ile kurumlar nezdinde güven oluşmasına yardımcı olduğunu söyledi. Dietrichs, kuruluşun Ethereum’un teknoloji, standart ve altyapısını ilerletmek için oluşturulduğunu kaydetti.