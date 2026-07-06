Ethereum 2026 aralığındaki direnci aşarsa uzun vadeli yükseliş ivme kazanabilir

Ethereum, son dip bölgelerinden gelen iki güçlü tepkinin ardından kritik bir fiyat alanını geri almaya çalışıyor. Kısa vadede orta 1.700 dolar bandı öne çıkarken, daha geniş zaman dilimindeki görünüm uzun süredir devam eden bir birikim yapısının yukarı kırılma ihtimaline işaret ediyor.

Uzun vadeli yapı 2020 öncesi döneme benzetiliyor

Haftalık grafikteki yapı, 2018 ile 2020 arasındaki dip oluşumuyla 2022 ile 2026 arasında şekillenen daha büyük formasyonu karşılaştırıyor. Her iki dönemde de Ethereum’un yıllar boyunca yükselen bir taban oluşturduğu ve ardından güçlü bir yatay direnç bölgesini test ettiği görülüyor.

Analist Cryptollica, mevcut görünümün Ethereum’un 2020’deki güçlü çıkışı öncesindeki yapıya benzediğini değerlendiriyor.

Analist Cryptollica, Ethereum grafiğinde 2020 kırılımı öncesine benzer bir uzun vadeli birikim yapısı görüldüğünü ve 2026 aralığının aşılmasının yükselişi hızlandırabileceğini öne sürüyor.

Bu çerçevede izlenen ana eşik, eski zirvelere yakın kabul edilen 2026 aralığı. Fiyatın bu bölgenin üzerine net biçimde yerleşmesi, Ethereum’un uzun süren birikim evresinden çıkarak daha güçlü bir genişleme dönemine geçtiğine dair teknik bir teyit sağlayabilir.

Grafik ayrıca 2022’den bu yana korunan uzun vadeli yükselen destek çizgisini de gösteriyor. Bu çizgi, daha geniş dip yapısının omurgasını oluştururken, fiyatın bu zeminin üzerinde kalması yükseliş senaryosunun teknik temelini güçlendiriyor.

Kısa vadede orta 1.700 dolar bölgesi belirleyici olacak

Daha kısa vadeli görünümde Ethereum, haziran ve temmuz diplerine yakın aynı destek bölgesinden iki kez güçlü tepki verdi. Bu çift tepki, alıcıların aynı alanda yeniden devreye girdiğini ve olası bir çift dip yapısının oluşabileceğini düşündürüyor.

Fiyat şimdi orta 1.700 dolar bölgesindeki direnç alanına yeniden girmiş durumda. Söz konusu bölge daha önce destek olarak çalışmış, ardından kırılmıştı. Bu nedenle fiyatın şimdi bu alanı aşağıdan test etmesi teknik açıdan önem taşıyor.

Ethereum’un orta 1.700 dolar bandının üzerinde kalması, kısa vadeli toparlanma görünümünü güçlendirebilir. Bu bölgenin yeniden kaybedilmesi halinde ise alt destek alanı yeniden gündeme gelebilir.

Bu alanın yukarı yönlü aşılması, kısa vadeli gücün yeniden kazanıldığına işaret edebilir. Böyle bir durumda iki dipten gelen tepkinin daha güçlü bir toparlanma düzenine dönüşmesi mümkün olabilir.

Buna karşılık, fiyatın bu direnç bölgesi üzerinde tutunamaması yeni bir reddedilme riskini gündemde tutuyor. Böyle bir senaryoda piyasa yeniden alt destek seviyelerine odaklanabilir ve mevcut yapının yönü konusunda belirsizlik sürebilir.

Bu aşamada piyasanın temel sorusu, Ethereum’un hala dip arayışında olup olmadığı ya da daha büyük yükseliş hareketinin şimdiden başlayıp başlamadığı. 2026 aralığının üzerindeki bir kırılım, yükseliş tezini teknik açıdan çok daha güçlü hale getirebilir.