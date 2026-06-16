Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum 1.700 dolar yakınında tutunurken son 7 günde 1,11 milyon ETH toplandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.700 dolar yakınında kalırken son 7 günde 1,11 milyon ETH toplandı.
  • 📊 Arthur Hayes ile bağlantılı olduğu belirtilen bir cüzdan, 15 Haziran’da 5,42 milyon dolarlık $ETH aldı.
  • 📈 Piyasada 1.739 ve 1.750 dolar seviyeleri kısa vadede kritik eşik olarak izleniyor.
  • 🗓️ Ethereum, 2025 son çeyreği ve 2026 ilk yarısındaki zayıf performansa rağmen yeniden toparlanma sinyali verdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, son 24 saatte %2,5 yükselerek 1.700 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki bu hareket, piyasada haftalardır süren zayıf görünüm ve art arda gelen çeyreklik kayıpların ardından geldi. Veriler, 1.739 dolar seviyesinin kısa vadede yakından izlenen direnç noktalarından biri olduğunu gösterdi.

İçindekiler
1 Balina birikimi hızlandı
2 Jeopolitik gelişmeler risk iştahını destekledi
3 Teknik seviyeler öne çıktı

Balina birikimi hızlandı

Zincir üstü verilere göre birikim odaklı cüzdanlar son 7 gün içinde 1,11 milyon ETH’nin üzerinde alım yaptı. Bu tempo, 2026 yılı içinde şimdiye kadarki en güçlü birikim dönemine işaret etti. Aynı zaman diliminde borsalara net 178.900 ETH girişi kaydedildi. Bu durum, bazı yatırımcıların satış hazırlığında olabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

15 Haziran’da Arthur Hayes ile bağlantılı olabileceği belirtilen bir cüzdanın, likidite sağlayıcısı Flowdesk üzerinden 3.000 ETH aldığı görüldü. İşlemin toplam büyüklüğü 5,42 milyon dolar olarak hesaplandı. Transfer, blokzincir izleme platformu Lookonchain tarafından tespit edildi.

Mini sözlük: Flowdesk, dijital varlık piyasalarında alım satım akışını destekleyen ve kurumsal müşterilere likidite hizmeti sunan bir piyasa yapıcı olarak biliniyor. Lookonchain ise büyük cüzdan hareketlerini ve dikkat çeken zincir üstü işlemleri izleyen bir veri takip hizmeti olarak öne çıkıyor.

Lookonchain verilerine göre Arthur Hayes ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir cüzdan, Flowdesk’ten 3.000 ETH transfer aldı ve işlemin büyüklüğü 5,42 milyon dolar olarak kayda geçti.

Bu alım, Hayes’in son haftalardaki portföy hamlelerinden farklı bir yön izledi. Önceki iki haftada Hyperliquid, Near Protocol, Worldcoin ve Zcash pozisyonlarını azalttığı aktarılırken, Bitcoin ve Ethereum’u portföyünün temel varlıkları arasında tutmayı sürdürdüğü görüldü. Hayes daha önce yayımladığı piyasa değerlendirmesinde, mevcut döngü sona ermeden ETH’nin 10.000 ila 20.000 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörmüştü.

Jeopolitik gelişmeler risk iştahını destekledi

Cüzdan hareketleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında bir barış çerçevesi açıklandığını duyurduğu döneme denk geldi. Açıklamayla birlikte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına onay verildiği, resmi anlaşma imzasının ise 19 Haziran’da İsviçre’de atılmasının planlandığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Bitcoin %3,5 yükselerek 66.570 dolara çıktı. Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %2 arttı. Ham petrol fiyatı ise %5,13 gerileyerek varil başına 80,53 dolara indi.

Teknik seviyeler öne çıktı

Analist DaanCrypto, Ethereum’un şubat ayındaki zirvesinin üzerine yeniden çıkmayı denediğini belirtti. Analiste göre yükselişin güç kazanabilmesi için fiyatın mevcut bölgede günlük kapanış yapması ve ardından bu seviyeleri koruması gerekiyor. Kısa vadede 1.750 dolar seviyesi kritik alan olarak öne çıkıyor.

DaanCrypto, Ethereum’da kalıcı bir toparlanma için günlük kapanışın mevcut seviyelerin üzerinde gelmesi ve ardından fiyatın burada tutunmasının önemli olduğunu, kısa vadede 1.750 dolar bölgesinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Piyasada 1.680 ile 1.700 dolar aralığında güçlü bir satış bölgesi bulunduğu belirtiliyor. Teknik görünümde 1.739 dolar üzerindeki net kapanışın momentumu destekleyebileceği, sonraki direnç bölgesinin ise 1.800 ile 1.850 dolar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Aşağıda ise 1.620 ile 1.665 dolar bandı destek alanı olarak izleniyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat bölgesi1.700 dolar civarı
Kritik kapanış seviyesi1.739 dolar
Kısa vadeli kritik bölge1.750 dolar
Direnç alanı1.800 ile 1.850 dolar
Destek alanı1.620 ile 1.665 dolar

Öte yandan Ethereum, 2025’in son çeyreğinde ve 2026’nın ilk çeyreğinde değer kaybetti. Mevcut çeyrekteki düşüş ise %18,4 düzeyinde bulunuyor. Bu tabloya rağmen son zincir üstü hareketlilik ve balina alımları, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışını daha da belirgin hale getirmiş görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Arthur Hayes cephesinde 3.000 ETH hamlesi ortaya çıktı! Piyasa bu işlemi neden izliyor?

Aztec Connect’teki doğrulama açığı, kapatılan köprüden $2,1 milyonun çekilmesine yol açtı

ETH’de dikkat çeken tablo derinleşti! 4 yılın fiyat bölgesinde neler yaşandı?

ETH 1.700 dolar eşiğine dayandı! Piyasada yönü hangi sinyal belirleyecek?

Ethereum Foundation geliştiricisi, Ethereum hesaplarına kuantum sonrası korumanın hard fork olmadan $0,07 maliyetle eklenebileceğini açıkladı

Ethereum, 1.743 dolar seviyesini geri alırsa 2.400 dolara yönelme ihtimali güçlenebilir

ETH’de 800 milyon dolarlık hareketlilik dikkat çekti! Balinalar neye hazırlanıyor?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Bitcoin 66 bin doların üzerine çıktı! Piyasada dengeler neye göre değişiyor?
Bir Sonraki Yazı Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesi olan %1’e çıkardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Next Gen CXO Week Awards & Summit Bangkok 2026, Küresel Liderleri Bir Araya Getiriyor
Basın Bülteni
AVAX’ta 49% hedefi konuşuluyor! FIFA ortaklığının perde arkasında neler var?
Avalanche (AVAX)
Bitcoin 67 bin doları geri aldı! Piyasada asıl risk neye işaret ediyor?
BITCOIN (BTC)
Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesi olan %1’e çıkardı
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların üzerine çıktı! Piyasada dengeler neye göre değişiyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?