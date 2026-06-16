Ethereum 1.700 dolar yakınında tutunurken son 7 günde 1,11 milyon ETH toplandı

Ethereum, son 24 saatte %2,5 yükselerek 1.700 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki bu hareket, piyasada haftalardır süren zayıf görünüm ve art arda gelen çeyreklik kayıpların ardından geldi. Veriler, 1.739 dolar seviyesinin kısa vadede yakından izlenen direnç noktalarından biri olduğunu gösterdi.

Balina birikimi hızlandı

Zincir üstü verilere göre birikim odaklı cüzdanlar son 7 gün içinde 1,11 milyon ETH’nin üzerinde alım yaptı. Bu tempo, 2026 yılı içinde şimdiye kadarki en güçlü birikim dönemine işaret etti. Aynı zaman diliminde borsalara net 178.900 ETH girişi kaydedildi. Bu durum, bazı yatırımcıların satış hazırlığında olabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

15 Haziran’da Arthur Hayes ile bağlantılı olabileceği belirtilen bir cüzdanın, likidite sağlayıcısı Flowdesk üzerinden 3.000 ETH aldığı görüldü. İşlemin toplam büyüklüğü 5,42 milyon dolar olarak hesaplandı. Transfer, blokzincir izleme platformu Lookonchain tarafından tespit edildi.

Mini sözlük: Flowdesk, dijital varlık piyasalarında alım satım akışını destekleyen ve kurumsal müşterilere likidite hizmeti sunan bir piyasa yapıcı olarak biliniyor. Lookonchain ise büyük cüzdan hareketlerini ve dikkat çeken zincir üstü işlemleri izleyen bir veri takip hizmeti olarak öne çıkıyor.

Lookonchain verilerine göre Arthur Hayes ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir cüzdan, Flowdesk’ten 3.000 ETH transfer aldı ve işlemin büyüklüğü 5,42 milyon dolar olarak kayda geçti.

Bu alım, Hayes’in son haftalardaki portföy hamlelerinden farklı bir yön izledi. Önceki iki haftada Hyperliquid, Near Protocol, Worldcoin ve Zcash pozisyonlarını azalttığı aktarılırken, Bitcoin ve Ethereum’u portföyünün temel varlıkları arasında tutmayı sürdürdüğü görüldü. Hayes daha önce yayımladığı piyasa değerlendirmesinde, mevcut döngü sona ermeden ETH’nin 10.000 ila 20.000 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörmüştü.

Jeopolitik gelişmeler risk iştahını destekledi

Cüzdan hareketleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında bir barış çerçevesi açıklandığını duyurduğu döneme denk geldi. Açıklamayla birlikte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına onay verildiği, resmi anlaşma imzasının ise 19 Haziran’da İsviçre’de atılmasının planlandığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Bitcoin %3,5 yükselerek 66.570 dolara çıktı. Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %2 arttı. Ham petrol fiyatı ise %5,13 gerileyerek varil başına 80,53 dolara indi.

Teknik seviyeler öne çıktı

Analist DaanCrypto, Ethereum’un şubat ayındaki zirvesinin üzerine yeniden çıkmayı denediğini belirtti. Analiste göre yükselişin güç kazanabilmesi için fiyatın mevcut bölgede günlük kapanış yapması ve ardından bu seviyeleri koruması gerekiyor. Kısa vadede 1.750 dolar seviyesi kritik alan olarak öne çıkıyor.

DaanCrypto, Ethereum’da kalıcı bir toparlanma için günlük kapanışın mevcut seviyelerin üzerinde gelmesi ve ardından fiyatın burada tutunmasının önemli olduğunu, kısa vadede 1.750 dolar bölgesinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Piyasada 1.680 ile 1.700 dolar aralığında güçlü bir satış bölgesi bulunduğu belirtiliyor. Teknik görünümde 1.739 dolar üzerindeki net kapanışın momentumu destekleyebileceği, sonraki direnç bölgesinin ise 1.800 ile 1.850 dolar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Aşağıda ise 1.620 ile 1.665 dolar bandı destek alanı olarak izleniyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat bölgesi 1.700 dolar civarı Kritik kapanış seviyesi 1.739 dolar Kısa vadeli kritik bölge 1.750 dolar Direnç alanı 1.800 ile 1.850 dolar Destek alanı 1.620 ile 1.665 dolar

Öte yandan Ethereum, 2025’in son çeyreğinde ve 2026’nın ilk çeyreğinde değer kaybetti. Mevcut çeyrekteki düşüş ise %18,4 düzeyinde bulunuyor. Bu tabloya rağmen son zincir üstü hareketlilik ve balina alımları, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışını daha da belirgin hale getirmiş görünüyor.