Bitcoin 66 bin doların üzerine çıktı! Piyasada dengeler neye göre değişiyor?

Bitcoin, pazartesi işlemlerinde yeniden 66 bin doların üzerine çıkarak son haftalardaki baskının ardından dikkat çeken bir toparlanma sergiledi. Fiyattaki yükselişte, ABD ile İran arasında tansiyonu düşürmeyi hedefleyen uzlaşının yarattığı iyimserlik ile Strategy’nin yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı öne çıktı. Gün içinde Bitcoin yüzde 1,8 artışla 66.468 dolara kadar yükseldi.

Jeopolitik gelişme risk iştahını destekledi

Washington ile Tahran, uzun süredir devam eden gerilimi azaltmayı amaçlayan bir mutabakat zaptına vardıklarını pazar günü doğruladı. Resmi imza töreninin cuma günü yapılması planlanıyor. Anlaşma hükümlerine göre düşmanca eylemlerin derhal durması, 30 gün içinde küresel enerji taşımacılığı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nda normal işleyişin yeniden başlaması ve İran’ın nükleer faaliyetleriyle varlık dondurmalarına ilişkin görüşmelerin başlaması öngörülüyor.

Bu gelişmenin ardından piyasalarda risk iştahı güçlendi. ABD hisse endeksleri yükselirken ham petrol fiyatı yüzde 4’ten fazla geriledi. Tahvil getirilerindeki düşüş de yatırımcıların güvenli limanlarla riskli varlıklar arasında yeniden pozisyon aldığına işaret etti.

Strategy alımını sürdürdü

Dünyadaki en büyük kurumsal Bitcoin rezervini elinde bulunduran Strategy, 8 Haziran ile 14 Haziran arasında ortalama 63.024 dolar maliyetle 1.587 BTC satın aldı. Toplam harcama yaklaşık 100 milyon dolar oldu. Şirket bu alımı, 1,73 milyon adet A sınıfı adi hisse satarak finanse etti ve bu satıştan yaklaşık 209 milyon dolar gelir elde etti.

Strategy, 100 milyon dolarlık alımla Bitcoin rezervini 846.842 BTC’ye çıkardığını, ayrıca dolar rezervini de 100 milyon dolar artırarak 1,1 milyar dolara taşıdığını açıkladı.

Michael Saylor’ın paylaştığı verilere göre şirketin toplam Bitcoin varlığı 846.842 BTC’ye ulaştı. Bu pozisyonun güncel değeri yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ortalama edinim maliyeti ise coin başına 75.656 dolar, toplam birikimli harcama da 64,1 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

ETF çıkışları yavaşladı, ancak yön değişmedi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 315,8 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Bu tutar, önceki dört haftada görülen haftalık 1 milyar doların üzerindeki çıkışlara kıyasla daha sınırlı kaldı. Buna rağmen spot ETF’lerde negatif net akış serisi beşinci haftaya taşındı.

SoSoValue verilerine göre 15 Haziran’da ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 64,09 milyon dolar net çıkış görülürken, spot Ethereum ETF’lerinde 22,50 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Piyasa gözlemcileri, kripto varlıklardaki kurumsal talebin bir bölümünün yapay zeka hisselerine yönelen sermaye akışından etkilenmiş olabileceğini belirtiyor. Bu durumun Bitcoin’deki yukarı hareketi sınırlayan unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Analistler kritik seviyelere odaklandı

Kripto analisti Ali Martinez, Bitcoin’in 64.360 dolar direnç bölgesinin üzerine çıktığını ve yükseliş ivmesinin korunması halinde 67.630 doların bir sonraki hedef olarak izlenebileceğini söyledi. Teknik görünümde bu seviye, kısa vadeli yön açısından öne çıkan eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Daha temkinli duruşuyla bilinen analist Ardi ise Bitcoin’in 60 bin dolar bölgesinin altına sarktıktan sonra yeniden toparlanmasının düşüş döngülerinde nadir görülen bir yapı olduğunu ifade etti. Ardi’ye göre 66,5 bin dolar seviyesinin destek olarak korunması, mevcut piyasa evresinde alışılmadık bir tabloya işaret edebilir. Buna karşın Bitcoin hâlâ uzun vadeli hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor ve piyasa katılımcıları kalıcı dip oluşumuna ilişkin daha güçlü sinyaller arıyor.