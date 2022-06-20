USDT'nin ihraççısı Tether, en büyük stablecoin'in dolar sabitinin korunmasını sağlayan rezervlerinin en iyi 12 denetim şirketinden biri tarafından denetleneceğini açıkladı.

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USDT‘nin ihraççısı Tether, en büyük stablecoin’in dolar sabitinin korunmasını sağlayan rezervleri için daha fazla şeffaflık sağlanması amacıyla rezervlerinin en iyi 12 denetim şirketinden biri tarafından denetleneceğini açıkladı.

Tether’in Rezervleri Denetlenecek

Tether, rezervlerinin kapsamlı bir denetimi üzerinde çalışıyor ve MHA adlı bir şirket, en büyük stablecoin’in dolar sabitini korumasını sağlayan rezervleri denetleyerek tasdikleyecek. Tether’in baş teknoloji sorumlusu (CTO) Paolo Ardoino, Euromoney’e verdiği röportajda bunun diğer stablecoin’lerde sunulmayan bir şey olduğunu iddia etti.

Öte yandan stabilcoin’lerle ilgili yasal düzenlemelerin olmamasından kaynaklanan tekrarlama riskine ilişkin endişelerden dolayı Tether’in rezervlerinin denetimi, dört büyük denetçiden biri ile yapılamıyor. Ardoino, bu konuya ilişkin olarak “Denetim ilk 12 şirketten biri ile yapılacak ve bu, bence o kadar da kötü değil. Dört büyük denetim şirketi, kuralların net olmamasından dolayı tam bir denetim sağlama konusunda biraz daha temkinli davranıyor.” dedi.

Tether’in stablecoin’i USDT’nin değeri, TerraUSD (UST) olarak bilinen rakip algoritmik stablecoin ve kardeş token’ı LUNA’nın çökmesinden dolayı Mayıs ayında belirli kripto para borsalarında geçici olarak 0,95 doların altına düşmüştü. Trader’ların bu düşüşün ardından kısa sürede toparlanan USDT’de güçlü bir şekilde açığa satış yaptıkları görüldü ve en büyük stablecoin şimdiye kadar dolar sabitini başarılı bir şekilde korudu.

Tether CTO’su Ardoino, bundan önce Terra’nın bir token ve stablecoin yaratmasının bir felaketin tarifi olduğunu iddia etmiş, LUNA‘nın UST için en yüksek teminat olarak hareket ettiğini, token’ın fiyatının sert düşmesi halinde stablecoin’in dolar sabitini kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu öne sürmüştü. Nitekim Ardoino’nun felaket senaryosu gerçek oldu. LUNA ile birlikte UST de çöktü ve kripto para piyasalarında büyük sarsıntıya neden oldu.

Ardoino, son dönemde kripto para piyasalarını sarsan stablecoin çöküşlerinden USDT’nin başarılı bir şekilde çıktığını iddia ederek, “Bankaların bile başaramayacağı bir strese girdik ve bundan başarıyla çıktık.” dedi.

Tether’in Kripto Para Piyasalarındaki Rolü

Terra’nın çöküşünün bir sonucu olarak, şimdi, açığa satış yapanların gelecekte Tether‘e karşı pozisyon alma şansının daha yüksek olup olmayacağı ve kripto para piyasaları üzerinde potansiyel olarak felaket etkileri olabilecek önemli bir tartışma söz konusu.

Ardoino, bu konuda oldukça iddialı olduklarını “Bizde başarılı olma şansları yok. En kötü senaryoda (Terra çöküşü olduğunda, tüm kripto para piyasaları çöktüğünde ve borsalar çöktüğünde) tonlarca para çekme talebi aldığımızı gösterdik ve bunları dakikalar içinde yerine getirdik.” şeklinde vurguladı ve ekledi:

Eğer bir şeyi stablecoin olarak pazarlarsanız, kararlı ve güçlü durmalı. İyi niyetle destekleniyor ve buna stablecoin diyorlar. Sabah uyanıp başka bir kripto para tarafından desteklenen yeni kripto para yaratan bir adamla olamaz.

Ardoino, Terra‘nın başarısızlığının, stablecoin’ler ve destekleri için düzenlenmiş bir yasal çerçevenin geliştirilmesini hızlandıracağı konusunda da oldukça iyimser.