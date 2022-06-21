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En Büyük Ethereum Balinaları 7 Altcoin’de Dip Avcılığı Yapıyor

WhaleStats'ın son zincir üstü (on-chain) verileri kullanarak derlediği listede, dünyanın en büyük Ethereum balinalarının farklı amaçlara hizmet eden altcoin'lere yöneldikleri görülüyor.
14:30
21 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zincir üstü (on-chain) veriler, dünyanın en büyük Ethereum balinalarının, ETH’nin fiyat grafiğinde tutunma mücadelesi verdiği dönemde dikkatlerini farklı alanlardaki altcoin‘lere verdiklerini gösteriyor.

Balinalardan ApeCoin’e Yoğun İlgi

Kripto para balinalarını gözlemleyen web sitesi WhaleStats‘ın sağladığı güncel veriler, kripto para borsaları dışındaki en zengin 100 Ethereum cüzdanının yatırım davranışını ortaya koyuyor. WhaleStats’a göre, dev balinalar, Bored Ape Yacht Club’ın NFT koleksiyonuna bağlı Ethereum tabanlı altcoin olan ApeCoin‘e (APE) büyük ilgi gösteriyor. Platforma göre, varlıklı yatırımcılar ortalama 53 bin 690 dolar yatırımla ortalama 13 bin 592 APE satın aldı.

APE, değerini ABD dolarına sabitlemeyi amaçlayan bir stablecoin olan US Dollar Coin‘in (USDC) hemen altında, Ethereum balinaları arasında en çok satın alınan ikinci altcoin.

Balinaların Radarındaki Diğer Altcoin’ler

Balinalar aynı zamanda ortalama 47 bin 451 dolar yatırımla ortalama 47 bin 482 USDT satın alarak en büyük stablecoin Tether‘e (USDT) yoğun ilgi gösteriyor. USDT listenin ikinci sırasında yer alıyor. Listenin dördüncü sırasında, değeri fiziki altınla desteklenen ve Blockchain platformu Paxos tarafından ihraç edilen Ethereum tabanlı bir token olan PAX Gold yer alıyor. Balinalar, ortalama 18 bin 278 dolar yatırımla ortalama 10 PAXG toplamış durumda.

En büyük altcoin Ethereum’un kendisi ise, ortalama 13 bin 690 dolarlık yatırımla ortalama 12 ETH’lik alımla listenin beşinci sırasında yer alıyor. Ethereum tabanlı stabilcoin Dai (DAI), dev balina cüzdanlarında ortalama 9 bin 376 dolarlık yatırımla 9 bin 358 DAI satın alımla listenin altıncı sırasında.

Yedinci sırada, değeri ETH’ye 1:1 oranını endeksli bir token olan Wrapped Ethereum (WETH) yer alıyor. Balinalar ortalama 4 bin 290 dolarlık yatırımla ortalama 4 WETH alımı yapmış durumda.

Listenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sırasında ise sırasıyla, ortalama 4 bin 290 dolarlık yatırım değeri ile Synthetix Network (SNX), ortalama bin 408 dolarlık yatırım değeri ile Polygon (MATIC) ve ortalama bin 334 dolarlık yatırım değeri ile SushiSwap (SUSHI) yer alıyor.

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